29 C
Athens
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Από τη Θεσσαλία του 2023 στην Ήπειρο του 2025 – Μαθήματα για την ασφαλιστική αγορά

Newsroom 3

Οι πρόσφατες πυρκαγιές στην Ήπειρο, στις περιοχές Άρτας και Πρέβεζας, έφεραν ξανά στο προσκήνιο το ακανθώδες ζήτημα της προστασίας από φυσικές καταστροφές. Ο απολογισμός είναι σοβαρός: κατεστραμμένες περιουσίες, επιχειρήσεις, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αλλά και ένα ευρύτερο πλήγμα στο φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα, η εμπειρία των καταστροφικών πλημμυρών στη Θεσσαλία το 2023 μας υπενθυμίζει ότι η χώρα μας βιώνει πλέον ένα νέο καθεστώς κλιματικών κινδύνων.

Η ασφαλιστική αγορά στέκεται μπροστά σε μια διπλή πρόκληση: να αναπτύξει μηχανισμούς άμεσης αποζημίωσης και ταυτόχρονα να προετοιμάσει την κοινωνία για την επόμενη καταστροφή. Οι δημόσιες παρεμβάσεις και η στήριξη του κράτους είναι απαραίτητες, αλλά η εμπλοκή των ιδιωτικών ασφαλιστικών φορέων είναι καθοριστική για την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και την κάλυψη των αναγκών.

Τα μαθήματα είναι ξεκάθαρα: η πρόληψη, η εκπαίδευση του κοινού και η στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δεν είναι πολυτέλειες. Είναι προϋποθέσεις για την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων και τη βιωσιμότητα της οικονομίας. Η Ήπειρος 2025 και η Θεσσαλία 2023 μας δείχνουν ότι η κλιματική κρίση δεν είναι απλώς θέμα αντίδρασης, αλλά ευκαιρία για την ασφαλιστική αγορά να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της, να καινοτομήσει και να χτίσει εμπιστοσύνη στην κοινωνία.

Η ερώτηση που μένει είναι απλή αλλά κρίσιμη: είμαστε έτοιμοι να σηκώσουμε το βάρος ενός κόσμου όπου οι φυσικές καταστροφές θα γίνονται ολοένα και πιο συχνές; Η απάντηση θα καθορίσει το μέλλον της ασφάλισης στην Ελλάδα.

