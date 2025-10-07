Απλούστερη και πιο ουσιαστική αναφορά βιωσιμότητας ζητούν οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές

Η ασφαλιστική αγορά της Ευρώπης καλείται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις στον τομέα της βιωσιμότητας, με την αναθεώρηση των σχετικών Ευρωπαϊκών Προτύπων Αναφοράς (ESRS) να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης. Η Insurance Europe και το European Insurance CFO Forum χαιρετίζουν την προσπάθεια απλοποίησης, αλλά προειδοποιούν ότι τα πρότυπα παραμένουν πολύπλοκα και απαιτητικά για τις εταιρείες του κλάδου.

Σε κοινή επιστολή τους προς την Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG), οι δύο φορείς αναγνωρίζουν ότι η μείωση των σημείων δεδομένων είναι θετική, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτή δεν μειώνει αυτόματα και τη δυσκολία εφαρμογής.

- Advertisement -

Για να καταστεί η απλοποίηση αποτελεσματική στην πράξη, θεωρούν ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένα ζητήματα:

Δίκαιη παρουσίαση: Συμφωνούν με τη διευκρίνιση της EFRAG ότι τα ESRS ακολουθούν μια αρχή δίκαιης παρουσίασης, αλλά την καλούν να επιβεβαιώσει ότι αυτή συνιστά γενική αρχή που δίνει προτεραιότητα στη συνάφεια και στην αναλογικότητα έναντι της τυπικής συμμόρφωσης.

- Advertisement -

Αξιολόγηση διπλής ουσιαστικότητας: Παρά την απλοποίηση, οι ασφαλιστές θεωρούν ότι η διαδικασία παραμένει σύνθετη και ζητούν το φίλτρο ουσιαστικότητας να εφαρμόζεται ρητά σε όλα τα πρότυπα, για την ενίσχυση μιας προσέγγισης βασισμένης σε αρχές.

Αναμενόμενες οικονομικές επιπτώσεις: Προτείνουν τη δημοσιοποίηση ποιοτικών στοιχείων αντί μελλοντικών προβλέψεων -λόγω των νομικών, πρακτικών και ελεγκτικών δυσκολιών- και να δοθεί χρόνος για την ανάπτυξη αξιόπιστων δεδομένων και μεθοδολογιών.

Στόχοι μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου: Συμφωνούν με την απαλλαγή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τη δημοσιοποίηση απόλυτων στόχων μείωσης αερίων θερμοκηπίου όταν έχουν τεθεί μόνο στόχοι έντασης, καθώς οι στόχοι έντασης αντικατοπτρίζουν καλύτερα τον ρόλο τους στη χρηματοδότηση της μετάβασης.

Ευθυγράμμιση με το Πρωτόκολλο για τις Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου: Ζητούν πλήρη ευελιξία στο λογιστικό πλαίσιο, με δυνατότητα επιλογής είτε οικονομικού είτε λειτουργικού ελέγχου, ώστε να μειωθεί η πολυπλοκότητα και να υπάρξει ευθυγράμμιση με την παγκόσμια βάση αναφοράς.

Οι ασφαλιστές τονίζουν ότι χρειάζεται ένα πλαίσιο πρακτικά εφαρμόσιμο και ταυτόχρονα συμβατό με τα διεθνή πρότυπα.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την κοινή επιστολή της Insurance Europe και του European Insurance CFO Forum προς την EFRAG, καθώς και την απάντησή τους στη διαβούλευση.