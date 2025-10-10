back to top
Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων: +79,2% οι ζημίες και +91,7% οι αποζημιώσεις το 2024

Newsroom 3

Θεσμικοί φορείς

Τα αποτελέσματα της έρευνας για την ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων έτους 2024, που διεξήγαγε η Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών, δημοσίευσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η Επιτροπή, υπήρξε αύξηση στο πλήθος των συμβολαίων τον τελευταίο χρόνο (+17,2%) και σημαντική αύξηση (+79,2%) για τις δηλωθείσες ζημίες του κλάδου. Αύξηση σημειώθηκε επίσης στις πληρωθείσες αποζημιώσεις (+91,7%) και στο απόθεμα των εκκρεμών αποζημιώσεων στο τέλος  του έτους (+35,9%)

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις πληρωμάτων ήταν τα δίκτυα και οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας (70,4% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου).

Από τα δεδομένα των αποζημιώσεων ανά αιτία διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο πλήθος περιστατικών αντιστοιχούν στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, ενώ τα μεγαλύτερα ποσά αποζημιώσεων αντιστοιχούν στις παλιννοστήσεις – αντικαταστάσεις.

Δείτε τα διαδραστικά γραφήματα BI

Διαβάστε την έρευνα

Δείτε το σχετικό infographic:

 

