Allianz: Έξι φορές πιο ακριβές οι πυρκαγιές

Newsroom 4

Εκθεση της Allianz Commercial επισημαίνει τις τάσεις όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιών και τονίζει την ανάγκη οι εταιρείες να ενημερωθούν για το πώς τα περιουσιακά στοιχεία και οι δραστηριότητές τους θα μπορούσαν να επηρεαστούν από μια πυρκαγιά.

Επισημαίνει επίσης ότι:

–              Η σοβαρότητα και συχνότητα των πυρκαγιών, σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο αριθμό των πληγέντων, έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση  ζημιών – οι οποίες έχουν γίνει έξι φορές πιο ακριβές σε διάστημα μιας δεκαετίας.

–              Οι ρυθμιστικοί κανονισμοί και οι δικαστικές διαμάχες που σχετίζονται με τις ευθύνες των πυρκαγιών αυξάνονται, γεγονός που καθιστά απαραίτητες  ισχυρές στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου και καλά τεκμηριωμένα σχέδια διαχείρισης πυρκαγιών. Οι τεχνολογικές καινοτομίες ενισχύουν τις δυνατότητες ανίχνευσης και καταστολής.

Με την κλιματική αλλαγή να αυξάνει τους κινδύνους, η συχνότητα, η σοβαρότητα και η γεωγραφική εμφάνιση των πυρκαγιών έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, λόγω της κλιματικής αλλαγής, των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των εξελισσόμενων προτύπων χρήσης γης. Η ταχεία εξάπλωσή τους ενέχει σημαντικούς κινδύνους σε διάφορους τομείς και περιοχές σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τη νέα έκθεση Emerging Risk Trend Talk της Allianz Commercial.

Ελ. Ερμ.

