 Δεύτερη εξαγορά της DARAG στη Μ. Βρετανία σε ισάριθμες εβδομάδες!

Μετά την One Re, στα χέρια του ομίλου περνά και η The Underwriter Insurance Company

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Πολύ μεγάλη κινητικότητα στην ασφαλιστική αγορά της Μ. Βρετανίας επιδεικνύει ο όμιλος DARAG, εκ των leader των run-off, έχοντας προχωρήσει σε δυο συμφωνίες εξαγοράς σε διάστημα λίγων ημερών!

Πιο συγκεκριμένα, μετά την εξαγορά της λονδρέζικης εταιρείας αντασφαλίσεων περιουσίας και ατυχημάτων One Re–που ανακοινώθηκε στις 18 Ιουλίου-, η DARAG ανακοίνωσε ότι εξαγοράζει την The Underwriter Insurance Company, βρετανική ασφαλιστική εταιρεία που εξειδικεύεται σε run-off. Η συναλλαγή –που υπόκειται στις εγκρίσεις των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών- θα γίνει μέσω της DARAG Deutsche Versicherungs-und Ruckversicherungs-AG, τον γερμανικό βραχίονα του ομίλου. Η The Underwriter βρίσκεται σε run-off –ούσα φερέγγυα- από το 2003 και θα χρησιμεύσει ως το βασικό όχημα της DARAG για μελλοντικές εξαγορές στη Μ. Βρετανία. Παρέχει επίσης στον όμιλο μια πλατφόρμα που θα του επιτρέπει να διαπραγματεύεται στη βρετανική αγορά και μετά το Brexit, όποια μορφή και αν έχει.

«Αυτό το dealπαρέχει μια απλή και αποτελεσματική λύση για την περαιτέρω επέκταση της DARAGστη βρετανική αγορά, προσφέροντας ταυτόχρονα πλήρη νομική και οικονομική βεβαιότητα για τους μετόχους της The Underwriter”, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της DARAG, TomBooth. «Τα χαρτοφυλάκια της The Underwriter αλληλοσυμπληρώνονται με τα δικά μας και προσβλέπουμε στην ανακοίνωση νέων deal στο μέλλον», κατέληξε.

Σημειώνεται ότι από το 2009, η DARAG έχει ολοκληρώσει 23 συναλλαγές run-offσε 15 χώρες, συνολικής αξίας άνω των 740 εκατ. ευρώ. To Nοέμβριο του 2018 πραγματοποίησε –σε συνεργασία με την SOBC- την πρώτη της εξαγορά στις ΗΠΑ, αποκτώντας την Peachtree Casualty Financial Company. Στα τέλη του περασμένου έτους, τέλος, πραγματοποίησε αύξηση κεφαλαίου ύψους 260 εκατ. ευρώ δια της οποίας εισήλθαν στη μετοχική της σύνθεση οι Aleph Capital Partners και Crestview Partnersπου ήρθαν να προστεθούν στην Keyhaven Capital Partners ως στρατηγικοί υποστηρικτές του ομίλου DARAG.

