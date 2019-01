Man in suit claims document by stamp and sign on table with magnifer. Document approval vector illustration in flat design. Hand puts signature in the document with approved mark

Κρατική αντασφαλιστική εταιρεία σχεδιάζει η Τουρκία Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου Η τουρκική κυβέρνηση εξήγγειλε σχέδιο δημιουργίας αντασφαλιστικής εταιρείας με κρατικά κεφάλαια, στο πλαίσιο δέσμης μέτρων για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού συστήματος της γειτονικής χώρας. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών (και γαμπρό του «σουλτάνου» Ερντογάν) Berat Albayrak που είναι και ο εμπνευστής του σχεδίου, ο ασφαλιστικός κλάδος στην Τουρκία δεν διαθέτει επαρκή αντασφαλιστική κάλυψη, ιδίως όσον αφορά τις δραστηριότητες στο εξωτερικό. Από την 1η Ιανουαρίου, εξάλλου, έχει τεθεί σε ισχύ ένα πρόγραμμα για ασφάλιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (State Assisted Receivable Insurance Scheme), το οποίο καλύπτει εμπορικές απαιτήσεις από πωλήσεις που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό. Οι εξαγωγές είναι εκτός του πεδίου κάλυψης του προγράμματος. Οι εταιρείες που έχουν υπογράψει πρωτόκολλο με το Κέντρο Διαχείρισης Ασυνήθιστων Κινδύνων θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις πρόνοιες του προγράμματος. Το Κέντρο θα αξιολογεί τον βαθμό κινδύνου της κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης, από «1» (χαμηλότερος κίνδυνος) έως «6» (υψηλότερος κίνδυνος). Το Κέντρο θα προχωρά στην καταβολή των αποζημιώσεων και θα ενημερώνει τακτικά το Υπουργείο Οικονομικών για τις ζημίες και για την εξέλιξη του συστήματος. Berat Albayrak αντασφάλιση Τουρκία