Αναβαθμίζονται τα ΤΕΠ του Ιπποκράτειου – Επίσκεψη του πρωθυπουργού

Σε εξέλιξη η αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, με νέες υποδομές, σύγχρονο εξοπλισμό και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», στο οποίο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμένα έργα αναβάθμισης των υποδομών. Στο επίκεντρο βρίσκετται η ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Το νέο ΤΕΠ αναμένεται να μετατραπεί σε ένα υπερσύγχρονο κέντρο επείγουσας ιατρικής φροντίδας για την Αττική.

Αναβάθμιση σε φάσεις – Χωρίς διακοπή υπηρεσιών

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του υπό ανακαίνιση ΤΕΠ και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών, οι οποίες πραγματοποιούνται σταδιακά ώστε να μην επηρεάζεται η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται τον Σεπτέμβριο.

Το νέο Τμήμα θα καλύπτει συνολική έκταση 990 τ.μ., αυξημένη κατά 282 τ.μ. σε σχέση με την υφιστάμενη δομή, και θα περιλαμβάνει…

