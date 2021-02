2ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης: Όλες οι κομβικές ομιλίες και τοποθετήσεις της 1ης ημέρας

11-12 Φεβρουαρίου 2021, LiveOn Digital Event

«Η επόμενη ημέρα της Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Προκλήσεις και Αναπτυξιακές Προοπτικές»

Με κεντρικό ομιλητή τον sir Χριστόφορο Πισσαρίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στον ρόλο του κράτους στο αναπτυξιακό σχέδιο της ελληνικής οικονομίας, και σημαντικές ομιλίες και παρεμβάσεις από κορυφαίους υπουργούς, ακαδημαϊκούς, θεσμικούς εκπροσώπους και ηγετικά στελέχη της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, ξεκίνησαν και συνεχίζονται οι εργασίες του 2ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης, το οποίο φέτος διεξάγεται διαδικτυακά.

Το συνέδριο, το οποίο αποτελεί την κορωνίδα των εκδηλώσεων της ethosEVENTS όπως σημείωσε κατά την έναρξη των εργασιών του ο κ. Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO της ethosGROUP, διοργανώνεται από την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α) και την ethosEVENTS σε συνεργασία με το οικονομικό & επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό περιοδικό InsuranceWorld και το portal insuranceworld.gr και πραγματοποιείται μέσα από τη LiveOn, την ολοκληρωμένη ψηφιακή τεχνολογία επιχειρηματικής επικοινωνίας του ethosGROUP.

Ποιος είναι τελικά ο ρόλος του κράτους στο αναπτυξιακό σχέδιο της ελληνικής οικονομίας; Στην κεντρική ομιλία του στο Συνέδριο ο Νομπελίστας οικονομολόγος sir Χριστόφορος Πισσαρίδης αναφέρθηκε στις χαμηλές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνοντας ότι χρειάζονται καθολικές και κατά μέρους πολιτικές για να αλλάξει αυτή η κατάσταση κατά την επόμενη δεκαετία. Απαραίτητη αρχή για να επιτευχθεί αυτό επεσήμανε ότι αποτελεί ο διαχωρισμός του ρόλου του κράτους από αυτόν του ιδιωτικού τομέα στην οικονομία.

«Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα σε μια πολύ μεγάλη ενιαία αγορά. Αυτό της δίνει μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης. Για να το πετύχει αυτό μπορεί να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων μικρών χωρών της ΕΕ, προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα», σημείωσε.

Ειδικότερα ανέφερε ότι το σύστημα που περιγράφει είναι αυτό που υποστηρίζει η ΕΕ για τα μέλη της, γνωστό σαν flexicurity. Εφαρμόζεται με επιτυχία από τις πιο πολλές μικρές χώρες του βορρά, κυρίως Δανία, Ολλανδία, Νορβηγία και Σουηδία. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, έχουν ανθίσει η καινοτομία, μεγάλες εταιρείες υψηλής παραγωγικότητας και περιβαλλοντική πολιτική που έχουν φέρει υψηλά επίπεδα ζωής και καλή ποιότητα ζωής.

«Οι προτάσεις μας στο αναπτυξιακό σχέδιο εναρμονίζονται με αυτήν την γενική προσέγγιση στη διαχείριση της οικονομίας. Οι πολιτικές που συστήνουμε για το σύστημα δικαιοσύνης και τον δημόσιο τομέα θα καταστήσουν πιο ευέλικτες και διαφανείς τις σχέσεις στην αγορά και θα προσελκύσουν επενδύσεις», ανέφερε ο κ. Πισσαρίδης.

Της ομιλίας του sir Πισσαρίδη είχαν προηγηθεί σημαντικές παρεμβάσεις και χαιρετισμοί κυβερνητικών στελεχών, θεσμικών παραγόντων και ανθρώπων της αγοράς.

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο κ. Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος του ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α & Πρόεδρος ΔΣ του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, τόνισε ότι η ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., στο βραχύ χρονικό διάστημα των μόλις 2,5 ετών λειτουργίας της έχει να επιδείξει έντονα στοιχεία παρεμβατικότητας, σύνθεσης και εξωστρέφειας καταγράφοντας ήδη πολύ σημαντικό έργο στο Ενεργητικό της. Παρουσιάζοντας τις δρασεις της ένωσης στον χρόνο λειτουργίας της, ο κ. Νούνης ανέφερε ότι στις 31.12.2020 η ελληνική αγορά επαγγελματικής ασφάλισης αριθμούσε 25 επαγγελματικά ταμεία με συνολικό ενεργητικό που προσέγγιζε τα 1,7 δισ. Ευρώ, ή σε ποσοστό επί του ΑΕΠ μόλις 0,99%, με ποσοστό ενεργών ασφαλισμένων σε ΤΕΑ στο 4,92% επί του συνόλου των απασχολουμένων.

«Δεν μπορεί κανείς να μιλάει για το θέμα των συντάξεων αγνοώντας τα σημερινά δημογραφικά δεδομένα και την τάση που υπάρχει σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες», επισήμανε στην ομιλία του ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστής Χατζηδάκης, αναφέροντας ότι, καθώς ο πληθυσμός ζει όλο και περισσότερο, είναι προφανές πως χρειάζεται να αποταμιεύουμε όλο και περισσότερα, ώστε να εξασφαλίζεται μία πιο άνετη διαβίωση για την τρίτη ηλικία. Επισημαίνοντας τις προοπτικές για ισχυρή ανάπτυξη που διαμορφώνονται για τα επόμενα χρόνια, καθώς εισάγονται κεφαλαιοποιητικά χαρακτηριστικά και στην επικουρική ασφάλιση, κατέληξε ότι το υπουργείο εργάζεται προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου.

Την στήριξή του στον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η παρούσα παγκόσμια κρίση επηρεάζει σημαντικά και τον τομέα αυτό. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση δρομολογεί ρυθμίσεις για την ενίσχυση και του κεφαλαιοποιητικού συστήματος αποταμίευσης, λόγω των αδυναμιών που παρουσιάζει το παραδοσιακό διανεμητικό σύστημα, μένοντας πιστή στο δόγμα των μεταρρυθμίσεων και, παρά την πανδημία, προχωρώντας σε παρεμβάσεις (κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης, μείωση φοροεισφορών κλπ). «Το στοίχημα είναι η ενίσχυση των πολιτών στις ασφαλιστικές εταιρείες. Το 2021 είναι μια χρονιά πρόκληση για την κοινωνική ασφάλιση. Η παρούσα συγκυρία αποτελεί την κατάλληλη αφορμή για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος», σημείωσε.

«Τα κεφαλαιοποιητικά ασφαλιστικά συστήματα έχουν πλέον καθοριστική σημασία» τόνισε ο Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, κ. Γεώργιος Ζαββός, επισημαίνοντας ότι ο 2ος και 3ος πυλώνας ασφάλισης λειτουργούν υποστηρικτικά προς τον 1ο. Πρόκληση αποτελεί, κατά την εκτίμηση του, η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου και συγκεκριμένα η ψηφιοποίηση του συστήματος, παράλληλα δε, για τον 3ο πυλώνα, έχει συσταθεί στο υπουργείο ομάδα εργασίας που εξετάζει τα κατάλληλα κίνητρα και μέτρα, με στόχο ανακοινώσεις πριν το τέλος της χρονιάς. «Όλες οι δράσεις μας έχουν κύριο σκοπό να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών αλλά και την προσέλκυση νέων, ειδικά μακροπρόθεσμων επενδυτών», τόνισε ο κ. Ζαββός.

Απευθύνοντας έναν σύντομο χαιρετισμό στις εργασίες του συνεδρίου, ο κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ανέφερε στις διαφορές αιτίες της ελληνικής πραγματικότητας που καθυστέρησαν την λειτουργία των ΤΕΑ, τονίζοντας πως τώρα είναι «η ώριμη περίοδος για να συντελέσουμε όλοι σε μία νέα πραγματικότητα» και επισημαίνοντας ότι «το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας έχει σε εξέλιξη την δημιουργία ΤΕΑ, θεσμό που ήδη στηρίζει και ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης καθώς αποτελεί ελπίδα ενίσχυσης του συνταξιοδοτικού συστήματος».

Ο κ. Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), ανέφερε ότι η χώρα μας παραμένει πρωταθλητής στην Ευρώπη ως προς την συνταξιοδοτική δαπάνη, που καταλαμβάνει το 16% του ΑΕΠ. «Το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης, αποτελεί τροχοπέδη» τόνισε, επισημαίνοντας ότι «Το ταμείο των οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) έχει παρουσιάσει αξιοσημείωτη ανάπτυξη από το 2004 του δημιουργήθηκε. Έχει φτάσει στο 100%, ακολουθώντας το κεφαλαιοποητικό σύστημα με βάση την ανταπόδοση των εισφορών».

Η κ. Ευφροσύνη Ε. Κουσκουνά, BSc, MSc, FHAS, Πρόεδρος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (Ε.Α.Α.), επεσήμανε ότι όλο και περισσότερα κράτη προχωρούν σε αναδιαμόρφωση των συνταξιοδοτικών τους συστημάτων. «Η διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής βασίζεται όλο και περισσότερο στην βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Τα ΤΕΑ αποτελούν ένα συνεχώς εξελισσόμενο θεσμό. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ικανότητα των ΤΕΑ να επενδύουν με αποτελεσματικό τρόπο τις αποταμιεύσεις των μελών τους. Πρέπει ωστόσο να εξασφαλίζεται ότι λειτουργούν υπό αυστηρούς κανόνες εποπτείας σε σχέση με την διοίκηση, τις επενδύσεις, την φερεγγυότητα, την διαφάνεια, την πληροφόρηση κ.λ.π.», επεσήμανε.

Η κ. Βασιλική Λαζαράκου, Δ.Ν., Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επεσήμανε την πολύ σημαντική ευθύνη της εποπτείας των ΤΕΑ, που έχει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Όπως αναφέρθηκε, η ΕΚ εντός του έτους θα συνεισφέρει περαιτέρω στην ενίσχυση του νομοθετικού και ελεγκτικού πλαισίου για την σωστή λειτουργία και στελέχωση των ΤΕΑ. Στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας δίνεται η ευκαιρία να χρηματοδοτούν τα ΤΕΑ την ελληνική οικονομία, όπως πχ μέσω έργων υποδομής, αρκεί να ακολουθούνται οι τρεις βασικοί παράγοντες ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση). «Μέσα από τις επενδυτικές τους αποφάσεις πρέπει να συμβάλλουν στην διασφάλιση και ενίσχυση των τριών αυτών παραγόντων», σημείωσε, ενώ τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της ΕΚ ώστε να διαθέτει επαρκείς ανθρώπινους πόρους για να ασκεί αποτελεσματικότερη εποπτεία.

Για το πρόβλημα του Ασφαλιστικού, τη νέα «κεφαλοποιητική» μεταρρύθμιση και τις προοπτικές ουσιαστικής ανάπτυξης της επαγγελματικής και ιδιωτικής ασφάλισης στο νέο περιβάλλον μίλησε ο κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος διευθύνων σύμβουλος της Α.Ε.Γ.Α Ευρωπαϊκή Πίστη. Χαρακτήρισε ως βασικά αγαθά, την υγεία, την ελευθερία και τη νεότητα, τα οποία φθίνουν κατά την τρίτη ηλικία, επισημαίνοντας πως η ανεπαρκής λειτουργία του 1ου πυλώνα ασφάλισης έχει αφήσει εκτεθειμένη αυτή την ηλικία. Είναι χρέος της πολιτείας να διασφαλίσει και θωρακίσει τον 2ο και 3ο πυλώνα ασφάλισης, τόνισε, όπως έχει θεσπιστεί και στο ευρωπαϊκό σύστημα, στη βάση της συνέπειας, εντιμότητας και σωστής διαχείρισης. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη συνεργάζεται με το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του υπ. Οικονομικών και στο πλαίσιο αυτό έχει σχεδιάζει ειδικά προγράμματα για τους πελάτες της.

«The rise of multi-employer retirement vehicles around the world» ήταν ο τίτλος της ειδικής παρουσίασης του κ. Paul Bosner, Senior Partner International Retirement, BoD AoN Solutions Greece, Turkey & Cyprus, ο οποίος αναφέρθηκε στις παγκόσμιες τάσεις στην καθορισμένη συνεισφορά, ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, δηλαδή έναν τύπο προγράμματος συνταξιοδότησης στο οποίο ο εργοδότης, ο εργαζόμενος ή και οι δύο καταβάλλουν εισφορές σε τακτική βάση. Αναφέρθηκε επίσης στους βασικούς στόχους για λύσεις πολλαπλών εργοδοτών και συγκεκριμένα την εξασφάλιση οικονομιών κλίμακας, την επενδυτική πολυπλοκότητα, την πρόσβαση στις στρατηγικές αποσυμπίεσης με θεσμικούς ρυθμούς όπου είναι δυνατόν, στην εκπαίδευση, την διαφάνεια και την διακυβέρνηση.

Στο Panel ΙΙΙ: «Εξελίξεις, Συγκυρία και Αναπτυξιακές Προοπτικές του 2ου Ασφαλιστικού Πυλώνα», o Καπετάν Παναγιώτης N. Τσάκος, Ιδρυτής, Τsakos Group of Companies, ανέφερε ότι “οι άνθρωποί μας είναι η κινητήριος δύναμη και το μεγαλύτερο περιουσιακό μας στοιχείο. Είμαστε εδώ να τους φροντίσουμε και να φροντίσουμε τους ανθρώπους που θέλουμε να έρθουν στην θάλασσα”. Όπως ο ίδιος ανέφερε, το ΤΕΑ της εταιρείας, μπορεί να προσελκύσει νέους ανθρώπους να γίνουν ναυτικοί, γιατί η ελληνική ναυτιλία παρέχει πολλές εργασιακές ευκαιρίες. Όπως επεσήμανε και ο κ. Νίκος Τσάκος, υπάρχει μεγάλη αποδοχή τόσο από τους Έλληνες, όσο και από τους αλλοδαπούς ναυτικούς που απασχολούν, ωστόσο επεσήμανε ότι θα πρέπει να ληθούν τα θέματα συναλλαγματικών συναλλαγών για τους αλλοδαπούς.

Ο κ. Γεώργιος Γεωργόπουλος, Executive General Manager, Τράπεζα Πειραιώς, ανέφερε ότι το ΤΕΑ του ομίλου Πειραιώς είναι από τα πιο «φρέσκα» ΤΕΑ στην αγορά, καθώς λειτουργεί από τον Νοέμβριο, αντικαθιστώντας έναν αριθμό πολλών προγραμμάτων ασφάλισης που υπήρχαν στις τράπεζες που απορροφήθηκαν. Όπως ο ίδιος ανέφερε, «έτυχε μεγάλης αποδοχής από το προσωπικό. Η τράπεζα συνεισφέρει το 2% του μικτού μνιαίου μισθού και ο εργαζόμενος μπορεί να συνεισφέρει μέχρι 20% του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του». Επεσήμανε επίσης, ότι «η μεγαλύτερη πρόκληση στην λειτουργία τους είμαστε εμείς οι ίδιοι. Οι εργαζόμενοι πρέπει να μπουν στην λογική της μακροχρόνιας αποταμίευσης. Χρειάζεται εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να μην δημιουργείται ανασφάλεια. Επίσης πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα μέσα σε ένα ΤΕΑ, διαφορετικών επενδυτικών προσεγγίσεων».

Ο κ. Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Accenture, ανέφερε ότι ξεκίνησαν την λειτουργία του ΤΕΑ το 2017, διαπιστώνοντας τα πολλαπλά οφέλη που παρέχει στους εργαζόμενους. «Η πρώτη πρόκληση ήταν να εξηγήσουμε στα στελέχη μας πώς λειτουργεί και η δεύτερη πρόκληση αφορά την διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης». Επεσήμανε δε, ότι είναι τεράστιο το όφελος για τους εργαζόμενους σωρρευτικά και έχουν την δυνατότητα να το παρακολουθούν online.

Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέφερε ότι «δημιουργήσαμε το ΤΕΑ γιατί θέλαμε να δούμε πώς λειτουργεί αυτό το εργαλείο και να διαπιστώσουμε τις δυνατότητές του. «Τα ΤΕΑ είναι το μεγαλύτερο πρακτικό εργαλείο που μπορούμε να βρούμε», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι «κατά κύριο λόγο το Νο1 θέμα είναι πώς θα πειστεί ο κόσμος για την αξία αυτής της παροχής». Επίσης, πρότεινε να υπάρχουν εναλλακτικά επενδυτικά σχήματα, γιατί πρέπει να πειστούν οι νέοι. Δεύτερο βασικό θέμα αποτελεί η μεταφερσιμότητα, και ακολούθως ο περιοσρισμός του κόστους λειτουργίας – εποπτείας.

Ο κ. Ιωάννης Βοτσαρίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Interlife A.A.E.Γ.Α., ανέφερε ότι η ίδρυση του ταμείου, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου θεσμού λειτουργίας της εταιρείας και σε αυτό συμμετέχουν εργαζόμενοι και διαμεσολαβητές. Η εταιρεία καταβάλλει ποσοστό του μισθού των εργαζομένων και οι διαμεσολαβητές ποσοστό επί του ετήσιου τζίρου. «H ανταπόκριση ήταν γύρω στο 50%-60% μετά από πολλή ενημέρωση, γιατί στην Ελλάδα επικρατεί ανυπαρξία ασφαλιστικής συνείδησης», τόνισε ο κ. Βοτσαρίδης.

Το συνέδριο συνεχίζεται και αύριο με εξειδικευμένα πάνελ συζήτησης και ομιλίες.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τους ομιλητές και τους Χορηγούς του φετινού συνεδρίου μπορείτε να βρείτε την επίσημη ιστοσελίδα του https://ethosevents.eu/event/2o-synedrio-epaggelmatikis-asfalisis/ καθώς επίσης και στα κανάλια της ethosEVENTS σε Facebook, LinkedIn και YouTube.

