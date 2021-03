Groupama: Στα 306 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη το 2020

Λειτουργικά κέρδη ύψους 306 εκατ. ευρώ και κύκλο εργασιών 14,4 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 0,4% σε σύγκριση με το 2019, κατέγραψε ο Όμιλος Groupama το 2020.

Τα λειτουργικά κέρδη της Groupama ανέρχονταν στα 413 εκατομμύρια ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Όπως ανακοίνωσε ο όμιλος την περασμένη Παρασκευή ενισχυμένη ήταν η δραστηριότητά του στις ασφάλειες ζωής και υγείας ενώ σε σταθερό επίπεδο κινήθηκαν οι ασφάλειες περιουσίας και αστικής ευθύνης.

Τα λειτουργικά κέρδη από τις ασφάλειες ανήλθαν στα 348 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 117 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με το 2019, επηρεασμένα από την πανδημία Covid. Τα καθαρά κέρδη άγγιξαν τα 177 εκατ. ευρώ

Ο δείκτης φερεγγυότητας του ομίλου με μεταβατικά μέτρα ανήλθε στο 244% και χωρίς μεταβατικά μέτρα στο 152%.

O κ. Jean-Yves Dagès, Chairman of the Board of Directors της Groupama Assurances Mutuelles δήλωσε σχετικά: “Η αλληλεγγύη αποκτά δύναμη όταν οι καιροί είναι δύσκολοι Το 2020, η Groupama στήριξε όλους τους πελάτες και τα μέλη της που βρέθηκαν αντιμέτωποι με ασθένειες, διακοπή της εργασίας τους ή οικονομικές δυσκολίες. Ταυτόχρονα, η Groupama συνέχισε να αυξάνει τον αριθμό των πελατών της και προσέλκυσε νέους υπαλλήλους”.

