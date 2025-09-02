Alzheimer Festival 2025: Διήμερο ευαισθητοποίησης και επιστημονικής ενημέρωσης στο ΚΠΙΣΝ

Με στόχο ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους πραγματοποιείται το τρίτο Alzheimer Festival, το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2025 στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ, με ελεύθερη είσοδο.

Το φεστιβάλ υλοποιείται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Μήνα Alzheimer, με πρωτοβουλία της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Επιστημονικές ομιλίες και δράσεις για την κοινότητα της άνοιας

Το Alzheimer Festival 2025 περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα επιστημονικών συνεδριών, διαδραστικών εκδηλώσεων και δράσεων συνηγορίας. Η θεματική της φετινής διοργάνωσης επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τις νέες αιτιολογικές θεραπείες και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις.

Στο επίκεντρο οι φροντιστές και η καθημερινή τους μάχη

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους φροντιστές, με μαρτυρίες που αναδεικνύουν τις προκλήσεις της καθημερινότητας και την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη. Το φεστιβάλ εγκαινιάζει εξατομικευμένες συμβουλευτικές συνεδρίες για φροντιστές, ενώ προσφέρει δωρεάν τεστ μνήμης για άτομα άνω των 60 ετών, ενισχύοντας την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση.

Πληροφόρηση, καινοτομία και συνεργασία φορέων

Σε ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα, επαγγελματίες υγείας της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών θα παρέχουν πληροφορίες για τις διαθέσιμες δομές υποστήριξης, τη σημασία της διατροφής και της φυσικής κατάστασης, καθώς και τις τεχνολογικές λύσεις που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινότητα των πασχόντων. Παράλληλα, οργανώσεις και φορείς από όλη την Ελλάδα θα συμμετάσχουν ενεργά, ενισχύοντας το ανοιχτό κάλεσμα για ευαισθητοποίηση και δράση απέναντι στην άνοια.

Το Alzheimer Festival 2025 αποτελεί σημείο συνάντησης επιστημόνων, φροντιστών, ασθενών και πολιτών, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης, της αλληλεγγύης και της ποιότητας ζωής για όλους όσοι επηρεάζονται από τη νόσο Alzheimer.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, που περιλαμβάνει δράσεις για μικρούς και μεγάλους, στο virus.com.gr