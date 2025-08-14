back to top
25.9 C
Athens
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

ΑΠΑ: Επείγουσα προειδοποίηση για τη χρήση drones σε περιοχές πυρκαγιών

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Επικαιρότητα

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), στο πλαίσιο της αποστολής της για την προαγωγή της ασφάλειας πτήσεων και της ενημέρωσης των χειριστών και εκμεταλλευομένων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), εξέδωσε και δημοσίευσε Ενημερωτικό Δελτίο Ασφάλειας Πτήσεων ΣμηΕΑ.

Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο Ασφάλειας Πτήσεων ΣμηΕΑ

- Advertisement -

Παράλληλα, το Δελτίο έχει αποσταλεί σε περισσότερους από 12.000 ημεδαπούς και αλλοδαπούς εκμεταλλευόμενους ΣμηΕΑ στη χώρα μας, με στόχο την άμεση και ευρεία διάχυση κρίσιμων πληροφοριών για την ασφαλή επιχειρησιακή χρήση τους.

Λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη συχνότητα πυρκαγιών, κυρίως σε δασικές εκτάσεις, η ΑΠΑ υπενθυμίζει ότι η χρήση ΣμηΕΑ σε περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιά απαγορεύεται, εκτός εάν έχει προηγηθεί άδεια και συντονισμός με τις αρμόδιες αρχές. Η ανεξέλεγκτη πτήση μπορεί να παρεμποδίσει κρίσιμες επιχειρήσεις εναέριας πυρόσβεσης και να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

- Advertisement -

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στους ισχυρούς κατά τόπους ανέμους, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν δραστικά την ταχύτητα και κατεύθυνση εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Η ΑΠΑ έχει ήδη αδειοδοτήσει τη χρήση ΣμηΕΑ για την πρόληψη και ανίχνευση πυρκαγιών, τα οποία επιχειρούν υπό την Πολιτική Προστασία σε περίπου 150 σημεία ανά την ελληνική επικράτεια, ενισχύοντας σημαντικά την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση πυρκαγιών.

«Καλούμε όλους τους χειριστές και εκμεταλλευόμενους ΣμηΕΑ να μελετήσουν προσεκτικά το Ενημερωτικό Δελτίο και να εφαρμόζουν με συνέπεια τις οδηγίες και συστάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος» καταλήγει η ανακοίνωση της ΑΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας – Τμήμα Γενικής Αεροπορίας και ΣμηΕΑ
Email: UAS@hcaa.gov.gr
Ιστότοπος: https://hcaa.gov.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Κ. Κατσαφάδος: Νέα μέτρα για τους πυρόπληκτους τη Δευτέρα – Άνιση η μάχη με την κλιματική κρίση

Newsroom 3 -
Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Ασφαλιστική στο πλευρό των ασφαλισμένων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Newsroom 3 -
Η εταιρεία ενεργοποίησε ειδική τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης, στο 210 90 99 600, προκειμένου να παρέχει άμεση εξυπηρέτηση
Διαβάστε περισσότερα

Τριετής απαλλαγή ΕΝΦΙΑ και κρατική αρωγή για πυρόπληκτους: Σημαντική στήριξη για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Newsroom 3 -
Όσα αποφασίστηκαν στην έκτακτη συνεδρίαση υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδο
Διαβάστε περισσότερα

Δεκάδες πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας

Newsroom 3 -
Δεκάδες πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα ή ελαφρά εγκαύματα λόγω των πυρκαγιών που συνεχίζονται σε αρκετές περιοχές
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Κ. Κατσαφάδος: Νέα μέτρα για τους πυρόπληκτους τη Δευτέρα – Άνιση η μάχη με την κλιματική κρίση

Newsroom 3 -
Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Διαβάστε περισσότερα

Τριετής απαλλαγή ΕΝΦΙΑ και κρατική αρωγή για πυρόπληκτους: Σημαντική στήριξη για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Newsroom 3 -
Όσα αποφασίστηκαν στην έκτακτη συνεδρίαση υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδο
Διαβάστε περισσότερα

Δεκάδες πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας

Newsroom 3 -
Δεκάδες πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα ή ελαφρά εγκαύματα λόγω των πυρκαγιών που συνεχίζονται σε αρκετές περιοχές
Διαβάστε περισσότερα

Πάνω από 150 πυρκαγιές το τελευταίο 48ωρο – Σταδιακή ύφεση των μποφόρ από το απόγευμα

Newsroom 3 -
Πάνω από 5.000 πυροσβέστες στα μέτωπα - Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για αύριο
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Διεθνείς Ειδήσεις

Η σύνεση φέρνει αυξημένη κερδοφορία για τη Swiss Re το α΄ εξάμηνο

Πώς σχολιάζουν τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος Andreas Berger και ο οικονομικός διευθυντής Anders Malmström
Editorial

Καλοκαιρινή ανανέωση για Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές – Μικρές αλλαγές με μεγάλο αποτύπωμα

Η καλοκαιρινή περίοδος μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη ευκαιρία για επαγγελματική ανασύνταξη και προσωπική φροντίδα
Επικαιρότητα

Κ. Κατσαφάδος: Νέα μέτρα για τους πυρόπληκτους τη Δευτέρα – Άνιση η μάχη με την κλιματική κρίση

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Εκδηλώσεις

ΠΑΝΟΡΜΟΣ: Σημαντική άνοδος το 2024, στρατηγικός στόχος η καινοτομία

Ιδιαίτερη αναφορά κατά τη ΓΣ έγινε στην αύξηση της μερίδας των εταίρων, η οποία έφτασε σε πρωτοφανή για τον συνεταιρισμό επίπεδα
Τα Νέα της Αγοράς

Social media και ασφάλιση: Η νέα εποχή στην προσέλκυση συνεργατών!

Η ψηφιακή στρατολόγηση δεν αλλάζει απλώς τον τρόπο προσέλκυσης, αλλά και το προφίλ του ασφαλιστικού συμβούλου - Ποιες προκλήσεις αναδύονται
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.