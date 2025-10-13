back to top
16.4 C
Athens
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Apollon Insurance: Η ασφάλεια που αγκαλιάζει κάθε πτυχή της επιχείρησής σου

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Λοιποί κλάδοι

Κάθε επιχείρηση είναι κάτι παραπάνω από τετραγωνικά μέτρα. Είναι οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτήν, ο εξοπλισμός, τα δεδομένα και η φήμη που έχει χτίσει με κόπο. Η Apollon Insurance εξαίρει τη σημασία της ολοκληρωμένης προστασίας για τις επιχειρήσεις, προσφέροντας ασφαλιστικές λύσεις που καλύπτουν κάθε πλευρά της λειτουργίας τους.

Μεταξύ άλλων, οι ασφαλιστικές καλύψεις περιλαμβάνουν:

- Advertisement -
  • Αστική ευθύνη απέναντι σε πελάτες και συνεργάτες.
  • Κάλυψη εξοπλισμού και αποθεμάτων για κάθε απρόοπτο.
  • Προστασία από πυρκαγιά, φυσικές καταστροφές και διακοπή εργασιών, ώστε η επιχείρηση να συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς απρόοπτες αναταράξεις.
  • Εξειδικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Η εταιρεία τονίζει ότι μια απρόβλεπτη στιγμή δεν πρέπει να καθορίσει το μέλλον που χτίστηκε με κόπο, προσφέροντας λύσεις που προστατεύουν την επιχειρηματική συνέχεια.

Σχετικές δημοσιεύσεις

20 χρόνια Ελληνικό Εμπόριο: Οι ασφαλιστές έχουν τη θέση τους

Newsroom 3 -
Χρειάζονται εργαλεία που ενισχύουν την επιχειρηματική συνέχεια, προστατεύουν τα κεφάλαια και περιορίζουν τον οικονομικό κίνδυνο
Διαβάστε περισσότερα

Anytime Business: Νέα προγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων από την Interamerican

Newsroom 3 -
Προϊόντα σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες και να καλύπτουν ουσιαστικά και ευέλικτα τις ανάγκες των επιχειρήσεων
Διαβάστε περισσότερα

Η ψευδαίσθηση της «άτρωτης» επιχείρησης και η πραγματική αξία της ασφάλισης

Newsroom 3 -
Η Feel Safe Insurance υπενθυμίζει ότι οι μικρές επιχειρήσεις είναι οι πιο ευάλωτες, ακριβώς επειδή δεν έχουν μεγάλα περιθώρια αντοχής
Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη επιχειρήσεων: Η ευκαιρία και η ανάγκη για ασφάλιση

Newsroom 3 -
Στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο, η ανάπτυξη και η ασφάλιση πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Οι παράμετροι για τη βέλτιστη επιλογή ενός συμβολαίου ταξιδιωτικής ασφάλισης

Newsroom 3 -
Τα σύγχρονα προγράμματα προσφέρουν ολοκληρωμένη προστασία για το ταξίδι, είτε αναψυχής είτε επαγγελματικό - Ποια σημεία χρήζουν προσοχής
Διαβάστε περισσότερα

Η Ατλαντική Ένωση προστατεύει τα φαρμακεία από απρόβλεπτους κινδύνους

Newsroom 3 -
Με τα προγράμματα της εταιρείας, οι φαρμακοποιοί μπορούν να επικεντρωθούν στην εξυπηρέτηση των πελατών τους
Διαβάστε περισσότερα

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο επίκεντρο: 10 πρακτικοί τρόποι για σωστή διαχείριση απαιτήσεων

Newsroom 3 -
Η Coface αναδεικνύει τον ρόλο της στρατηγικής, σημειώνοντας ότι το μέγεθος των ΜμΕ συχνά δεν αφήνει περιθώρια για λάθη ή αστοχίες
Διαβάστε περισσότερα

Karavias Art Insurance: Η προστασία πίσω από κάθε έργο της Art Athina 2025

Newsroom 3 -
Με το μήνυμα «Behind every artwork, there’s someone who protects it», η Karavias Art Insurance αναδεικνύει τη σημασία της εξειδικευμένης ασφάλισης στα έργα τέχνης
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Editorial

Η κοινωνία χρειάζεται τους ασφαλιστές της

Η νέα πραγματικότητα απαιτεί από τον ασφαλιστή να σταθεί δίπλα στον άνθρωπο, να εξηγήσει, να ενημερώσει, να εμπνεύσει εμπιστοσύνη
Εκδηλώσεις

Μαρία Δημητριάδη: «Η δύναμή μας είναι η συμμετοχή» – Συνάντηση μελών του ΣΠΑΤΕ την Τετάρτη 15/10 στο ΕΕΑ

Τι επισημαίνει η Πρόεδρος του Συλλόγου για τις συνέργειες ασφαλιστικών-τραπεζών και τον νέο δείκτη υγείας
Υγεία

Επίσημη έναρξη του έργου Air4HEALTH: Καινοτομία στην υγειονομική περίθαλψη με drones

Το έργο στοχεύει στην ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά ιατροφαρμακευτικού υλικού σε ασθενείς και ευάλωτες κοινότητες
Θεσμικοί φορείς

Τροπολογία ΠΑΣΟΚ υπέρ των συλλογικών συμβάσεων – Παρέμβαση για το επίδομα φροντίδας συνταξιούχων με αναπηρία

Οι πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ αποσκοπούν σε επαρκείς μισθούς, αξιοπρεπή εργασία και αποκατάσταση αδικιών
Θεσμικοί φορείς

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τον διοικητικό μετασχηματισμό της ΥΠΑ

Στους στόχους του Υπουργείου, η «βέλτιστη διαχείριση όλων των ζητημάτων που άπτονται της ασφάλειας των πτήσεων»
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.