28.1 C
Athens
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

ΥΠΑΑΤ-ΕΛΓΑ: Δεν απαιτούνται τέλη εκτίμησης από τους πληγέντες παραγωγούς

Newsroom 3

Κατόπιν συνεργασίας του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και του Προέδρου του ΕΛΓΑ Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, και με την 127/19.08.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, δεν απαιτείται να καταβάλουν τέλη εκτίμησης όσοι παραγωγοί επλήγησαν από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, στο πλαίσιο της υποβολής δήλωσης ζημίας για απώλειες ζωικού κεφαλαίου.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ορισμένοι ασφαλισμένοι αγρότες στον ΕΛΓΑ ήδη κατέβαλαν τέλη εκτίμησης, ο Οργανισμός διευκρινίζει ότι με δική του ευθύνη θα τους επιστραφούν άμεσα.

Η Διοίκηση του ΕΛΓΑ και οι υπάλληλοι του Οργανισμού δηλώνουν ότι καταβάλλουν συστηματικές προσπάθειες να ολοκληρωθεί άμεσα η εκτίμηση των απολεσθέντων ζώων και ο ενταφιασμός τους για λόγους δημόσιας υγείας.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται επίσης τα εξής:

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Προϊσταμένων των Υποκαταστημάτων του ΕΛΓΑ στις πληγείσες περιοχές μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου 2025 θα έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των πορισμάτων ζημιών ζωικού κεφαλαίου και μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2025 θα έχουν εξοφληθεί στο σύνολό τους οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους κτηνοτρόφους, από τα διαθέσιμα κεφάλαια του Οργανισμού.

Ως προς το εκτιμητικό έργο των ζημιών φυτικού κεφαλαίου, θα αξιοποιηθούν από τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα, εικόνες από το δορυφορικό σύστημα Copernicus και σε συνδυασμό με τις δηλώσεις των πληγέντων παραγωγών, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν μέχρι το τέλος Αυγούστου 2025, θα συγκροτηθεί το ψηφιακό αρχείο των δικαιούχων οικονομικών ενισχύσεων.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, με νομοθετική της πρωτοβουλία, θα καθορίσει τις διαδικασίες και το ύψος των προκαταβολών στους πληγέντες παραγωγούς και τα διοικητικά θέματα της εργασίας κατά τα Σαββατοκύριακα, ενώ ο Οργανισμός θα ενισχυθεί με πρόσθετο έκτακτο ανθρώπινο δυναμικό.

Παράλληλα στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ υποβάλλονται και καταχωρούνται στα Πληροφοριακά Συστήματα του Οργανισμού δηλώσεις των ασφαλισμένων παραγωγών για ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν σε εγκαταστάσεις παγίου κεφαλαίου και αποθηκευμένων προϊόντων. Στις περιπτώσεις αυτές, θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες αποζημιώσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Φωτογραφία αρχείου)

