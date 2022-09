Little girl with protective face mask getting a vaccine while being with her mother at pediatrician's.

Εμβολιασμό έναντι της γρίπης όλων των παιδιών άνω των 6 μηνών συστήνουν οι παιδίατροι Συστάσεις από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, καθώς και τη Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών παιδιάτρων για τον εμβολιασμό των παιδιών δόθηκαν με αφορμή το γεγονός της πρόωρης έναρξης του κύματος της γρίπης την θερινή περίοδο. Με πιθανό το ενδεχόμενο επανεμφάνισης νέου κύματος τη χειμερινή περίοδο οι γιατροί ενθαρρύνουν τους γονείς να λάβουν έγκαιρα τα μέτρα τους. Μπορεί το θερινό κύμα της γρίπης να έφθινε, αλλά πιθανή είναι η επανεμφάνισή του, όπως συνήθως στα μέσα Δεκεμβρίου ή και νωρίτερα, οπότε οι γιατροί προτείνουν στους γονείς να ενημερωθούν και να φροντίσουν για την θωράκιση του οργανισμού των παιδιών τους. Τα προηγούμενά χρόνια λόγω της χρήσης της μάσκας και των lock down δεν καταγράφηκαν πολλά περιστατικά γρίπης. Ωστόσο με την χαλάρωση των μέτρων η πιθανότητα νόσησης με γρίπη επιστρέφει. Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία καθώς και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών παιδιάτρων συνιστούν τον εμβολιασμό όλων των παιδιών μετά την ηλικία των έξι μηνών, για τους εξής λόγους: αναλυτικά στο virus.com.gr virus.com.gr γρίπη