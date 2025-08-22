back to top
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών – Ενίσχυση της ετοιμότητας συνιστά η ΕΑΕΕ

Με την αντιπυρική περίοδο σε πλήρη εξέλιξη, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) υπενθυμίζει τη σημασία της πρόληψης και της ετοιμότητας ως βασικών πυλώνων της πολιτικής προστασίας.

Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι πολίτες καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ιδιαίτερα σήμερα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων που επικρατούν σε πολλές περιοχές.

Η ΕΑΕΕ επισημαίνει ότι η τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων και ζημιών και συνιστά στους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις και να προχωρούν σε προληπτικά μέτρα προστασίας, τόσο για την περιουσία τους όσο και για την ασφάλεια των οικογενειών τους.

