Covid-19: Επικαιροποίηση των κατευθυντήριων οδηγιών για τη χορήγηση πλάσματος ιαθέντων ασθενών

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες δημιουργήθηκαν για την χορήγηση πλάσματος ιαθέντων σε νοσούντες με covid-19. Οι οδηγίες βασίστηκαν σε δυο συστηματικές ανασκοπήσεις τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών.

Συγκεκριμένα, οι μελέτες διερεύνησαν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της χορήγησης πλάσματος ιαθέντων έναντι πλάσματος από υγιείς δότες, ή έναντι φυσιολογικού ορού ή έναντι της ενδεικνυόμενης αγωγής μόνο. Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στο Annals of Internal Medicine οι ερευνητές LJ Estcourt, CS Cohn και συνεργάτες εκ μέρους της Εταιρείας για την προώθηση της Μετάγγισης Αίματος και Βιολογικών Θεραπειών (Association for the Advancement of Blood and Biotherapies, AABB) δημοσίευσαν τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την χορήγηση του πλάσματος ιαθέντων για την αντιμετώπιση της COVID-19. Οι Καθηγήτριες και Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Βασιλική Παππά, Μαριάννα Πολίτου, Βαγγέλης Τέρπος, Αναστασία Κοτανίδου και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ).

περισσότερα στο virus.com.gr