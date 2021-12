Prem Watsa: Ένας …φαν της Ελλάδας

«Το ιδεόγραμμα της κρίσης και της ευκαιρίας είναι το ίδιο. Το είδαμε να συμβαίνει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα. Μετέτρεψε την κρίση σε ευκαιρία. Η κυβέρνηση κάνει πραγματικές τομές, που έχουν αλλάξει το επενδυτικό κλίμα και προσελκύει ξένα κεφάλαια. Πλέον υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες στη χώρα και παρατηρούμε πως έχει αλλάξει η νοοτροπία στην Ελλάδα. Η χώρα έχει τεράστιες προοπτικές και αναμένεται τα επόμενα χρόνια να δούμε έκρηξη των επενδύσεων».

Tα εγκωμιαστικά σχόλια για την ελληνική κυβέρνηση και το επενδυτικό περιβάλλον στη χώρα μας ανήκουν στον CEO της Fairfax Financial Holdings, Πρεμ Γουάτσα στο πλαίσιο διαδικτυακής συζήτησης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο στο συνέδριο «Reinventing Greece through investments in innovation» που διοργάνωσε ο ΣΕΒ.

διαβάστε στο banks.com.gr