Αυτόματα θα αποδίδεται από 6/11 ο Προσωπικός Αριθμός

Για την πορεία εφαρμογής του Προσωπικού Αριθμού και τις αλλαγές που φέρνει στο Δημόσιο και την καθημερινότητα των πολιτών μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στο ΕΡΤNews.

- Advertisement -

Όπως τόνισε, μέχρι στιγμής περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν εκδώσει προσωπικό αριθμό, ενώ από τις 6 Νοεμβρίου θα αρχίσει να αποδίδεται αυτόματα σε όσους δεν έχουν προχωρήσει στη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν λάθη στα κρατικά μητρώα.

«Στόχος είναι ο πολίτης να χρησιμοποιεί έναν αριθμό αντί για ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ώστε να περιοριστούν τα λάθη και η ταλαιπωρία» υπογράμμισε ο υπουργός.

Ως προς τα δελτία ταυτότητας, ο κ. Παπαστεργίου διευκρίνισε ότι οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες, με προδιαγραφές δεκαετίας ’60, δεν θα επιτρέπουν από το καλοκαίρι του 2026 ταξίδια εντός ΕΕ, λόγω χαμηλής ασφάλειας. Οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν με διαβατήριο, ενώ συνιστάται σταδιακή αντικατάσταση με τις νέες, πιο ασφαλείς ταυτότητες.