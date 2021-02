Σε ποιον μεγάλο ασφαλιστικό όμιλο “πόνταρε” ο Γουόρεν Mπάφετ;

Σε τρεις νέες επενδύσεις προχώρησε υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας η Berkshire Hathaway του μεγαλοεπενδυτή Γουόρεν Mπάφετ το τελευταίο διάστημα.

Μία εξ αυτών αφορά την ασφαλιστική Marsh & McLennan Cos.. Ο μεγαλοεπενδυτής αναθεώρησε ως προς τις επιλογές του χαρτοφυλακίου του, έπειτα από τις εξελίξεις στις αγορές, λόγω πανδημίας.

Ως εκ τούτου αποφάσισε να αποχωρήσει από ομίλους-κολοσσούς του τραπεζικού κλάδου όπως JPMorgan Chase & Co., την PNC Financial Services Group Inc. που φάνηκαν εκτεθειμένοι λόγω των πελατών-καταναλωτών και του real estate. Αντ’ αυτού επέλεξε πιο “ασφαλείς” επενδύσεις όπως αυτή της Marsh & McLennan Cos. ή φαρμακοβιομηχανιών, αυξάνοντας για παράδειγμα το μερίδιό του στις Merck & Co Inc., Abbvie Inc. και Bristol-Myers Squibb Co.

Η Berkshire Hathaway,συμφερόντων του μεγαλοεπενδυτή, επένδυσε σύμφωνα με το Bloomberg στην Marsh & McLennan 499 εκατομμύρια δολάρια, επένδυση που παρέμεινε μυστική μέχρι και σήμερα.

Επιπλέον η Berkshire αγόρασε μετοχές της Verizon Communications, ύψους 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων αλλά και της Chevron, (περίπου 4,1 δισ. δολ ) στο τέλος του 2020

Με πληροφορίες από το banks.com.gr