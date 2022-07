Portrait of a smiling family with two children at beach in the car. Holiday and travel concept

Οικογενειακές διακοπές: Ευτυχισμένοι γονείς ή ευτυχισμένα παιδιά; Ακούγοντας τη φράση «διακοπές με παιδί», οι σκέψεις είναι πολλές και συχνά διαφορετικές… Από τη Γιαννούλα Φραγκουλίδου, κοινωνική λειτουργό, δραματοθεραπεύτρια, θεραπεύτρια ζεύγους, συγγραφέα Τα παιδιά, αδιαμφισβήτητα, εκπροσωπούν ό,τι πιο όμορφο στην ανθρώπινη ύπαρξη. Στην καθημερινότητα, όμως, τα συναισθήματα που κατακλύζουν τους γονείς δεν είναι μόνο χαράς και αγάπης. Όπως αναφέρει ο I. Yalom στο βιβλίο του «Ο Δήμιος του Έρωτα», η απόφαση πάντα εμπεριέχει την παραίτηση από κάτι. Για κάθε «ναι» υπάρχει ένα «όχι», καθώς κάθε απόφαση παραμερίζει όποιες άλλες επιλογές είναι διαθέσιμες. Συνεπώς, η επιλογή να γίνουμε γονείς δηλώνει μια νέα πραγματικότητα, την οποία χρειάζεται να σεβαστούμε, να ζήσουμε και να την υποστηρίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Οι καλοκαιρινές διακοπές με παιδιά χρειάζονται λίγο περισσότερη φροντίδα, σκέψη και παραμερισμό διλημμάτων, καθώς χρειάζεται να συνδυαστούν οι ανάγκες όλων. Ενώ, λοιπόν, σε ένα ανθρώπινο επίπεδο οι επιθυμίες μας και οι επιλογές μας παραμένουν ίδιες σαν ζευγάρι, ως γονείς χρειάζεται να τις διαμορφώσουμε συμπεριλαμβάνοντας και τα παιδιά μας. Μπαίνοντας στη διαδικασία της οργάνωσης των διακοπών μας, είναι εξαιρετικά πιθανό να κάνουμε τις παρακάτω σκέψεις: «Πώς θα ξεκουραστούμε και πώς θα απολαύσουμε ο ένας τη συντροφιά του άλλου, όπως παλιά, με το παιδί μαζί;» και ταυτόχρονα «πώς θα αφήσουμε το παιδί μας για να πάμε μόνοι μας διακοπές, αφού θα μας λείπει και θα έχουμε την έγνοια του;»… Αυτή η αντιφατικότητα στις σκέψεις μας είναι απόλυτα κατανοητή και δεν πρέπει να μας δημιουργεί ενοχικά συναισθήματα, καθώς υποδεικνύει την πολυπλοκότητα των οικογενειακών σχέσεων. Είναι, λοιπόν, η εποχή να σκεφτούμε ότι οι διακοπές είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να περάσουμε ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά μας, όντας κι εμείς οι ίδιοι χαλαροί, μακριά από τα άγχη της καθημερινότητας και της δουλειάς, μακριά από το αυστηρό πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις που υπάρχουν για μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για την οικογένεια έχει ανεκτίμητη αξία το να περνάει ποιοτικό χρόνο μαζί, να βιώνει νέες εμπειρίες, να μαθαίνει νέα πράγματα και να χτίζει αναμνήσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα και οι στιγμές που περνούν οι γονείς μαζί τους είναι μοναδικές και αναντικατάστατες. Ο χρόνος περνάει και δεν γυρίζει πίσω, για αυτό πρέπει οι γονείς να χαίρονται και να απολαμβάνουν κάθε ηλικιακή φάση των παιδιών τους. Πώς, όμως, κάτι τέτοιο γίνεται πράξη; Προσπαθούμε να συνδυάσουμε τις ανάγκες και τις δικές μας και των παιδιών μας. Για παράδειγμα, πηγαίνουμε στην παραλία ώρες κατάλληλες για το παιδί, για να απολαύσουμε όλοι μαζί τις βουτιές μας και τα παιχνίδια στη θάλασσα. Το βράδυ, πηγαίνουμε νωρίς για φαγητό και όλοι μαζί απολαμβάνουμε τη βόλτα μας ανακαλύπτοντας το μέρος των διακοπών μας. Αν το παιδί μας είναι μικρής ηλικίας και κουράζεται γρηγορότερα, φροντίζουμε να έχουμε μαζί μας το καρότσι του, ώστε να επιμηκύνουμε τον χρόνο της εξόδου μας και να μπορούμε να απολαύσουμε στιγμές ησυχίας και γαλήνης με τον σύντροφό μας. Αν είναι μεγαλύτερο, έχουμε μαζί το ποδήλατό του ή κάποιο παιχνίδι που θα του επιτρέπει να διασκεδάζει και να περνάει και εκείνο όμορφα όσο οι γονείς του περπατούν χέρι-χέρι.