Ασφάλιση πυρηνικής ενέργειας, η ειδοποιός διαφορά του RVS 2025

Διεθνείς Ειδήσεις

Της Έλενας Ερμείδου

Η ειδοποιός διαφορά της Συνάντησης των (αντ)ασφαλιστών στο Μόντε Κάρλο φέτος ήταν το ζήτημα της ασφάλισης πυρηνικής ενέργειας, με τους κινδύνους που διατρέχει αυτό το είδος αντασφάλισης ενόψει υλοποίησης μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων.

Τριπλασιάζεται η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας

Σύμφωνα με τη Swiss Re και τις συμφωνίες της COP28, η παγκόσμια παραγωγή πυρηνικής ενέργειας μπορεί να τριπλασιαστεί έως το 2050. Σημαντικές επενδύσεις σχεδιάζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα αντασφαλιστών της Swiss Re στην Ελβετία προετοιμάζεται να σχεδιάσει τις πολιτικές κάλυψης τόσο για πυρηνικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας όσο και για μικρότερους αντιδραστήρες σε ανάλογης κλίμακας εγκαταστάσεις.

Οι νέες αυτές τεχνολογίες, εξηγεί η Swiss Re, θεωρούνται ασφαλέστερες, καθαρότερες και εύκολες στη μεταφορά. Ωστόσο, κάποιοι τέτοιοι μικροί αντιδραστήρες βρίσκονται ακόμα σε στάδιο ανάπτυξης, γεννώντας αρκετές προκλήσεις και ερωτήματα στους αντασφαλιστές, ιδίως σε ό,τι αφορά τους κινδύνους κατά τη μεταφορά, καθώς και την αποθήκευση, δεδομένης της νέας φύσης της τεχνολογίας.

Έμμεσοι κίνδυνοι

Έμμεσοι κίνδυνοι για την ασφάλιση μονάδων και εργοστασίων πυρηνικής ενέργειας μπορεί να είναι η έκθεση σε πολιτικές αναταραχές, η έκθεση σε απεργίες και η γεωπολιτική αστάθεια.

Όλα τα παραπάνω, σύμφωνα με το τμήμα αντασφάλισης περιουσίας και ατυχημάτων της Swiss Re, διαμορφώνουν ένα νέο και διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο κινδύνου.

