ΣΕΒ: Ένας πρακτικός οδηγός για σωστή επικοινωνία επιχειρήσεων και καταναλωτών

Ο Οδηγός του ΣΕΒ βασίστηκε στην αντίστοιχη πρωτοβουλία «Recommendations for a better presentation of information to consumers» της BusinessEurope και άλλων επιχειρηματικών οργανώσεων, η οποία έχει προβληθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε 10 βασικές οδηγίες συνοψίζει τα κύρια σημεία που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις για την ορθή ενημέρωση των καταναλωτών του ηλεκτρονικού τους καταστήματος. Με οπτικά παραδείγματα και πρακτικές οδηγίες, παρέχει χρήσιμες συμβουλές για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις ενημέρωσης των ψηφιακών καταναλωτών και την καλύτερη δυνατή επεξήγηση των πληροφοριών που πρέπει να γνωρίζουν πριν την ολοκλήρωση των αγορών τους -από το πώς μπορούν να ασκούν το δικαίωμα υπαναχώρησής τους έως τη δυνατότητα προσφυγής τους σε εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών, και την τυχόν δέσμευση της επιχείρησης από σχετικούς Κώδικες Δεοντολογίας.