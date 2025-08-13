Ασφαλιστικές και ΑΑΔΕ: Ο νέος ρόλος τους απέναντι στα οχήματα σε ακινησία

Η πρόσφατη απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με την υπ’ αριθμ. 1109/1.8.2025 εγκύκλιο για τον αυστηρό έλεγχο των οχημάτων που έχουν δηλωθεί σε ακινησία αλλά κυκλοφορούν παράνομα, σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή και για τον ασφαλιστικό κλάδο. Με ξεκάθαρο πλαίσιο επιβολής προστίμων – 10.000 ευρώ αρχικό πρόστιμο, που τριπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής – η ΑΑΔΕ στέλνει μήνυμα μηδενικής ανοχής στις παραβάσεις.

Για τις ασφαλιστικές εταιρείες, η νέα αυτή ρύθμιση επιφέρει αυξημένες υποχρεώσεις και απαιτεί σχολαστικότερη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνουν οι πελάτες τους σχετικά με την κατάσταση των οχημάτων. Η ασφάλιση οχημάτων που κυκλοφορούν παράνομα ή είναι σε κατάσταση ακινησίας εγκυμονεί πλέον σοβαρούς νομικούς και οικονομικούς κινδύνους, που δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Παράλληλα, η στενότερη συνεργασία της ΑΑΔΕ με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες αναμένεται να μειώσει αισθητά τα αδήλωτα ρίσκα, προστατεύοντας το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς από τη συστηματική παραβατικότητα.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην ενημέρωση και την πρόληψη, επισημαίνοντας στους πελάτες τους τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη δήλωση ακινησίας και τις συνέπειες των παραβάσεων. Μόνο με σωστή πληροφόρηση και υπευθυνότητα μπορεί να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις και διοικητικά πρόστιμα που επιβαρύνουν και τον ασφαλισμένο και την εταιρεία.

Επιπλέον, η απόφαση καλύπτει και παραβάσεις από το 2020 και μετά, κάτι που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τα τμήματα αποζημιώσεων και συμμόρφωσης των ασφαλιστικών για την αντιμετώπιση τυχόν εκκρεμοτήτων.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία της ΑΑΔΕ δεν αφήνει περιθώρια ανοχής στην αδήλωτη κυκλοφορία οχημάτων σε ακινησία. Για τον ασφαλιστικό κλάδο, αποτελεί πρόκληση αλλά και ευκαιρία να λειτουργήσει με μεγαλύτερη διαφάνεια και συνεργασία με τις δημόσιες αρχές, ενισχύοντας την ασφάλεια των δρόμων και προστατεύοντας τα συμφέροντα των πελατών του.