back to top
21.7 C
Athens
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Τριπλή βράβευση απέσπασε ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ για την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εκδηλώσεις

Ένα Gold, ένα Silver και ένα Bronze βραβείο κατέκτησε ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στο πλαίσιο των ΒΙΤΕ Awards 2025, για καινοτόμες εφαρμογές και έργα που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες του Ομίλου και βελτιώνουν ουσιαστικά την εμπειρία των ασφαλισμένων και των συνεργατών του.

Τα BITE Awards αποτελούν έναν θεσμό βράβευσης της τεχνολογικής καινοτομίας, επιβραβεύοντας εξαιρετικά επιτεύγματα και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες στην αγορά ICT.

- Advertisement -

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος κατέκτησε:

  • GOLD βραβείο στην κατηγορία «Digital Transformation-based Services» για την Πλατφόρμα Οδικής Βοήθειας και την αυτοματοποιημένη εκτίμηση και διαχείριση Ζημίας.
    Με όραμα την αναβάθμιση των υπηρεσιών της, η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη (AI) και σύγχρονες τεχνολογίες στη διαχείριση Οδικής Βοήθειας, βελτιώνοντας την εμπειρία περίπου 450.000 ασφαλισμένων που καλούν ετησίως. Καινοτομίες όπως η απομακρυσμένη φροντίδα ατυχήματος, η εκτίμηση ζημιών με χρήση AI και η βελτιστοποιημένη διαχείριση στόλου μειώνουν τον χρόνο αναμονής, αυξάνουν την ακρίβεια στις εκτιμήσεις και διευκολύνουν σημαντικά τους ασφαλισμένους.
  • SILVER βραβείο στην κατηγορία «Best Use of Document Management & Workflow» σε συνεργασία με τη Netcompany, για το έργο Διαχείριση αιτημάτων με RPA/genAI. Η νέα εφαρμογή αυτοματοποίησης αιτημάτων αξιοποιεί Robotic Process Automation (RPA) και AI, κατηγοριοποιώντας, αναλύοντας και διεκπεραιώνοντας αυτόματα αιτήματα συνεργατών που υποβάλλονται μέσω email. Με δείκτες όπως 78,8% στην κατηγοριοποίηση αιτημάτων, 97,5% στην αναγνώριση εγγράφων και στόχο ολοκλήρωσης αιτήματος εντός μιας εργάσιμης ημέρας, το έργο αναβαθμίζει ουσιαστικά την εξυπηρέτηση του δικτύου συνεργατών και ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω επεκτάσεις.
  • BRONZE βραβείο στην κατηγορία «Banking & Insurance» για το WebPortal & App Assist4You Ασφαλισμένων ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.

Ο Όμιλος παρουσίασε τη νέα του ιστοσελίδα και το αναβαθμισμένο Portal Assist4You, που προσφέρουν μια ευχάριστη και φιλική εμπειρία περιήγησης στους χρήστες. Μέσα από αυτά, οι ασφαλισμένοι έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πληρωμές, έκδοση πράσινης κάρτας, αποστολή αιτήματος Οδικής Βοήθειας χωρίς τηλεφωνική αναμονή, απομακρυσμένη εκτίμηση ζημίας, ραντεβού με πραγματογνώμονα, καθώς και σε πληθώρα άλλων υπηρεσιών που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους.

- Advertisement -

Με τις νέες αυτές διακρίσεις, ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ αποδεικνύει τη δέσμευσή του στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αναπτύσσοντας εργαλεία και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και ενισχύουν την ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών και συνεργατών.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Λάρισα: Το νοσοκομείο εφαρμόζει σύστημα διαλογής ασθενών με Τεχνητή Νοημοσύνη

Newsroom 3 -
Το σύστημα ER TRIAGE καθοδηγεί τον χειριστή κατά τη διαλογή, εντοπίζοντας σήματα κινδύνου ακόμα και σε ασθενείς με συνήθη συμπτώματα
Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα επενδύει στην Τεχνητή Νοημοσύνη: Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Google DeepMind

Newsroom 3 -
Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν τρόποι εμβάθυνσης της συνεργασίας σε πεδία όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η πρόληψη φυσικών καταστροφών
Διαβάστε περισσότερα

Η Deloitte στη ΔΕΘ: Διάλογοι για το μέλλον, την ΤΝ και τον μετασχηματισμό του Δημοσίου

Newsroom 3 -
Η εκδήλωση ανέδειξε το ρόλο του ΑΙ για την εξέλιξη του δημόσιου τομέα και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την Ελλάδα
Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον της εργασίας και η σχέση του με την ασφάλιση

Newsroom 3 -
Τα ασφαλιστικά προϊόντα πρέπει να προσαρμοστούν σε νέες πραγματικότητες, καλύπτοντας την επαγγελματική ευθύνη και την ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Ο Πειραιάς υποδέχεται το Run Greece 2025 με μεγάλο χορηγό την ERGO

Newsroom 3 -
Με την παρουσία της στην εκκίνηση, η εταιρεία θα δημιουργήσει έναν ζωντανό χώρο εμψύχωσης για δρομείς και κοινό, με πρωτότυπες δράσεις και θετική ενέργεια
Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΣΕ και Σύλλογος Εργαζομένων ERGO συζήτησαν για την κλαδική ΣΣΕ και τις αλλαγές στο ΤΕΑΕΑΠΑΕ

Newsroom 3 -
Η νέα κλαδική σύμβαση συμβάλλει στην αύξηση μισθών-συντάξεων - Τομή στην επικουρική ασφάλιση οι ατομικοί λογαριασμοί
Διαβάστε περισσότερα

Όταν όλοι κοιτούν αλλού… το φαινόμενο του bystander effect!

Newsroom 3 -
Η ασφαλιστική συνείδηση όχι ως υπόθεση κάλυψης, αλλά ως υπόθεση ευθύνης, οδηγεί σε έναν πολιτισμό που δεν αφήνει κανέναν μόνο του
Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΗΕΑ στην πρώτη γραμμή ζωής με σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης

Newsroom 3 -
Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και στόχο είχε την εκπαίδευση των δημοσιογράφων σε τεχνικές άμεσης παρέμβασης
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Εκδηλώσεις

Ο Πειραιάς υποδέχεται το Run Greece 2025 με μεγάλο χορηγό την ERGO

Με την παρουσία της στην εκκίνηση, η εταιρεία θα δημιουργήσει έναν ζωντανό χώρο εμψύχωσης για δρομείς και κοινό, με πρωτότυπες δράσεις και θετική ενέργεια
Επαγγελματικά Ταμεία

ΟΑΣΕ και Σύλλογος Εργαζομένων ERGO συζήτησαν για την κλαδική ΣΣΕ και τις αλλαγές στο ΤΕΑΕΑΠΑΕ

Η νέα κλαδική σύμβαση συμβάλλει στην αύξηση μισθών-συντάξεων - Τομή στην επικουρική ασφάλιση οι ατομικοί λογαριασμοί
Editorial

Όταν όλοι κοιτούν αλλού… το φαινόμενο του bystander effect!

Η ασφαλιστική συνείδηση όχι ως υπόθεση κάλυψης, αλλά ως υπόθεση ευθύνης, οδηγεί σε έναν πολιτισμό που δεν αφήνει κανέναν μόνο του
Cyber

Γιατί οι hackers λατρεύουν τα cookies;

Τα cookies μπορούν να αποθηκεύουν κωδικούς πρόσβασης, προσωπικά δεδομένα, τραπεζικά στοιχεία και -το δελεαστικότερο όλων- αναγνωριστικά συνεδρίας
Θεσμικοί φορείς

Η ΕΣΗΕΑ στην πρώτη γραμμή ζωής με σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και στόχο είχε την εκπαίδευση των δημοσιογράφων σε τεχνικές άμεσης παρέμβασης
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.