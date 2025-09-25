Ξεκινά στις 30/9 το πρόγραμμα «EIAS Certified Specialist in Liability Risk and Insurance»

Οι Ασφαλίσεις Ευθύνης αναδεικνύονται σε ισχυρότατο «μοχλό» περαιτέρω ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών, τόσο διότι επιμέρους τομείς τους αποτελούν εκ του νόμου υποχρέωση επιχειρήσεων και επαγγελματιών, όσο και διότι επιχειρήσεις, οργανισμοί, επαγγελματίες και λοιποί ιδιώτες συνειδητοποιούν την αναγκαιότητά τους, ολοένα και περισσότερο. Ως εκ των τάσεων αυτών, ο εμπλουτισμός και η εξειδίκευση της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς στις Ασφαλίσεις Ευθύνης, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες της απόδοσης και της εξέλιξής του.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης και Αξιολόγησης Κινδύνων Ευθύνης – EIAS Certified Specialist in Liability Risk and Insurance, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς.

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00-19:20, από την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου έως την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης.

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διδάσκουν κορυφαία στελέχη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ως εξής:

Ευαγγελία Αθανασίου, εμπειρότατο ασφαλιστικό στέλεχος, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές Ασφαλιστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, διατελέσασα σε κορυφαίες διευθυντικές θέσεις μεγάλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ομίλων.

Κώστας Βούλγαρης, Διευθυντής των Κλάδων Αστικής Ευθύνης και Χρηματικών Απωλειών της Εταιρείας AIG Hellas, διαθέτων υψηλή εξειδίκευση στους τομείς Επαγγελματικής Ευθύνης, Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, Cyber Risk και Περιβαλλοντικής Αστικής Ευθύνης.

Μιχάλης Ιωαννίδης, Διευθυντής των Κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων της Εταιρείας PRIMARY LINK, διαθέτων πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις των τομέων Risk Underwriting και Claims Management σημαντικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ομίλων.

Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ΜSc) στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση, ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε έργα ελέγχου Νομοθετικής Συμμόρφωσης επί θεμάτων Περιβαλλοντικού Δικαίου.

H παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος προτείνεται καθώς η δομή και το περιεχόμενό του εγγυώνται υψηλή και εφαρμοσμένη τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Ευθύνης και προσθέτουν σημαντικά στοιχεία στην παραγωγικότητα και στις προοπτικές περαιτέρω επαγγελματικής ανάπτυξης.

Αναλυτική περιγραφή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και Αίτηση Εγγραφής θα βρείτε στην κατάλληλη ενότητα της ιστοσελίδας του ΕΙΑΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ, EIAS Certified Specialist in Liability Risk and Insurance, ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τη Γραμματεία Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου, eiasinfo@eias.gr, 210 9219660/684.