back to top
33.4 C
Athens
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025

Alzheimer Festival 2025: Διήμερο ευαισθητοποίησης και επιστημονικής ενημέρωσης στο ΚΠΙΣΝ

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εκδηλώσεις

Με στόχο ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους πραγματοποιείται το τρίτο Alzheimer Festival, το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2025 στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ, με ελεύθερη είσοδο.

Το φεστιβάλ υλοποιείται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Μήνα Alzheimer, με πρωτοβουλία της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

- Advertisement -

Επιστημονικές ομιλίες και δράσεις για την κοινότητα της άνοιας

Το Alzheimer Festival 2025 περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα επιστημονικών συνεδριών, διαδραστικών εκδηλώσεων και δράσεων συνηγορίας. Η θεματική της φετινής διοργάνωσης επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τις νέες αιτιολογικές θεραπείες και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις.

- Advertisement -

Στο επίκεντρο οι φροντιστές και η καθημερινή τους μάχη

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους φροντιστές, με μαρτυρίες που αναδεικνύουν τις προκλήσεις της καθημερινότητας και την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη. Το φεστιβάλ εγκαινιάζει εξατομικευμένες συμβουλευτικές συνεδρίες για φροντιστές, ενώ προσφέρει δωρεάν τεστ μνήμης για άτομα άνω των 60 ετών, ενισχύοντας την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση.

Πληροφόρηση, καινοτομία και συνεργασία φορέων

Σε ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα, επαγγελματίες υγείας της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών θα παρέχουν πληροφορίες για τις διαθέσιμες δομές υποστήριξης, τη σημασία της διατροφής και της φυσικής κατάστασης, καθώς και τις τεχνολογικές λύσεις που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινότητα των πασχόντων. Παράλληλα, οργανώσεις και φορείς από όλη την Ελλάδα θα συμμετάσχουν ενεργά, ενισχύοντας το ανοιχτό κάλεσμα για ευαισθητοποίηση και δράση απέναντι στην άνοια.

Το Alzheimer Festival 2025 αποτελεί σημείο συνάντησης επιστημόνων, φροντιστών, ασθενών και πολιτών, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης, της αλληλεγγύης και της ποιότητας ζωής για όλους όσοι επηρεάζονται από τη νόσο Alzheimer.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, που περιλαμβάνει δράσεις για μικρούς και μεγάλους, στο virus.com.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Υπέρβαση συμβολαίου για τον «κάπτεν Σπύρο» των Κυθήρων

Newsroom 3 -
Πώς μια εταιρεία μπορεί να σταθεί πλάι στον ασφαλισμένο της ξεπερνώντας τα στενά όρια ενός συμβολαίου
Διαβάστε περισσότερα

«Φωνές της Ανθρωπιάς»: Η ΕΕ αναδεικνύει την προστασία και την αλληλεγγύη σε κρίσεις

Newsroom 3 -
Η καμπάνια, που θα διαρκέσει έως τον Δεκέμβριο του 2025, υλοποιείται σε δέκα κράτη μέλη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα
Διαβάστε περισσότερα

Η 89η ΔΕΘ γιορτάζει έναν αιώνα ΔΕΘ-HELEXPO

Newsroom 3 -
Με επετειακό χαρακτήρα και τη δυναμική μιας ξεχωριστής γιορτής ανοίγει τις πύλες της από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025 η 89η ΔΕΘ
Διαβάστε περισσότερα

Mediterraneo Hospital: Το πρώτο online δίκτυο αντιμετώπισης εγκεφαλικών επεισοδίων

Newsroom 3 -
Mια καινοτομία με ιδιαίτερη σημασία για τα νησιά, ιδίως κατά την τουριστική περίοδο
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Επέκταση του Προγράμματος Πρόληψης για τον Καρκίνο Τραχήλου της Μήτρας

Newsroom 3 -
Η εξέταση HPV DNA εντάσσεται στα Βιοπαθολογικά Εργαστήρια με αμοιβή 25 ευρώ για τη λήψη δείγματος
Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΜΑ συμμετέχει στη ΔΕΘ – Παρουσία και εξωστρέφεια στη Βόρεια Ελλάδα

Newsroom 3 -
Κ. Αλφιέρης: «Επιβεβαιώνουμε τον ρόλο μας ως ουσιαστικού συνδετικού κρίκου ανάμεσα στην αγορά και την κοινωνία»
Διαβάστε περισσότερα

Με θέμα «The new era of Leadership» το ετήσιο εκπαιδευτικό συνέδριο των ΕΣΑΠΕ και GAMA Global Hellas-Cyprus

Newsroom 3 -
Το 12ο  Συνέδριο των φορέων θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της GAMA Global την 1η Οκτωβρίου 2025 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη
Διαβάστε περισσότερα

Το FCEM World Congress για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και ηγεσία έρχεται πρώτη φορά στην Ελλάδα

Newsroom 3 -
Ηγέτιδες από 70+ χώρες συναντιούνται 3-5 Νοεμβρίου 2025 στην Αθήνα για ένα βιώσιμο και συμπεριληπτικό μέλλον
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Υγεία

Επέκταση του Προγράμματος Πρόληψης για τον Καρκίνο Τραχήλου της Μήτρας

Η εξέταση HPV DNA εντάσσεται στα Βιοπαθολογικά Εργαστήρια με αμοιβή 25 ευρώ για τη λήψη δείγματος
Επικαιρότητα

Γ. Κεφαλογιάννης: Συνεχής η μάχη με την κλιματική κρίση, τα στελέχη της Πυροσβεστικής υπερβαίνουν εαυτόν

Ο αρμόδιος υπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα μέτρα ενίσχυσης των πυροσβεστών και στη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης
Επικαιρότητα

Νέες υπηρεσίες για άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας διαθέσιμες μέσω ΚΕΠ

Η δυνατότητα πρόσβασης σε 6 νέες υπηρεσίες μέσω ΚΕΠ διευρύνει σημαντικά την καθολικότητα της εξυπηρέτησης
Εκδηλώσεις

Ο ΣΕΜΑ συμμετέχει στη ΔΕΘ – Παρουσία και εξωστρέφεια στη Βόρεια Ελλάδα

Κ. Αλφιέρης: «Επιβεβαιώνουμε τον ρόλο μας ως ουσιαστικού συνδετικού κρίκου ανάμεσα στην αγορά και την κοινωνία»
Cyber

Την ανησυχητική κλιμάκωση των επιθέσεων ransomware στην Ευρώπη καταγράφει νέα έρευνα

Οι κυβερνοεγκληματίες εστιάζουν σταθερά την προσοχή τους σε οργανισμούς όπου η διακοπή λειτουργίας κοστίζει ακριβά και η αποκατάσταση είναι δύσκολη
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.