«Άλλαξε ή άλλαξε επάγγελμα»: Ένα νέο free webinar από το Ιnsurance Innovation.

Θεματολογία

Γιατί το τωρινό μοντέλο λειτουργίας δεν μας βοηθάει;

Πώς να αποκτήσεις 10X mindset;

3 πράγματα που πρέπει να δείξεις σε 3”.

Τι δείχνεις στα social;

Γιατί πρέπει να παρουσιάζεις όσο περισσότερο μπορείς;

Έχεις δώσει 10.000 κάρτες;

Κλείνεις όπως πρέπει;

10Χ mindset follow up.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ιδιοκτήτες ασφαλιστικών επιχειρήσεων αλλά και σε νέους που έχουν επιλέξει να ασχοληθούν με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Προσφέρεται εντελώς δωρεάν χάρη στην πολύτιμη υποστήριξη των Χορηγών Επιμόρφωσης: AIG, GROUPAMA Ασφαλιστική, ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ, AEGEAN INSURANCE, EUROCOVER INSURANCE LTD και ΠΑΝΟΡΜΟΣ.

Περιγραφή & Σκοπός του Webinar

Κρίση, ψηφιοποίηση, κορωνοϊός και πολλά άλλα έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου η εργασία του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή είναι πλέον extreme sport. Τι πρέπει να κάνεις λοιπόν; Ή αλλάζεις ή πρέπει να σκεφτείς να αλλάξεις επάγγελμα.

Στο webinar αυτό θα δώσουμε πρακτικές συμβουλές για άμεση βελτίωση νοοτροπίας, τρόπου πωλήσεων και αποτελεσμάτων.

Εισηγητής

Ο Ιωάννης Μηλιάτσης έχει σπουδάσει πληροφορική αλλά δουλεύει στον χώρο των πωλήσεων τα τελευταία 15 χρόνια με εμπειρίες τόσο σε μικρές επιχειρήσεις όσο και σε πολυεθνικές. Πλέον έχει το δικό του γραφείο εκπαίδευσης πωλήσεων και παραγωγικότητας με τίτλο Bizman.gr. Είναι μέλος του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος, του National Association of Sales Professionals και του Sales and Marketing executives international. Διδάσκει στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο τμήμα των πωλήσεων και είναι Achology Accredited Life and NLP Coach. Συγγραφέας των βιβλίων “Δεν ξέρεις να Πουλάς;”, ενός βιβλίου εκμάθησης της τέχνης της πώλησης, του “Μπορείς Περισσότερα!”, ενός βιβλίου για την παραγωγικότητα και του “Φύγε από το 95%. Ψυχολογία και τεχνικές επιτυχίας”.