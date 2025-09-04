back to top
26.5 C
Athens
Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025

Αυξημένες κατά 80% οι καταγεγραμμένες υπερωρίες το 7μηνο

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Κοινωνική Ασφάλιση

Σημαντική επίδοση σημειώνουν οι καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους που υπάγονται στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας (ΨΚΕ) από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Συνολικά, το 7μηνο του 2025 οι καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους ένταξης της ΨΚΕ εμφανίζονται κατά 80% αυξημένες σε σχέση με το ανάλογο 7μηνο του 2024.

- Advertisement -

Συγκεκριμένα, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια υπερωρίες εντός του 2025, αριθμός αυξημένος κατά 1,5 εκατομμύριο ώρες συγκριτικά με το αντίστοιχο 7μηνο του 2024.

Όσον αφορά τον μήνα Ιούλιο, οι καταγεγραμμένες υπερωρίες εμφανίζονται κατά 76% αυξημένες σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Ταυτόχρονα, αύξηση σημειώνουν όλοι οι κλάδοι στους οποίους εφαρμόζεται η ΨΚΕ.

- Advertisement -

Η υψηλότερη αύξηση καταγεγραμμένων υπερωριών παρουσιάζεται και πάλι στον κλάδο του Τουρισμού, τόσο σε 7μηνιαία (+728%) όσο και σε μηνιαία βάση (+541%), ενώ ακολουθεί ο κλάδος της Εστίασης με αύξηση +301% σε 7μηνιαία βάση και +154% σε μηνιαία.

Ιδιαίτερα σημαντική παραμένει η αύξηση και στους υπόλοιπους μεγάλους τομείς απασχόλησης που εντάχθηκαν υποχρεωτικά στην ΨΚΕ, δηλαδή στο Λιανεμπόριο (+105% σε 7μηνιαία βάση, +89% σε μηνιαία) και στη Βιομηχανία (+65% και +25% αντίστοιχα).

Σχετικές δημοσιεύσεις

Γ. Χατζηθεοδοσίου: Επίμονη πρόκληση η ακρίβεια για επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Newsroom 3 -
Για επίμονη αίσθηση οικονομικής ασφυξίας και τουριστική κίνηση που δεν αποφέρει τα αναμενόμενα έσοδα κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΕΕΑ
Διαβάστε περισσότερα

«Καμπανάκι» Γ. Χατζηθεοδοσίου για δασμούς, τουρισμό και εισοδήματα – Βίντεο

Newsroom 3 -
Για τις σημαντικές προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας, λόγω διεθνών εξελίξεων και εσωτερικών πιέσεων, μίλησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΕΕΑ
Διαβάστε περισσότερα

Τι μας λέει η Allianz-Trade για τέσσερις μεγάλους βιομηχανικούς κλάδους

Newsroom 4 -
Τέσσερις μεγάλοι βιομηχανικοί κλάδο (το αλουμίνιο, η αμμωνία, ο χάλυβας και το τσιμέντο) θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο
Διαβάστε περισσότερα

OZIOS BROKER: Η Ελλάδα εδραιώνει την ηγετική της θέση στον παγκόσμιο τουρισμό

Newsroom -
Η Ελλάδα, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην τουριστική δραστηριότητα της Μεσογείου, επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της το 2024
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Στα 2,9 δισ. αυξήθηκε η ασφαλιστική παραγωγή 6μήνου

Newsroom 3 -
Πτώση -3,9% καταγράφηκε στους κλάδους Ζωής - Δείτε τη μελέτη της ΕΑΕΕ και το σχετικό infographic
Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο ασφαλίσεων πλοίων, πληρωμάτων και θαλασσίων μεταφορών

Newsroom 3 -
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης στις 9 και 11 Σεπτεμβρίου 2025
Διαβάστε περισσότερα

Να αποσυρθεί ο Νόμος Κεραμέως ζητά η ΟΑΣΕ

Newsroom 3 -
Η ομοσπονδία διεκδικεί την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και διαπραγματεύσεων, καθώς και της μονομερούς προσφυγής στον ΟΜΕΔ
Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Ασφαλιστική χαρίζει iPhones 16 Pro Max μέσω του MyEthniki

Newsroom 3 -
Η Εθνική δίνει επιπλέον κίνητρο στους ασφαλισμένους της να γνωρίσουν στην πράξη τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής πλατφόρμας
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Τα Νέα της Αγοράς

Στα 2,9 δισ. αυξήθηκε η ασφαλιστική παραγωγή 6μήνου

Πτώση -3,9% καταγράφηκε στους κλάδους Ζωής - Δείτε τη μελέτη της ΕΑΕΕ και το σχετικό infographic
Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο ασφαλίσεων πλοίων, πληρωμάτων και θαλασσίων μεταφορών

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης στις 9 και 11 Σεπτεμβρίου 2025
Θεσμικοί φορείς

Να αποσυρθεί ο Νόμος Κεραμέως ζητά η ΟΑΣΕ

Η ομοσπονδία διεκδικεί την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και διαπραγματεύσεων, καθώς και της μονομερούς προσφυγής στον ΟΜΕΔ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Η Εθνική Ασφαλιστική χαρίζει iPhones 16 Pro Max μέσω του MyEthniki

Η Εθνική δίνει επιπλέον κίνητρο στους ασφαλισμένους της να γνωρίσουν στην πράξη τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής πλατφόρμας
Ανασφάλιστος

Τα τρία μέτωπα των ασφαλιστικών υγείας

Τα θέματα με τον Δείκτη Υγείας, τις αποζημιώσεις και τον καθορισμό των ασφαλίστρων βρίσκονται σε επικίνδυνο σημείο...
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.