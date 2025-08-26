back to top
Αναβαθμίζονται τα ΤΕΠ του Ιπποκράτειου – Επίσκεψη του πρωθυπουργού

Newsroom 3

Σε εξέλιξη η αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, με νέες υποδομές, σύγχρονο εξοπλισμό και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», στο οποίο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμένα έργα αναβάθμισης των υποδομών. Στο  επίκεντρο βρίσκετται η ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Το νέο ΤΕΠ αναμένεται να μετατραπεί σε ένα υπερσύγχρονο κέντρο επείγουσας ιατρικής φροντίδας για την Αττική.

Αναβάθμιση σε φάσεις – Χωρίς διακοπή υπηρεσιών

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του υπό ανακαίνιση ΤΕΠ και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών, οι οποίες πραγματοποιούνται σταδιακά ώστε να μην επηρεάζεται η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται τον Σεπτέμβριο.

Το νέο Τμήμα θα καλύπτει συνολική έκταση 990 τ.μ., αυξημένη κατά 282 τ.μ. σε σχέση με την υφιστάμενη δομή, και θα περιλαμβάνει…

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

