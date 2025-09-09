back to top
31.2 C
Athens
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025

ΤτΕ: +3,8% το ενεργητικό των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης το β΄ 3μηνο

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Επαγγελματικά Ταμεία

Η συνολική αξία του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, αυξήθηκε κατά 96 εκατ. ευρώ (+3,8%) στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025 και διαμορφώθηκε στα 2.639 εκατ. ευρώ, έναντι 2.543 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων σημείωσαν αύξηση κατά 25 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 103 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε στο 3,9%, έναντι 3,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

- Advertisement -

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε στα 1.164 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025, έναντι 1.148 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές ομολόγων του εξωτερικού, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από καθαρές πωλήσεις ομολόγων του εσωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 44,1% το β΄ τρίμηνο, έναντι 45,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 902 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025, έναντι 843 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές μεριδίων του εξωτερικού, αλλά και σε άνοδο των αποτιμήσεων των μεριδίων εσωτερικού και εξωτερικού. Το ποσοστό των τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 34,2%, έναντι 33,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

- Advertisement -

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας παρέμεινε αμετάβλητη στα 423 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025. Οι καθαρές πωλήσεις που σημειώθηκαν σε μετοχές του εσωτερικού και του εξωτερικού αντισταθμίστηκαν πλήρως από την άνοδο των αποτιμήσεων του συνόλου των μετοχών. Το ποσοστό των τοποθετήσεων σε μετοχές επί του συνόλου του ενεργητικού μειώθηκε στο 16,0%, το β΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 16,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ταμείων (υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ) 

2025 2025
Α‘ τρίμηνο Β‘ τρίμηνο
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Καταθέσεις 78 103
Χρεωστικοί Τίτλοι 1.148 1.164
          Εσωτερικό 404 393
          Εξωτερικό 745 770
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 843 902
          Εσωτερικό 244 260
          Εξωτερικό 600 642
Μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας 423 423
          Εσωτερικό 113 113
          Εξωτερικό 309 310
Λοιπά στοιχεία 52 47
Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού 2.543 2.639

 

Πίνακας 2: Καθαρές ροές τοποθετήσεων των Ταμείων (σε εκατ. ευρώ) 

Τοποθετήσεις 2025 2025
Α’ τρίμηνο Β‘ τρίμηνο
Χρεωστικοί Τίτλοι 36 10
          Εσωτερικό 16 -12
          Εξωτερικό 20 22
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 8 38
          Εσωτερικό 11 9
          Εξωτερικό -3 29
Μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας -14 -13
          Εσωτερικό 3 -7
          Εξωτερικό -17 -6

 

Διάγραμμα

Δείτε τα πλήρη στατιστικά στοιχεία των Επαγγελματικών Ταμείων

Δείτε τον Κατάλογο των Ταμείων

Σχετικές δημοσιεύσεις

Προετοιμασία από τον Όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ για την πιστοποίηση ασφαλιστικού πράκτορα

Newsroom 3 -
Το νέο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις της ΤτΕ θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως από τις 23 Σεπτεμβρίου ως τις 2 Οκτωβρίου 2025
Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις διαμεσολαβητών ΤτΕ: Οδηγίες της Mega Brokers για νέους υποψηφίους

Newsroom 3 -
Η εταιρεία προσφέρει χρηστικές πληροφορίες και σεμινάρια προετοιμασίας για τις προσεχείς (11-12/10) εξετάσεις της Θεσσαλονίκης
Διαβάστε περισσότερα

Τα τρία μέτωπα των ασφαλιστικών υγείας

Newsroom 3 -
Τα θέματα με τον Δείκτη Υγείας, τις αποζημιώσεις και τον καθορισμό των ασφαλίστρων βρίσκονται σε επικίνδυνο σημείο...
Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική παιδεία των νέων: επένδυση για το μέλλον της ασφαλιστικής συνείδησης

Newsroom 3 -
Διπλή πρόκληση για την Ελλάδα: να ενσωματώσουμε την οικονομική παιδεία στα σχολεία και να δημιουργήσουμε ασφαλιστική κουλτούρα που στηρίζει κοινωνία και οικονομία
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Πόσες ήταν οι αποζημιώσεις νοσηλειών από τον Κλάδο Υγείας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

Newsroom -
Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις νοσηλειών από τον Κλάδο Υγείας του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών
Διαβάστε περισσότερα

Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης: Στα 2,54 δισ. ευρώ το ενεργητικό στο πρώτο τρίμηνο

Newsroom -
Η συνολική αξία του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (στο εξής «Ταμείων») αυξήθηκε κατά 30 εκατ. ευρώ
Διαβάστε περισσότερα

Θεσμική συνάντηση εργασίας της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Newsroom -
Πραγματοποιήθηκε η 1η θεσμική συνάντηση εργασίας της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) με την νέα Υφυπουργό Εργασίας
Διαβάστε περισσότερα

Φ. Μιχάλη από Ύδρα: Εξομοίωση των ομαδικών ασφαλιστηρίων με τα ΤΕΑ

Newsroom -
Από το meeting της Ύδρας η πρόεδρος της Επιτροπής ομαδικών συμβολαίων της Ένωσης, κα. Φίλιππα Μιχάλη, αναφερόμενη στα ομαδικά ασφαλιστήρια
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Υγεία

Συμμαχία Affidea Ελλάδος και Ένωσης Σπάνιων Ασθενών Ελλάδος

Σκοπός του μνημονίου συνεργασίας, η ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και η προώθηση ενός πιο συμπεριληπτικού μοντέλου φροντίδας
Υγεία

Μικροβίωμα και καρκίνος στους νέους: ανησυχητική αύξηση περιστατικών κάτω των 50 ετών

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε νεότερες ηλικίες - Πού στρέφουν την προσοχή τους οι επιστήμονες
Θεσμικοί φορείς

Η ΕΕΑΕ ξανά δυναμικά στο πλευρό των μελών της

Στην πρώτη φθινοπωρινή της ανακοίνωση, η Ένωση δίνει το στίγμα για μια περίοδο έντονης δράσης και υποστήριξης προς τα μέλη της
Τα Νέα της Αγοράς

Κυκλοφορεί τo νέο τεύχος του Insurance World

Στο νέο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2025 φιλοξενείται η κεντρική συνέντευξη του κ. Τάσου Χατζηθεοδοσίου, Διευθύνοντος Συμβούλου της MEGA Brokers
Εκδηλώσεις

Η Θεατρική Ομάδα του ΣΥΑΕ ανεβάζει το «Σακάκι που βελάζει» του Στρατίεβ

Με τη χορηγία της ΕΕΑΕ και για μόλις 4 παραστάσεις, από 25 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.