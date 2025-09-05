back to top
Το μέλλον της εργασίας και η σχέση του με την ασφάλιση

Η αγορά εργασίας βιώνει μια ταχύτατη μεταμόρφωση, κυρίως λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης. Οι τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν νέες ευκαιρίες, αλλά και νέους κινδύνους για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, θέτοντας στο επίκεντρο τον κρίσιμο ρόλο της ασφάλισης.

Σύμφωνα με την «Έκθεση για το Μέλλον της Εργασίας 2025» του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα επαγγέλματα έως το 2030 θα περιλαμβάνουν ειδικούς σε μεγάλες βάσεις δεδομένων (Big Data), μηχανικούς FinTech, ειδικούς σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, προγραμματιστές λογισμικού και εφαρμογών, καθώς και ειδικούς κυβερνοασφάλειας.

Η αύξηση αυτών των θέσεων δημιουργεί νέες ανάγκες για προστασία, όπως η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, η κάλυψη για παραβιάσεις δεδομένων και οι λύσεις κυβερνοασφάλειας, καθώς οι οργανισμοί διαχειρίζονται ολοένα και πιο πολύπλοκα συστήματα και τεράστια δεδομένα.

Για τον ασφαλιστικό κλάδο, αυτό σημαίνει ότι οι παραδοσιακές μορφές ασφάλισης δεν επαρκούν. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ολοκληρωμένες λύσεις που να τις προστατεύουν από ψηφιακούς κινδύνους, όπως hacking, τεχνικά λάθη ή απώλεια δεδομένων. Τα ασφαλιστικά προϊόντα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες πραγματικότητες, καλύπτοντας τόσο την επαγγελματική ευθύνη όσο και την ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών.

Το μέλλον της εργασίας καταδεικνύει ότι η ασφάλιση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για την προστασία επιχειρήσεων και εργαζομένων σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Η προσαρμογή στις νέες ανάγκες δεν είναι απλώς επιθυμητή, αλλά απαραίτητη για την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα κάθε οργανισμού.

 

Πηγή: Hellenic Financial Literacy Institute

