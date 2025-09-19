Alzheimer Festival 2025: Σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους

Το Alzheimer Festival 2025, που διοργάνωσε η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, προσέλκυσε για τρίτη συνεχή χρονιά χιλιάδες επισκέπτες και φροντιστές. Η εκδήλωση έστειλε μήνυμα ελπίδας και ενημέρωσης για την άνοια, προβάλλοντας νέες προσεγγίσεις στην πρόληψη, τη φροντίδα και την επιστημονική έρευνα.

Η πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών Δρ. Παρασκευή παρουσίασε την επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer, τονίζοντας την ανάγκη πλήρους υλοποίησής του. Παράλληλα, η κ. Σακκά ανακοίνωσε τη δημιουργία νέων Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας και τόνισε την επιτακτική ανάγκη για περισσότερες πηγές φροντίδας, καθώς η άνοια παραμένει σοβαρό ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα στην Ελλάδα.

Νέες θεραπείες και καινοτομία στην έρευνα

Οι καθηγητές Νευρολογίας Νίκος Σκαρμέας και Σωκράτης Παπαγεωργίου παρουσίασαν τον χάρτη των νέων αιτιολογικών θεραπειών που βελτιώνουν την κλινική κατάσταση των ασθενών και αναμένεται να κυκλοφορήσουν σύντομα σε ευρωπαϊκές χώρες. Μαζί με ειδικούς σε διατροφή, νευροψυχολογία και γηριατρική, ανέδειξαν τη σημασία των εξατομικευμένων προσεγγίσεων και της επιστημονικής έρευνας για τη βιώσιμη φροντίδα ατόμων με άνοια.

Εκπαιδευτικά εργαστήρια και συμβουλευτική για φροντιστές

Κατά τη διάρκεια του διήμερου φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση στη νοητική υγεία, εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, τεστ μνήμης για άτομα άνω των 60 ετών και για πρώτη φορά σύντομες συνεδρίες συμβουλευτικής για φροντιστές. Το πρόγραμμα ανέδειξε τη σημασία της συμμετοχής και της ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων στην κοινότητα της άνοιας.

