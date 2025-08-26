Ασφάλιση κοινόχρηστων χώρων: Μία ανάγκη που πολλοί αγνοούν!

Στην Ελλάδα, η ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων των πολυκατοικιών παραμένει συχνά υποτιμημένο ζήτημα. Παρόλο που η νομοθεσία δεν υποχρεώνει ρητά τους διαχειριστές να ασφαλίσουν κλιμακοστάσια, αυλές, αποθήκες ή κοινόχρηστα πάρκινγκ, η πρακτική αυτή έχει αποδειχθεί κρίσιμη για την προστασία των ιδιοκτητών και των ενοίκων.

Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αναγνωρίσει αυτήν την ανάγκη και προσφέρουν ειδικά προγράμματα. Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, για παράδειγμα, δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές να ασφαλίσουν πλήρως τους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, με εύκολη διαδικασία και αξιόπιστες καλύψεις. Η Interamerican, σε συνεργασία με την ΠΟΜΙΔΑ, προσφέρει επίσης αντίστοιχα προγράμματα, δίνοντας έμφαση στην κάλυψη υλικών ζημιών και την προστασία των ενοίκων. Παράλληλα, η Υδρόγειος Ασφαλιστική και η ERGO Ασφαλιστική παρέχουν επιλογές που συνδυάζουν ασφάλιση περιουσίας και αστικής ευθύνης, ενώ η Ατλαντική Ένωση εστιάζει στην αστική ευθύνη των διαχειριστών σε περίπτωση ατυχημάτων. Η Hellas Direct φέρνει την ασφάλιση πιο κοντά στο κοινό, προσφέροντας online λύσεις με ευέλικτες επιλογές και οικονομικές τιμές.

Στην ουσία, η ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων δεν είναι απλώς ένα προϊόν, αλλά ένα εργαλείο πρόληψης και προστασίας. Καλύπτει την ευθύνη των διαχειριστών, προστατεύει τους ενοίκους και διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της πολυκατοικίας. Το κόστος της ασφάλισης είναι μικρό σε σχέση με την πιθανή ζημιά που μπορεί να προκύψει από ατυχήματα ή φθορές σε κοινόχρηστους χώρους. Η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση γύρω από αυτό το θέμα, ώστε η ασφάλιση κοινόχρηστων χώρων να πάψει να είναι προαιρετική σκέψη και να γίνει μέρος της καθημερινής διαχείρισης των πολυκατοικιών.