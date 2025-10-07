19.5 C
Athens
Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025

Απλούστερη και πιο ουσιαστική αναφορά βιωσιμότητας ζητούν οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Διεθνείς Ειδήσεις

Η ασφαλιστική αγορά της Ευρώπης καλείται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις στον τομέα της βιωσιμότητας, με την αναθεώρηση των σχετικών Ευρωπαϊκών Προτύπων Αναφοράς (ESRS) να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης. Η Insurance Europe και το European Insurance CFO Forum χαιρετίζουν την προσπάθεια απλοποίησης, αλλά προειδοποιούν ότι τα πρότυπα παραμένουν πολύπλοκα και απαιτητικά για τις εταιρείες του κλάδου.

Σε κοινή επιστολή τους προς την Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG), οι δύο φορείς αναγνωρίζουν ότι η μείωση των σημείων δεδομένων είναι θετική, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτή δεν μειώνει αυτόματα και τη δυσκολία εφαρμογής.

- Advertisement -

Για να καταστεί η απλοποίηση αποτελεσματική στην πράξη, θεωρούν ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένα ζητήματα:

Δίκαιη παρουσίαση: Συμφωνούν με τη διευκρίνιση της EFRAG ότι τα ESRS ακολουθούν μια αρχή δίκαιης παρουσίασης, αλλά την καλούν να επιβεβαιώσει ότι αυτή συνιστά γενική αρχή που δίνει προτεραιότητα στη συνάφεια και στην αναλογικότητα έναντι της τυπικής συμμόρφωσης.

- Advertisement -

Αξιολόγηση διπλής ουσιαστικότητας: Παρά την απλοποίηση, οι ασφαλιστές θεωρούν ότι η διαδικασία παραμένει σύνθετη και ζητούν το φίλτρο ουσιαστικότητας να εφαρμόζεται ρητά σε όλα τα πρότυπα, για την ενίσχυση μιας προσέγγισης βασισμένης σε αρχές.

Αναμενόμενες οικονομικές επιπτώσεις: Προτείνουν τη δημοσιοποίηση ποιοτικών στοιχείων αντί μελλοντικών προβλέψεων -λόγω των νομικών, πρακτικών και ελεγκτικών δυσκολιών- και να δοθεί χρόνος για την ανάπτυξη αξιόπιστων δεδομένων και μεθοδολογιών.

Στόχοι μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου: Συμφωνούν με την απαλλαγή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τη δημοσιοποίηση απόλυτων στόχων μείωσης αερίων θερμοκηπίου όταν έχουν τεθεί μόνο στόχοι έντασης, καθώς οι στόχοι έντασης αντικατοπτρίζουν καλύτερα τον ρόλο τους στη χρηματοδότηση της μετάβασης.

Ευθυγράμμιση με το Πρωτόκολλο για τις Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου: Ζητούν πλήρη ευελιξία στο λογιστικό πλαίσιο, με δυνατότητα επιλογής είτε οικονομικού είτε λειτουργικού ελέγχου, ώστε να μειωθεί η πολυπλοκότητα και να υπάρξει ευθυγράμμιση με την παγκόσμια βάση αναφοράς.

Οι ασφαλιστές τονίζουν ότι χρειάζεται ένα πλαίσιο πρακτικά εφαρμόσιμο και ταυτόχρονα συμβατό με τα διεθνή πρότυπα.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την κοινή επιστολή της Insurance Europe και του European Insurance CFO Forum προς την EFRAG, καθώς και την απάντησή τους στη διαβούλευση.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η Ελλάδα φιλοξένησε τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Insurance Europe – Στρατηγικές συζητήσεις για το μέλλον της αγοράς

Newsroom 3 -
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τέθηκαν στο επίκεντρο οι βασικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς και η πορεία προς το μέλλον
Διαβάστε περισσότερα

Η αντίδραση της Insurance Europe στη σύσταση της Κομισιόν για τους SIAs στο πλαίσιο της SIU

Newsroom 3 -
Η ΕΑΕΕ μεταφέρει τον προβληματισμό για την επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει επί της ουσίας εκτός τον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης
Διαβάστε περισσότερα

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο επίκεντρο: Δέκα πρακτικοί τρόποι για σωστή διαχείριση απαιτήσεων

Newsroom 3 -
Η πρωτοβουλία της Coface αποτελεί οδηγό επιβίωσης αλλά και ανάπτυξης για τις ΜμΕ, που χρειάζονται σταθερές βάσεις για να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες συνθήκες
Διαβάστε περισσότερα

Το 15ο Athens Sustainability Forum έρχεται 3 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη

Newsroom 3 -
Στο συνέδριο της Global Sustain θα συζητηθούν θέματα ESG, τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες για μια δυναμική και βιώσιμη ελληνική επιχειρηματικότητα
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Οι τοπ 10 μεσίτες (αντ)ασφαλίσεων στον κόσμο

Newsroom 3 -
AON Reinsurance Solutions και Marsh McLennan κερδίζουν την πρωτιά βάσει εσόδων
Διαβάστε περισσότερα

Pricefox: Πού βρίσκονται και τι καταγράφουν οι νέες κάμερες της τροχαίας;

Newsroom 3 -
Οι νέες, έξυπνες κάμερες βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και το Pricefox δίνει στους οδηγούς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
Διαβάστε περισσότερα

Η Syndea χορηγός στο Athens Run 2025 του ΕΕΑ

Newsroom 3 -
Τρέχοντας για δεύτερη χρονιά δίπλα στο ΕΕΑ, η Syndea βοήθησε να αναδειχθεί η σημασία της άσκησης για την ποιότητα ζωής και την υγεία
Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη συμμετοχή στο Πολιτιστικό Φθινόπωρο του Συλλόγου Εργαζομένων της ERGO

Newsroom 3 -
Νέες δράσεις προαναγγέλλει ο Σύλλογος για τον χειμώνα, γιατί «ο πολιτισμός μας ενώνει και μας δυναμώνει»
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Cyber

Netcompany: VERÁ, μια κομβικής σημασίας IT λύση για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ανθεκτικότητα

Η πλατφόρμα παρέχει σε πραγματικό χρόνο προειδοποιήσεις και αναλύσεις για γρήγορη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων σε περίπτωση κρίσης
Εκδηλώσεις

ATHEX Small Cap Conference: Επενδυτικό συνέδριο από το ΧΑ στις 5 Νοεμβρίου

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, υψηλόβαθμα στελέχη των εισηγμένων εταιρειών θα έχουν Β2Β συναντήσεις με αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές
Διεθνείς Ειδήσεις

Οι τοπ 10 μεσίτες (αντ)ασφαλίσεων στον κόσμο

AON Reinsurance Solutions και Marsh McLennan κερδίζουν την πρωτιά βάσει εσόδων
Αυτοκίνητο

Pricefox: Πού βρίσκονται και τι καταγράφουν οι νέες κάμερες της τροχαίας;

Οι νέες, έξυπνες κάμερες βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και το Pricefox δίνει στους οδηγούς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
Εκδηλώσεις

Η Syndea χορηγός στο Athens Run 2025 του ΕΕΑ

Τρέχοντας για δεύτερη χρονιά δίπλα στο ΕΕΑ, η Syndea βοήθησε να αναδειχθεί η σημασία της άσκησης για την ποιότητα ζωής και την υγεία
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.