Το ΚΠΙΣΝ εντάσσεται στο Δίκτυο του CSR HELLAS

Το CSR HELLAS ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα την ένταξη του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ / SNFCC) στο δίκτυό του, σηματοδοτώντας μια νέα συνεργασία στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Το ΚΠΙΣΝ αποτελεί έναν εμβληματικό δημόσιο χώρο, ο οποίος συνδυάζει δράσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Μέσα από ανοιχτές και δωρεάν πρωτοβουλίες, το ΚΠΙΣΝ προάγει τη βιωσιμότητα, τον πολιτιστικό διάλογο και την κοινωνική συμμετοχή, καθιερώνοντας πρότυπα για τη διαχείριση σύγχρονων δημόσιων χώρων στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η ένταξη του ΚΠΙΣΝ στο δίκτυο του CSR HELLAS ενισχύει τη σύνδεση πολιτισμού, κοινωνικής υπευθυνότητας και βιώσιμων πρακτικών, αναδεικνύοντας τον ρόλο των δημόσιων φορέων ως κινητήριας δύναμης κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων.