Το Ευρωκοινοβούλιο εισηγείται περισσότερη προστασία για τα δικαιώματα των ασκουμένων

Με στόχο την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών σε βάρος των ασκουμένων, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) του Ευρωκοινοβουλίου ζητά οι συμβάσεις πρακτικής άσκησης να περιλαμβάνουν σαφείς διατάξεις σχετικά με την αμοιβή, τη διάρκεια και την κοινωνική προστασία.

Συγκεκριμένα, στην έκθεση που ενέκριναν, οι ευρωβουλευτές προτείνουν αλλαγές στους κανόνες για τις πρακτικές ασκήσεις, προκειμένου να αποτραπούν οι εταιρείες από το να εμφανίζουν κανονικές θέσεις εργασίας ως θέσεις πρακτικής.

Η εισηγήτρια Alicia Homs Ginel (Σοσιαλιστές, Ισπανία) δήλωσε: «Το ΕΚ στέλνει ένα σαφές μήνυμα στους νέους σε όλη την Ευρώπη: η εργασία τους έχει αξία και τα δικαιώματά τους πρέπει να προστατεύονται. Μετά από ενάμιση χρόνο εντατικής δουλειάς, η οδηγία αυτή είναι η απάντησή μας στα αιτήματα των νέων στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Αντιμετωπίζει τις εκτεταμένες καταχρήσεις και τις συγκεκαλυμμένες μορφές απασχόλησης και εγγυάται δίκαιη αμοιβή».

Μετά την έγκριση της έκθεσης από το ΕΚ στην επόμενη ολομέλεια, θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο.