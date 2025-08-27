28.8 C
Αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τα διπλώματα οδήγησης ηλικιωμένων

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) απαντά σε δημοσίευμα σχετικά με ψευδή πιστοποιητικά ικανότητας οδήγησης ηλικιωμένων και υπερασπίζεται το κύρος των ιατρών και τη νομιμότητα των πιστοποιήσεων. Ο ΙΣΘ καταγγέλλει ως ψευδείς τους ισχυρισμούς και υπερασπίζεται τους ιδιώτες γιατρούς, ενώ καλεί τους πολίτες να καταγγέλλουν όταν διαπιστώσουν τέτοια περιστατικά.

Συγκεκριμένα, έντονη ήταν η αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας της Θεσσαλλονίκης Voria.gr, το οποίο αναφερόταν στην ανανέωση διπλωμάτων οδήγησης από ηλικιωμένους οδηγούς και άφηνε αιχμές για την αξιοπιστία των ιατρικών πιστοποιήσεων. Ο ΙΣΘ, με επίσημη ανακοίνωσή του, όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, υπερασπίζεται τη νομιμότητα των διαδικασιών και το κύρος των ιδιωτών ιατρών, ενώ προειδοποιεί για τις νομικές συνέπειες της διασποράς ψευδών ειδήσεων.

Νομικές επιπτώσεις για ψευδείς ιατρικές γνωματεύσεις

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ξεκαθαρίζει ότι η έκδοση ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης αποτελεί σοβαρό ποινικό και πειθαρχικό αδίκημα, διωκόμενο βάσει του άρθρου 221 του Ποινικού Κώδικα και του Νόμου 3418/2005. Ο ΙΣΘ δεσμεύεται να ασκεί άμεσο πειθαρχικό έλεγχο στα μέλη του και καλεί τους πολίτες να καταγγέλλουν τέτοια περιστατικά στον αρμόδιο Εισαγγελέα και στον Σύλλογο.

Υπεράσπιση της ισοτιμίας δημόσιων και ιδιωτών ιατρών

Ο ΙΣΘ υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον Νόμο 3627/2007, η ισχύς της ιατρικής υπογραφής είναι πλήρως εξισωμένη μεταξύ ιατρών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Κάθε πρόταση που υποβαθμίζει τους ιδιώτες ιατρούς ή περιορίζει το δικαίωμά τους να πιστοποιούν οδηγούς, χαρακτηρίζεται ως αναχρονιστική και αντίθετη με το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο.

