Ο Θανάσης Παπαμίχος στο VirusLive!

O Θανάσης Παπαμίχος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, είναι καλεσμένος στο VirusLive! αυτή την Πέμπτη 23 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα.

Απαντά στις ερωτήσεις του διευθυντή του Virus Αιμίλιου Νεγκή για την αναδιοργάνωση του συστήματος υγείας και θέματα όπως:

Το σύστημα διοίκησης του ΕΣΥ

Τις συγχωνεύσεις νοσοκομειακών μονάδων

Το νομικό πλαίσιο του ΕΣΥ

Την επιλογή μάνατζερς

Την κλινική αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας

Ο κ. Παπαμίχος διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της οργάνωσης «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» και Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης. Υπήρξε διοικητής νοσοκομείων του ΕΣΥ, Διοικητικός Διευθυντής της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε». Την περίοδο 2007- 2009, κατείχε την θέση του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

Έχει σπουδές στην Οργάνωση, Διοίκηση και τα Οικονομικά της Υγείας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακούτίτλου από το London School of Economics και London School of Hygiene and Tropical Medicine και Διδακτορικού Διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Από το Νοέμβριο του 2009, είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας. Σήμερα, είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Accurate Health Auditing & Consulting USA.

H παρακολούθηση είναι ελεύθερη για το ευρύ κοινό. Οι θεατές έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν live την συζήτηση και να απευθύνουν ερωτήσεις προς τον καλεσμένο μας μέσω ειδικής εφαρμογής Q&A (ερωτήσεις & απαντήσεις) στο κανάλι της εκπομπής αλλά και με σχόλιο στις σελίδες του facebook όπου θα προβάλλεται η εκπομπή.

Η συνέντευξη θα μεταδοθεί ψηφιακά τόσο από την ιστοσελίδα μας όσο και μέσω της επίσημης σελίδας μας στο Facebook, της EthosMedia και της EthosEvents.