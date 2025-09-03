30.6 C
Athens
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025

Αυτόματα θα αποδίδεται από 6/11 ο Προσωπικός Αριθμός

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Επικαιρότητα

Για την πορεία εφαρμογής του Προσωπικού Αριθμού και τις αλλαγές που φέρνει στο Δημόσιο και την καθημερινότητα των πολιτών μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στο ΕΡΤNews.

Δημήτρης Παπαστεργίου

- Advertisement -

Όπως τόνισε, μέχρι στιγμής περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν εκδώσει προσωπικό αριθμό, ενώ από τις 6 Νοεμβρίου θα αρχίσει να αποδίδεται αυτόματα σε όσους δεν έχουν προχωρήσει στη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν λάθη στα κρατικά μητρώα.

«Στόχος είναι ο πολίτης να χρησιμοποιεί έναν αριθμό αντί για ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ώστε να περιοριστούν τα λάθη και η ταλαιπωρία» υπογράμμισε ο υπουργός.

Ως προς τα δελτία ταυτότητας, ο κ. Παπαστεργίου διευκρίνισε ότι οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες, με προδιαγραφές δεκαετίας ’60, δεν θα επιτρέπουν από το καλοκαίρι του 2026 ταξίδια εντός ΕΕ, λόγω χαμηλής ασφάλειας. Οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν με διαβατήριο, ενώ συνιστάται σταδιακή αντικατάσταση με τις νέες, πιο ασφαλείς ταυτότητες.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Διαβατήρια εμβολιασμού: Είναι τα προσωπικά δεδομένα σας σε ασφαλή χέρια;

Newsroom 2 -
Μπορεί τα διαβατήρια εμβολιασμού να διευκολύνουν την επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά υπάρχουν επίσης ανησυχίες για το τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουν και πόσο καλά τα προστατεύουν.
Διαβάστε περισσότερα

Εκδίδεται ξανά ΑΜΚΑ μέσω ΚΕΠ…με νέες κατευθύνσεις

Vaios Krokos -
Με νέες σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες, μέσω εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, από την περασμένη Τετάρτη 9/10 οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται τα ΚΕΠ για την έκδοση και τη μεταβολή στοιχείων ΑΜΚΑ.
Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάρια υγείας τέλος – Δείτε τον νέο τρόπο πιστοποίησης της ασφαλιστικής ικανότητας

Newsroom 2 -
Με την προσκόμιση της αστυνομικής τους ταυτότητας και του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης θα εξασφαλίζουν σύντομα οι ασφαλισμένοι την πιστοποίηση της ασφαλιστικής τους ικανότητας προκειμένου...
Διαβάστε περισσότερα

Νόμιμη η αναγραφή ΑΜΚΑ στα συνταγολόγια

Insurance World -
Αποτελεί επεξεργασία απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συνταγματικώς επιτρεπτή - Αίτηση ακυρώσεως ιατρικού συλλόγου απορρίφθηκε με απόφαση του ΣτΕ
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Δράση στα Δημοτικά Ιατρεία της Αθήνας για τα δελτία υγείας μαθητή

Newsroom 3 -
Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ο Δήμος Αθηναίων διευκολύνει τη συμπλήρωση των ΑΔΥΜ - Δείτε πού και πότε
Διαβάστε περισσότερα

Γ. Κεφαλογιάννης: Συνεχής η μάχη με την κλιματική κρίση, τα στελέχη της Πυροσβεστικής υπερβαίνουν εαυτόν

Newsroom 3 -
Ο αρμόδιος υπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα μέτρα ενίσχυσης των πυροσβεστών και στη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης
Διαβάστε περισσότερα

Νέες υπηρεσίες για άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας διαθέσιμες μέσω ΚΕΠ

Newsroom 3 -
Η δυνατότητα πρόσβασης σε 6 νέες υπηρεσίες μέσω ΚΕΠ διευρύνει σημαντικά την καθολικότητα της εξυπηρέτησης
Διαβάστε περισσότερα

Νέα υπηρεσία του 1555: Εξυπηρέτηση μέσω βιντεοκλήσης στη νοηματική γλώσσα για θέματα ΥΕΚΑ

Newsroom 3 -
Το 1555 εξυπηρετεί πλέον και πολίτες με προβλήματα ακοής, με διερμηνείς καταρτισμένους σε εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά θέματα
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Η ασφαλιστική ιστορία της Ελλάδας μέσα από το αρχείο της MINETTA

Το ψηφιακό αφιέρωμα του Insurance HUB αποτυπώνει το ήθος, τις αξίες και την ψυχολογία μιας άλλης Ελλάδας
Εκδηλώσεις

Εκδήλωση του ΕΕΑ με συμμετοχή αντιπροσωπείας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και εκπροσώπων κλάδων

Τα μέλη του ΕΕΑ κατέθεσαν αγωνίες και προτάσεις, ενημερώνοντας την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις συνθήκες στην πραγματική οικονομία
Αυτοκίνητο

Στην αξία του οχήματος ανεβάζει το όριο για ζημιές από χαλαζόπτωση η Ατλαντική Ένωση

Η νέα κάλυψη είναι διαθέσιμη στα πακέτα Atlantic Plus / Atlantic Plus Eco και Atlantic Max, ως προαιρετική και βασική αντίστοιχα
Κοινωνική Ασφάλιση

Δράση στα Δημοτικά Ιατρεία της Αθήνας για τα δελτία υγείας μαθητή

Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ο Δήμος Αθηναίων διευκολύνει τη συμπλήρωση των ΑΔΥΜ - Δείτε πού και πότε
Υγεία

Παγκόσμια υγεία και δημογραφική κρίση έως το 2050: Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα

Μακρύτερη και ποιοτικότερη η ζωή, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση στο Lancet - Γήρανση πληθυσμού και άνοδος χρόνιων νοσημάτων θέτουν νέες προκλήσεις
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.