A medical worker performs a test for the coronavirus disease (COVID-19) in a new tent extension of Danish National Hospital Rigshospitalet in Copenhagen, Denmark April 2, 2020. Ritzau Scanpix/Niels Christian Vilmann via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

Δύο θεωρίες γιατί ο ιός χτυπά και νεότερους Οι ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα είναι οι πιο ευάλωτοι στην πανδημία. Ωστόσο, ο κοροναϊός χτυπά και νέους. Οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει δύο θεωρίες γιατί κάποιοι νέοι σε ηλικία είναι ευάλωτοι. Η πρώτη θεωρία λέει ότι είναι πιθανόν να φταίνε τα γονίδια. Δηλαδή, κάποιοι νέοι άνθρωποι να έχουν κάποια γενετικά χαρακτηριστικά, τα οποία αυξάνουν τις πιθανότητες να νοσήσουν βαρύτερα, σε σχέση με συνομηλίκους τους. Κάτι παρόμοιο ισχύει ήδη για ιούς. Π.χ. έχει βρεθεί ότι ορισμένοι άνθρωποι φέρουν μία μετάλλαξη (στους Toll-like υποδοχείς TLR3), που τους καθιστά πιο ευάλωτους να πάθουν εγκεφαλίτιδα όταν προσβληθούν από τον ιό του έρπητα