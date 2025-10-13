Apollon Insurance: Η ασφάλεια που αγκαλιάζει κάθε πτυχή της επιχείρησής σου

Κάθε επιχείρηση είναι κάτι παραπάνω από τετραγωνικά μέτρα. Είναι οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτήν, ο εξοπλισμός, τα δεδομένα και η φήμη που έχει χτίσει με κόπο. Η Apollon Insurance εξαίρει τη σημασία της ολοκληρωμένης προστασίας για τις επιχειρήσεις, προσφέροντας ασφαλιστικές λύσεις που καλύπτουν κάθε πλευρά της λειτουργίας τους.

Μεταξύ άλλων, οι ασφαλιστικές καλύψεις περιλαμβάνουν:

- Advertisement -

Αστική ευθύνη απέναντι σε πελάτες και συνεργάτες.

απέναντι σε πελάτες και συνεργάτες. Κάλυψη εξοπλισμού και αποθεμάτων για κάθε απρόοπτο.

για κάθε απρόοπτο. Προστασία από πυρκαγιά, φυσικές καταστροφές και διακοπή εργασιών , ώστε η επιχείρηση να συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς απρόοπτες αναταράξεις.

, ώστε η επιχείρηση να συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς απρόοπτες αναταράξεις. Εξειδικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Η εταιρεία τονίζει ότι μια απρόβλεπτη στιγμή δεν πρέπει να καθορίσει το μέλλον που χτίστηκε με κόπο, προσφέροντας λύσεις που προστατεύουν την επιχειρηματική συνέχεια.