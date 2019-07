Βραβεύθηκαν οι κορυφαίοι του χώρου του καφέ και της καφεστίασης στα πρώτα Coffee Business Awards 2019!

Περισσότερα από 520 άτομα, στελέχη του κλάδου, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και επίσημοι προσκεκλημένοι παρακολούθησαν την Τελετή Απονομής των «Coffee Business Awards 2019» presented by Tuk Tuk Hellas, στην οποία βραβεύτηκαν οι κορυφαίες εταιρείες και επαγγελματίες του χώρου του καφέ και της καφεστίασης. Η Τελετή Απονομής πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίουστην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα του ξενοδοχείου Athenaeum Intercontinental.

Τα «Coffee Business Awards» οργανώθηκαν πρώτη φορά στην Ελλάδααπό την Ethos Media, σε συνεργασία με το περιοδικό «Coffee & Brunch», το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.grκαι το οικονομικό και επενδυτικό περιοδικό «Χρήμα». Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη του SCA(Specialty Coffee Association), και τελούσε υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Καφέ(ΕΕΚ), της Πρεσβείας της Βραζιλίας στην Αθήνατου Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών(ΕΒΕΑ), του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανικών Τροφίμων(ΣΕΒΤ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ (Σ.Ε.Ε.Κ) και του Ελληνο – Iταλικού Eπιμελητηρίου Aθήνας.

Εμπνευστής και Ειδικός Σύμβουλοςτων «Coffee Business Awards» ήταν οΚώστας Καπερώνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Gl-publications,εκδότης του Coffee & Brunch Magazine καιδιαχειριστής του portalκαφεστίασηςcoffeemag.gr.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης χαιρετισμό απηύθυνε η Α.Ε. Πρέσβης της Βραζιλίας στην Αθήνα κ. Cesario Melantonio Neto, αναφέροντας ότι «Υπάρχει χώρος για περισσότερη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων των δύο χωρών. Η Πρεσβεία συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή, φέρνοντας σε επαφή παραγωγούς από την Βραζιλία με Έλληνες εισαγωγείς». Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι Βραζιλιάνοι έχουν πολλά να μάθουν από την ελληνική βιομηχανία καφέ, πραγματοποιώντας ιδιαίτερη αναφορά στον φραπέ.

Ο κ. Γιάννος Μπενόπουλος Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, ανέφερε στον χαιρετισμό του ότι πρόκειται για μια δυνατή και εύρωστη αγορά την οποία «χτύπησε» ο ειδικός φόρος που επιβλήθηκε στον καφέ. Η κίνηση αυτή «μας βρήκε ανοργάνωτους», όπως τόνισε. Ο κ. Μπενόπουλος ανέφερε ότι η ΕΕΚ αποτελεί το επίσημο όργανο του κλάδου στις συζητήσεις με την κυβέρνηση για την κατάργηση του φόρου, αλλά και για άλλα θέματα που απασχολούν, όπως το λαθρεμπόριο. «Αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών είναι ήδη η επιστροφή του φόρου στο 13%», όπως ανέφερε. Ο κ. Μπενόπουλος ευχήθηκε τα Coffee Business Awards να αποτελέσουν την απαρχή ενός θεσμού που θα ενώνει όλο τον κλάδο.

Ο κ. Ιωάννης Τσαμίχας Πρόεδρος του Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου Αθήνας, ανέφερε ότι η «η Ιταλία διαπρέπει στον καφέ παρόλο που δεν τον παράγει. Αποτελεί βασικό πρωταγωνιστή στην εκμετάλλευση, με 700 και πλέον επιχειρήσεις μεταποίησης καφέ, να λειτουργούν σήμερα στη γειτονική χώρα». Σημείωσε ότι το 2018 η Ελλάδα εισήγαγε 70 εκατ. ευρώ καφέ από την Ιταλία, καθώς ο espresso αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του Έλληνα καταναλωτή.

Ο κ. Ιωάννης Σφηνιάς, Sales Manager της TUK TUK Hellas, name sponsor των Βραβείων, παρουσίασε τα πρώτα 100% ηλεκτρικά τρίκυκλα οχήματα TUK TUK, που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες χρήσης από τους επαγγελματίες του καφέ.

Ακολούθησε η απονομή των Τιμητικών Βραβεύσεων της διοργάνωσης στους:

– Coffee Business Lifetime Achievement Award στον κ. Γιάννη Ιωσηφίδη, Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο της KAFEA TERRA Food & Drinks SA

– Coffee Industry Lifetime Achievement Awardστον κ. Νίκο Χουδαλάκη, Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο της Forum SA

– Top Coffee Entrepreneurστον κ. Χρήστο Βεκράκο, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΒΕΚ ΒΕΚΡΑΚΟΣ

– Top Coffee Society Influencerστο κ. Nίκο Παππά, Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο, Espresse A.E.

– Top Coffee Managerστον κ. Παναγιώτη Χάσκο, Managing Partner, Haskos – Caffe’ Luigi Ltd

– Best Business IoT Service for the Coffee Industryστη Vodafone (Vodafone Innovus)

– Top Baristaστον κ. Σταύρο Λαμπρινίδη, AST Authorised SCA Trainer & τον κ.. Στέφανο Δωματιώτη, Gem Series Founder

– Top Coffee Publishing Awardστον κ. ΠαναγιώτηΝίκα, Συγγραφέα του βιβλίου «Το εγχειρίδιο του Home Barista»

Οι νικητές αναδείχθηκαν μέσα από παράλληλη ψηφοφορία κριτικής επιτροπής και κοινού και ήταν οι εξής. Δείτε όλους του Νικητές στο: https://coffeebusiness.ethosawards.eu

Η βραδιά ήταν γεμάτη με εκπλήξεις για τους προσκεκλημένους: συλλεκτικά δώρα, φροντισμένα κεράσματα, ιδιαίτερα cocktail, αλλά και πρωτότυπα περίπτερα χορηγών που είχαν στηθεί στο ειδικά διαμορφωμένο lobby. Εντύπωση προκάλεσε η avant garde εμφάνιση του βραβευμένου σχεδιαστή Δημήτρη Στρέπκου των Celebrity Skins, ο οποίος μεταμόρφωσε τη σκηνή των Coffee Business Awardsσε… μίνι πασαρέλα, παρουσιάζοντας δύο δημιουργίες του ειδικά φτιαγμένες για την Εκδήλωση, τις οποίες κοσμούσαν κόκκοι καφέ! Το κοινό, επίσης, ξεσήκωσε η νεανική Βραζιλιάνικη Ομάδα ΧορούBrazil Samba Show, χορεύοντας αυθεντική βραζιλιάνικη samba και μοιράζοντας χαμόγελα και φωτογραφίες στο κοινό!

Την βραδιά παρουσίασαν οι κ. Νόνη Δούνια,Ειδική Συνεργάτης της ETHOS MEDIAκαι η κ. Αλεξάνδρα Παπασπηλιωτοπούλου, PR & Marketing Communications της ETHOS MEDIA.

Top Coffee Awards

Top Coffee Chain GOLD COFFEE LAB

SILVER EVEREST

Top Independent Coffee Shop GOLD QAHWA

Top Coffee Roaster GOLD KAFEA TERRA FOOD & DRINKS S.A.

SILVER CAFEISTAS – COFFEE REPUBLIC

SILVER KUDU

SILVER SAMBA CAFE COFFEE ROASTERS

SILVER TARESSO ARTISAN COFFEE ROASTERS

BRONZE Artisti Caffè

Top Coffee Importer GOLD ΑΒΕΚ ΒΕΚΡΑΚΟΣ Α.Ε

SILVER Caffè L’ Antico by Goddcoffee

SILVER KAFEA TERRA FOOD & DRINKS S.A.

SILVER ΒΣ ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕΠ

BRONZE Artisti Caffè

Top Coffee Chains & Shops

Top Coffee Chain Brand SILVER COFFEE LAB

SILVER EVEREST

Top National Coffee Chain GOLD COFFEE LAB

GOLD EVEREST

Top Local Coffee Chain GOLD ALLEMI COFFEE ROASTERS

Top Coffee Chain Franchise GOLD COFFEE LAB

SILVER EVEREST

Top Coffee Chain Design GOLD FLOCAFE ESPRESSO ROOM

Top ESG Coffee Chain GOLD EVEREST

SILVER ALLEMI COFFEE ROASTERS

Top Innovative Coffee Chain GOLD COFFEE LAB

Top Coffee Chain Client Service GOLD ALLEMI COFFEE ROASTERS

Top Athens Independent Coffee Shop GOLD BOOTLEG

GOLD BROKIES MOODBAR

SILVER NORTH CAFE BAR

SILVER The Loft coffee-bar

Top Thessaloniki Independent Coffee Shop GOLD VALENIO

SILVER Ciel by Christofer group

Top Rest of Greece Independent Coffee Shop GOLD BLOSSOM OWL ΚΑΦΕ ΕΕ

GOLD HUSH

GOLD PALAZZO CAFE – BAR

GOLD PLEIADES BAR

SILVER HOME IKE

Top Independent Coffee Shop with Best View GOLD Ciel by Christofer group

Top Independent Coffee Shop

with Best Brunch GOLD BLOSSOM OWL ΚΑΦΕ ΕΕ

GOLD BROKIES MOODBAR

GOLD HUSH

GOLD JUST MADE 33

SILVER Ciel by Christofer group

SILVER PALAZZO CAFE – BAR

SILVER THE LOBBY 35

BRONZE PEZOULA CAFÉ

Top Independent Coffee Shop Design GOLD The Loft coffee-bar

SILVER BLOSSOM OWL ΚΑΦΕ ΕΕ

SILVER HUSH

SILVER JUST MADE 33

SILVER PALAZZO CAFE – BAR

Top Independent Coffee Shop Designer GOLD ANTKO CONSTRUCTIONS

GOLD Gruppo Decorativo

Top Coffee Roasters

Top Athens Coffee Roaster GOLD KUDU

GOLD SAMBA CAFE COFFEE ROASTERS

SILVER Delangelo Speciality Coffee

SILVER DISTRETTO COFFEE ROASTERS

SILVER DRACULI COFFEE SA

SILVER ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΦΕΣ

Top Rest of Greece Roaster GOLD Artisti Caffè

Top Innovative Coffee Roaster GOLD Cafeistas

GOLD KAFEA TERRA FOOD & DRINKS S.A.

GOLD KUDU

BRONZE Artisti Caffè

Top Coffee Roaster Advertising Campaign GOLD Dimello

SILVER Artisti Caffè

Top Export Coffee Roaster GOLD Dimello

Top Coffee Roaster Site GOLD COFFEE REPUBLIC

Top Coffee Roaster Social Media Strategy GOLD KUDU

Top Coffee Roaster Brand GOLD CAFEISTAS – COFFEE REPUBLIC

GOLD Dimello

GOLD KUDU

SILVER M.O.C. (MAJESTRY OF COFFEE)

Top Coffee Roaster in After Sales GOLD Dimello

SILVER Coffee Republic s.a.

SILVER Delangelo Speciality Coffee

Top Micro Roaster GOLD AREA 51

Top Coffee Importers

Top Athens Coffee Importer GOLD CAFFE’ MOLINARI

GOLD ESPRESSE A.E. – ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

GOLD ΒΣ ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕΠ

SILVER Caffè L’ Antico by Goddcoffee

SILVER COFFEEXPERT

SILVER Marsali Caffe dal 1974

BRONZE COFFEE PLANET

Top Rest of Greece Coffee Importer GOLD Marsali Caffe dal 1974

Top Innovative Coffee Importer GOLD Caffè L’ Antico by Goddcoffee

GOLD Haskos – Caffe’ Luigi Ltd

SILVER CAFFE’ MOLINARI

SILVER EXCELSIOR HELLAS

SILVER Marsali Caffe dal 1974

Top ESG Coffee Importer GOLD COFFEE PLANET

Top Coffee Importer Social Media Strategy GOLD CAFFE’ MOLINARI

GOLD FnB Trade

Top Coffee Importer Brand GOLD illy caffe

GOLD PORTIOLI ESPRESSO

SILVER Caffè L’ Antico by Goddcoffee

SILVER CAFFE’ MOLINARI

SILVER Cortese Caffè

SILVER Haskos – Caffe’ Luigi Ltd

SILVER P&A KALANTZIS-BARBERA CAFFE

BRONZE COFFEE PLANET

Top Coffee Importer in H.R. GOLD Haskos – Caffe’ Luigi Ltd

Top Coffee Importer in After Sales GOLD Caffè L’ Antico by Goddcoffee

GOLD CAFFE’ MOLINARI

GOLD Haskos – Caffe’ Luigi Ltd

GOLD illy caffe

SILVER CAFFE DEL DOGE

SILVER COFFEE PLANET

SILVER EXCELSIOR HELLAS

SILVER FnB Trade

SILVER ΒΣ ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕΠ

Top Coffee Importer Bio Brand GOLD COFFEE PLANET

Top Coffee Machine GOLD la marzocco

Top Innovative Coffee Equipment Supplier GOLD ΒΣ ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕΠ

Top Coffee Equipment Supplier Site GOLD BAREQUIP

GOLD BARISTA.GR

SILVER BARISTATOOLS.GR

Top Coffee Equipment Supplier Brand GOLD Artemis Mixer

Top Beverages Supplier GOLD Barista Pro

GOLD ELMAK BEVERAGE

GOLD Galvanina

GOLD JEAN PAUL PREMIUM BEVERAGE

Top Water Supplier GOLD WELLNESS STORES

Top Snack Supplier GOLD JEAN PAUL PREMIUM BEVERAGE

Top ESG Non Coffee Supplier SILVER SKG ECO SHOP

Top Innovative Non Coffee Supplier GOLD FLEXI-WHEELS

GOLD JEAN PAUL PREMIUM BEVERAGE

GOLD PUKKA APRONS

Top Barista Training Company GOLD BAR ACADEMY OE

GOLD CAFEISTAS – COFFEE REPUBLIC

GOLD CAFFE BRISTOT

GOLD SAMBA CAFE COFFEE ROASTERS

SILVER Alfa Studies Barista Academy

SILVER COFFEEXPERT

SILVER FLOCAFE ESPRESSO ROOM

Top Coffee Packaging GOLD Dimello

GOLD Μερακλής – Haskos Ltd

SILVER KUDU

Top IT Company for the Coffee Industry GOLD BIBE COFFEE

