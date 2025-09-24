Ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα της διαμεσολάβησης

Περισσότεροι από 120 επαγγελματίες, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και ασφαλιστικών εταιρειών ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Στέλλας Ζουλινάκη, Insurance Agent, Business Coach–Mentor και Podcaster, δημιουργού του εκπαιδευτικού παιχνιδιού Safe Deal, και του Αντώνη Δουνδουλάκη, Επιθεωρητή Πωλήσεων και Ανάπτυξης Δικτύων Πρακτόρων, Θεολόγου, Αγιογράφου και συγγραφέα του βιβλίου Το Αλφαβητάριο του Διαμεσολαβητή, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα», για να γιορτάσουν την Ημέρα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.

Η εκδήλωση όμως εξελίχθηκε σε κάτι παραπάνω: σε μια ανακάλυψη του παρελθόντος. Κρυμμένη ανάμεσα στις ιστορίες της αθηναϊκής εμπορικής ζωής του 19ου αιώνα, εμφανίστηκε ξανά η Αδριατική Ασφαλιστική Εταιρεία του 1838. Μια ξένη εταιρεία με έδρα την Τεργέστη, που έφερε στην Ελλάδα την έννοια της σύγχρονης ασφάλισης, ασφαλίζοντας πλοία, φορτία και εμπορεύματα σε μια εποχή που η χώρα μόλις είχε γεννηθεί και η οικονομία προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της.

- Advertisement -

Η χρονιά 1838 δεν ήταν απλώς ένας αριθμός πάνω σε μια πινακίδα· ήταν η στιγμή που η ασφάλιση μπήκε οργανωμένα στη ζωή των Αθηναίων εμπόρων και βιοτεχνών. Η εκδήλωση έγινε αφορμή να «ξαναδούμε» την ιστορία με άλλο μάτι. Η Αδριατική δεν ήταν πια απλώς ένα όνομα: ήταν γέφυρα ανάμεσα στις πρώτες ασφαλιστικές πρακτικές και στη σύγχρονη εκπαίδευση, ανάμεσα στο εμπόριο του 19ου αιώνα και στη δυναμική της σημερινής αγοράς.

Η βραδιά απέδειξε ότι η διαμεσολάβηση είναι ιστορία, γνώση και καινοτομία. Και, αν ξέρουμε να κοιτάξουμε προσεκτικά, μπορεί να μας αποκαλύψει θησαυρούς που περίμεναν να ανακαλυφθούν… όπως η Αδριατική το 1838.