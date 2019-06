ΠΣΣΑΣ & GAMA Hellas: Holistic Leadership – Ολιστική Ηγεσία

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, για 7η συνεχόμενη χρονιά, την Παρασκευή 31/5/2019, στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, το εκπαιδευτικό συνέδριο «“HOLISTIC LEADERSHIP – ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ”» που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων σε συνεργασία με την GAMA Hellas υπό την αιγίδα της ΕΑΕΕ και του ΕΕΑ.

Στο συνέδριο έδωσαν το παρόν περισσότεροι από 450 Συντονιστές & Διοικητικά Στελέχη Εταιρειών, καταγράφοντας νέο ρεκόρ συμμετοχών.

Στην έναρξη του συνεδρίου προβλήθηκε ένα εντυπωσιακό video από την Ελλάδα και παρουσίαση των ομιλητών και χορηγών.

Την εκδήλωση άνοιξε η κα Φανή Θεοφανίδου, υπεύθυνη επικοινωνίας της GAMA Hellas, προσφωνώντας τους επίσημους καλεσμένους και καλώντας για χαιρετισμό τον κ. Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρο ΕΑΕΕ και τον κ. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρο ΕΕΑ.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου στον χαιρετισμό του τόνισε τον σημαντικό ρόλο της GAMA Hellas επισημαίνοντας ότι, ο Επαγγελματίας Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανέναν.

Τόνισε ότι, οι Συντονιστές έχουν έναν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ασφαλιστικής Αγοράς, καθώς αυτοί επιλέγουν, εκπαιδεύουν, δημιουργώντας συμβούλους οι οποίοι απευθύνονται στους Πολίτες εξηγώντας την χρησιμότητα της Ασφάλισης.

Ο ρόλος της GAMA International & της GAMA Hellas είναι κομβικός, παρέχοντας διεθνή τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου.

Απευθυνόμενος στο ακροατήριο ανέφερε ότι, έχει μεγάλο σεβασμό για τη δουλειά των Συντονιστών και πιστεύει ότι μας περιμένει όλους ένα πολύ καλύτερο μέλλον.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του ανέφερε τη δυναμική της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, χαρακτηρίζοντας τον κλάδο πρωτοπόρο σε επίπεδο συμμετοχής σε εκπαιδευτικές συναντήσεις και σε ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και πρακτικών.

Τόνισε ότι η δημιουργία δικτύου Ασφαλιστών σε όλη την Ελλάδα, όπως προέκυψε από την 1η Εθνική Συνδιάσκεψη, προσδίδει ενιαία φωνή στον κλάδο αντιμετωπίζοντας συλλογικά τις νέες προκλήσεις. Εστιάζοντας στον ρόλο της GAMA Hellas ανέφερε την καθοριστική συμβολή της στην εκπαίδευση και γενικότερα στην επιμόρφωση των Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων.

Στην συνέχεια η κα Φανή Θεοφανίδου προσφώνησε τους εκπροσώπους των Platinum Χορηγών κ.κ. Νικόλαο Σακελλαρίου, Διευθυντή Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης Πελατών και Συνεργατών ΑΧΑ, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής, Γεώργιο Ζερβουδάκη, Διευθυντή Εκπαίδευσης της Generali Hellas, Ανδρέα Δημητρίου, Δ/ντή Πωλήσεων PRIME Κύπρου και κ. Μιχάλη Τάτση, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Πωλήσεων Εθνικής Ασφαλιστικής.

Κατόπιν το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του ΠΣΣΑΣ κ. Ιωάννης Τοζακίδης, ο οποίος στην εισήγησή του με θέμα «All together!» παρότρυνε για περισσότερη εκπαίδευση, περισσότερη επιμόρφωση και συχνότερες συναντήσεις όπου θα ανταλλάσονται εμπειρίες, πρακτικές και ιδέες.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι, οι ομιλητές που συμμετάσχουν κάθε χρόνο στο εκπαιδευτικό συνέδριο του ΠΣΣΑΣ-GAMA Hellas στοχεύουν να μας εμπνεύσουν ούτως ώστε να προσαρμόσουμε νέες πρακτικές στη δουλειά μας.

Η συμμετοχή στην GAMA International και στην GAMA Hellas παρέχει μία τεράστια δεξαμενή ιδεών, πρακτικών και μεθόδων επίλυσης καθημερινών προβλημάτων του Συντονιστή.

Κλείνοντας, ανακοίνωσε το νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υπό την Αιγίδα και την υποστήριξη του ΠΣΣΑΣ, σε συνεργασία με το ΕΙΑΣ και το Πανεπιστήμιο Πειραιά, εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή στην επιμόρφωση των μελών του Συνδέσμου.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος της GAMA Hellas, κ. Αθανάσιος Κατσιγιάννης, στην εισήγησή του με θέμα «Gama Hellas, the link that unite us» ανέφερε ότι: «Μεγαλώσαμε, φέραμε κοντά μας νέα μέλη και κορυφαίες εταιρίες. Κάθε χρόνο ένα σκαλί πιο ψηλά. Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε κορυφαίους ομιλητές. Η έμπνευση, η εκπαίδευση, η γνώση και η ανταλλαγή σωστών πρακτικών είναι η αφετηρία της προόδου.

Η 31η του Μαΐου ήταν μία πολύ δημιουργική ημέρα για τους συντονιστές της Ελλάδας και της Κύπρου. Ένα μήνα σχεδόν μετά, πολύ θετικά σχόλια, ενθουσιασμός, αναγνώριση. Η γνώση από μόνη της δεν είναι αρκετή. Τώρα πια σημασία έχει τι θα εφαρμόσουμε. RDV στο Orlando τον Μάρτιο του 2020!»

Παράλληλα ανακοίνωσε τα μέλη του Board GAMA Hellas : κ.κ. Αθανάσιος Κατσιγιάννης – Πρόεδρος, Ιωάννης Τοζακίδης, Δημήτριος Γαβαλάκης, Γεώργιος Ιορδανίδης, Χριστόδουλος Ελληνόπουλος, καθώς και τα μέλη της ΕλλαδοΚυπριακής Επιτροπής : κ.κ. Σίλια Αγγελοπούλου (ΑΧΑ), Βασίλειος Βασιλόπουλος (INTERAMERICAN), Σπύρος Τότολος (ΕΘΝΙΚΗ), Γεώργιος Τσιώμος (ALLIANZ), Χριστόδουλος Ελληνόπουλος (CNP), Λένα Μιχαήλ (PRIME), Γεώργιος Ζαντιώτης (Eurolife Ltd), Ιάσωνας Κυριάκου (Universal Life).

Η κα Bonnie Godsman, CEO GAMA International, η οποία με την ομιλία της «Changing landscape of the consumer and the need for GAMA leadership» μίλησε για την νέα παγκόσμια πραγματικότητα και τις σημαντικές απειλές που αντιμετωπίζουν όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι.

Αναφερόμενη στο internet και γενικότερα στην τεχνολογία, περιέγραψε με παραδείγματα και με γλαφυρό τρόπο την συμπεριφορά του καταναλωτή στο να χρησιμοποιεί την πληροφορία μέσω του διαδικτύου.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι, οι έρευνες στο internet δείχνουν ότι σημαντικό μερίδιο καταναλωτών αγοράζουν διαδικτυακά αλλά για προιόντα και υπηρεσίες που αφορούν τη ζωή και την υγεία τους επιθυμούν κατά 80% τον προσωπικό τους σύμβουλο.

Κλείνοντας, παρότρυνε τους συμμετέχοντες να μοιράζονται ιδέες, πρακτικές και πληροφορίες, μειώνοντας το φόβο του ανταγωνισμού. Αυτό ακριβώς κάνει η GAMA International – GAMA Hellas, ένα παγκόσμιο δίκτυο ανταλλαγής γνώσεων με στόχο την αναβάθμιση του manager!

Ο επόμενος ομιλητής ήταν ο κ. J.Christopher Noonan, ChFC, CLU, Executive Vice President AXA Advisors, τον οποίο προλόγισε ο κ. Θανάσης Κατσιγιάννης, Πρόεδρος της GAMA Hellas, αναφερόμενος στο πλούσιο βιογραφικό του. Η παρουσίασή του είχε θέμα «Vision to execution», με την οποία μας ξενάγησε στον δικό του οργανισμό, ο οποίος ξεπερνάει πολλές φορές το μέγεθος μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα με 428 συνεργάτες, 31 άτομα διοικητικό προσωπικό και 27 Δ/ντές Πωλήσεων.

Ανέφερε ότι το 80% των πελατών ζητούν συμβουλή από Επαγγελματίες του κλάδου κι ότι το 81% τις περισσότερες φορές δεν γνωρίζουν πόσα χρήματα χρειάζονται για να συνταξιοδοτηθούν.

Δίνοντας συμβουλές τί θέλουν οι πελάτες από έναν Ασφαλιστικό Σύμβουλο, ανέφερε τα εξής :

Ø Να σέβεται τα κεφάλαιά τους

Ø Να λύνει τα προβλήματά τους

Ø Να προγραμματίζει τα στάδια της ζωής τους και

Ø Να είναι σε συνεχή επαφή μαζί τους

Κλείνοντας, μοιράστηκε το όραμα και τον στόχο του Οργανισμού του – για τα επόμενα δέκα χρόνια, βήμα-βήμα, μέσω της Οργάνωσης των διαδικασιών και της κουλτούρας.

Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η παρουσία του κ. Rick Pitino, Head Coach-Member of Basketball Hall of Fame!

Ο κ. Δημήτριος Γαβαλάκης (Γεν.Γραμματέας του ΕΕΑ & Μέλος του Board της GAMA Hellas) μαζί με την κα Φανή Θεοφανίδου κάλεσαν με έναν ξεχωριστό και εντυπωσιακό τρόπο τον κ. Rick Pitino στο βήμα, ο οποίος με την σειρά του υπέγραψε δύο μπάλες του basket.

Στην παρουσίασή του με θέμα «Success is a Choice», έδωσε με έναν ιδιαίτερα σεμνό τρόπο χρήσιμες συμβουλές στους συμμετέχοντες, περιγράφοντας στιγμές από την μπασκετική του πορεία.

Τόνισε ότι, για να μπορέσει κάποιος να επικοινωνήσει, να εμπνεύσει και να παρακινήσει θα πρέπει να ακούει τουλάχιστον 4 φορές περισσότερο από όσο μιλάει.

Ανέφερε ότι, ο ηγέτης πάντα πρέπει να μιλάει τελευταίος δίνοντας το μήνυμα ότι ο συνομιλητής του είναι πιο σημαντικός από τον ίδιο.

Μίλησε για το μοναδικό «συμβόλαιο» που πρέπει να τηρούμε, που δεν είναι τίποτε άλλο από το «σήμερα», δίνοντας τον καλύτερο εαυτό μας κάθε μέρα. Κατέληξε ότι «η επιτυχία είναι επιλογή»!

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του κ. Rick Pitino μέλη του ΔΣ του ΠΣΣΑΣ & του Board της GAMA Hellas, στα πλαίσια της Ελληνικής φιλοξενίας προσέφεραν στους Ομιλητές δώρα Κυκλαδικής Τέχνης.

Στην συνέχεια ο κ. Troy Korsgaden, President & Consultant, Korsgaden International, στην παρουσίασή του με θέμα «Discussion Partner: A Radical Transformation to Unrivaled Service in the Insurance Industry» έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη τονίζοντας ότι έχει μεγάλη σημασία στο τί προσφέρει ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος, δίνοντας προστιθέμενη αξία με το service κι όχι με την τιμή του προιόντος. Ανέφερε ότι :

Ø πρέπει να χτίζουμε σχέσεις

Ø να κρατάμε συνεχή επαφή και να είμαστε αξιόπιστοι με τους πελάτες μας

Ø να μην πιέζουμε

Ø να ενθαρρύνουμε

Ø να εξηγούμε

Εξυπηρετώντας τον πελάτη δημιουργούμε προσωπική επαφή, σεβασμό και εμπιστοσύνη.

Ο κ. Νικόλαος Γκούβας, Ψυχίατρος, Πρόεδρος κλάδου πληροφορικής και καινοτόμων τεχνολογιών Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, CEO at Melapus, στην εισήγησή του με θέμα «Αντιμετώπιση Προβλημάτων στην καθημερινότητα ενός Ηγέτη» επεσήμανε ότι ο ασφαλιστικός χώρος έχει ανάγκη από ηγέτες που ξέρουν να διαχειρίζονται ανθρώπους. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι αυτές που φέρνουν αποτελέσματα, έτσι και ο καταναλωτής νιώθει ασφάλεια και εμπιστοσύνη όταν αντιμετωπίζεται από τον Ασφαλιστικό του Σύμβουλο σαν άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια και όχι ως πελάτης.

Επίσης, όταν ένας ηγέτης δεν μπορεί να μεταφέρει το όραμά του υποβιβάζεται ο ρόλος του.

Η κα Σοφία Θωμαΐδου, Certified NLP Trainer στην εισήγησή της με θέμα «Δημιουργία Έξυπνων Στόχων» μίλησε για τον νευρογλωσσικό προγραμματισμό που εξετάζει το πως σκεφτόμαστε, τί λέμε και πως συμπεριφερόμαστε, με στόχο να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας με τους άλλους.

Ανέφερε ότι, από σχετικές έρευνες, μόλις το 8% των ανθρώπων πετυχαίνουν τους στόχους τους.

«Είμαστε οι αρχιτέκτονες της ζωής μας και μπορούμε να την σχεδιάσουμε όπως ακριβώς τη θέλουμε, αρκεί να ξέρουμε πως…».

Ο κ. Θανάσης Κατσιγιάννης στο τέλος του συνεδρίου ευχαρίστησε τους ομιλητές, όλους τους συνέδρους και τους χορηγούς και ανανέωσε το ραντεβού για το επόμενο συνέδριο……

Τα Μέλη του ΔΣ του ΠΣΣΑΣ κ.κ. Ι.Τοζακίδης, Κ.Ρούσσης, Σ.Κουφογεώργος, Στ.Σταυρόπουλος, Α.Αλεξίου, Χ.Φυτέα & Εμ.Πετρόχειλος, νιώθουν την υποχρέωση να ευχαριστήσουν όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση του συνεδρίου :

· Το Board GAMA HELLAS

· Το υποστηρικτικό προσωπικό του ΠΣΣΑΣ και της GAMA Hellas

· Την εθελοντική ομάδα του Συνεδρίου

· Τους χορηγούς μας

o PLATINUM SPONSORS ήταν οι εταιρίες AXA, GENERALI, PRIME Insurance και ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική,

o GOLD SPONSORS ήταν οι εταιρίες ALLIANZ, INTERAMERICAN, METLIFE και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ.

o SILVER SPONSORS ήταν οι εταιρίες AIG, CNP CYPRIALIFE – ΖΩΗΣ, EUROLIFE ERB Ασφαλιστική, Eurolife LTD, INTERASCO και ΜΙΝΕΤΤΑ.

o PRINT SPONSOR η APEIRON

o Καθώς και για την συμμετοχή τους:

AFFIDEA, CROMAR, DAS Hellas, IONIOS NEW AGENCY, LIFE PLAN Insurance, METROPOLITAN Hospital, Resolute και ΠΑΡΟΝ.

