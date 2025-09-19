Τριπλή βράβευση απέσπασε ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ για την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του

Ένα Gold, ένα Silver και ένα Bronze βραβείο κατέκτησε ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στο πλαίσιο των ΒΙΤΕ Awards 2025, για καινοτόμες εφαρμογές και έργα που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες του Ομίλου και βελτιώνουν ουσιαστικά την εμπειρία των ασφαλισμένων και των συνεργατών του.

Τα BITE Awards αποτελούν έναν θεσμό βράβευσης της τεχνολογικής καινοτομίας, επιβραβεύοντας εξαιρετικά επιτεύγματα και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες στην αγορά ICT.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος κατέκτησε:

GOLD βραβείο στην κατηγορία «Digital Transformation-based Services» για την Πλατφόρμα Οδικής Βοήθειας και την αυτοματοποιημένη εκτίμηση και διαχείριση Ζημίας.

Με όραμα την αναβάθμιση των υπηρεσιών της, η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη (AI) και σύγχρονες τεχνολογίες στη διαχείριση Οδικής Βοήθειας, βελτιώνοντας την εμπειρία περίπου 450.000 ασφαλισμένων που καλούν ετησίως. Καινοτομίες όπως η απομακρυσμένη φροντίδα ατυχήματος, η εκτίμηση ζημιών με χρήση AI και η βελτιστοποιημένη διαχείριση στόλου μειώνουν τον χρόνο αναμονής, αυξάνουν την ακρίβεια στις εκτιμήσεις και διευκολύνουν σημαντικά τους ασφαλισμένους.

Ο Όμιλος παρουσίασε τη νέα του ιστοσελίδα και το αναβαθμισμένο Portal Assist4You, που προσφέρουν μια ευχάριστη και φιλική εμπειρία περιήγησης στους χρήστες. Μέσα από αυτά, οι ασφαλισμένοι έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πληρωμές, έκδοση πράσινης κάρτας, αποστολή αιτήματος Οδικής Βοήθειας χωρίς τηλεφωνική αναμονή, απομακρυσμένη εκτίμηση ζημίας, ραντεβού με πραγματογνώμονα, καθώς και σε πληθώρα άλλων υπηρεσιών που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους.

Με τις νέες αυτές διακρίσεις, ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ αποδεικνύει τη δέσμευσή του στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αναπτύσσοντας εργαλεία και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και ενισχύουν την ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών και συνεργατών.