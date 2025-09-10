back to top
Το ΚΠΙΣΝ εντάσσεται στο Δίκτυο του CSR HELLAS

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το CSR HELLAS ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα την ένταξη του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ / SNFCC) στο δίκτυό του, σηματοδοτώντας μια νέα συνεργασία στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Το ΚΠΙΣΝ αποτελεί έναν εμβληματικό δημόσιο χώρο, ο οποίος συνδυάζει δράσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Μέσα από ανοιχτές και δωρεάν πρωτοβουλίες, το ΚΠΙΣΝ προάγει τη βιωσιμότητα, τον πολιτιστικό διάλογο και την κοινωνική συμμετοχή, καθιερώνοντας πρότυπα για τη διαχείριση σύγχρονων δημόσιων χώρων στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η ένταξη του ΚΠΙΣΝ στο δίκτυο του CSR HELLAS ενισχύει τη σύνδεση πολιτισμού, κοινωνικής υπευθυνότητας και βιώσιμων πρακτικών, αναδεικνύοντας τον ρόλο των δημόσιων φορέων ως κινητήριας δύναμης κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων.

Η 13η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Interamerican αποτυπώνει μια χρονιά ορόσημο

Newsroom 3 -
Το 2024 η Interamerican ενσωμάτωσε στρατηγικά τα κριτήρια ESG, «διαμορφώνοντας το μέλλον της ασφάλισης με βιώσιμο τρόπο»
Η ψευδαίσθηση της «άτρωτης» επιχείρησης και η πραγματική αξία της ασφάλισης

Newsroom 3 -
Η Feel Safe Insurance υπενθυμίζει ότι οι μικρές επιχειρήσεις είναι οι πιο ευάλωτες, ακριβώς επειδή δεν έχουν μεγάλα περιθώρια αντοχής
Πρόληψη σήμερα, ασφαλισμένη υγεία αύριο – Το μήνυμα της νέας καμπάνιας της Παπαστράτος

Newsroom 3 -
Η πρόληψη, τονίζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, είναι το πιο ισχυρό «ασφαλιστήριο συμβόλαιο» για το μέλλον
Interamerican: Στρατηγική συνεργασία με την ΕΟΔ για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών – Βίντεο

Newsroom 3 -
Η ασφαλιστική συνέβαλε στην επισκευή του σκάφους RESCUE 1 και σε σειρά βίντεο που μετατρέπουν τη γνώση σε πράξη και την πρόληψη σε κουλτούρα
Η τρομοκρατία και οι πολιτικοί κίνδυνοι αναδύονται ως δύο πολύ σημαντικές απειλές για την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ασφάλεια

Προς επανεξέταση ο τρόπος με τον οποίο κράτη, επιχειρήσεις και ασφαλιστικοί μηχανισμοί διαχειρίζονται τον κίνδυνο
Υδρόγειος Ασφαλιστική: Μετά τις διακοπές, η πρόληψη στο επίκεντρο

Η ασφαλιστική αναδεικνύει τα οφέλη ενός check-up για υγιή και ισορροπημένη χρονιά, καθώς και τα προγράμματα Πλάνο Υγείας Primary, Standard και Advance
Ευρωκλινική: Εν αναμονή πορίσματος ΕΚΕΑ για τη λανθασμένη μετάγγιση αίματος

Η διαδικασία ελέγχου από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας ξεκίνησε τη Δευτέρα και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 2-3 ημερών
Συμμαχία Affidea Ελλάδος και Ένωσης Σπάνιων Ασθενών Ελλάδος

Σκοπός του μνημονίου συνεργασίας, η ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και η προώθηση ενός πιο συμπεριληπτικού μοντέλου φροντίδας
Μικροβίωμα και καρκίνος στους νέους: ανησυχητική αύξηση περιστατικών κάτω των 50 ετών

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε νεότερες ηλικίες - Πού στρέφουν την προσοχή τους οι επιστήμονες
