Το «ευχαριστώ» που επισφράγισε το 12ο Συνέδριο της GAMA Global Hellas-Cyprus και της ΕΣΑΠΕ

Μετά από μια ημέρα γεμάτη συζητήσεις, ομιλίες, βραβεύσεις και συγκινητικές στιγμές, το 12ο Συνέδριο της GAMA Global Hellas-Cyprus και της ΕΣΑΠΕ στο Μουσείο Μπενάκη έκλεισε με έναν τόνο ευγνωμοσύνης.

Ο νέος πρόεδρος της GAMA Global Hellas-Cyprus Κωνσταντίνος Ρούσσης πήρε τον λόγο για να εκφράσει το μεγάλο «ευχαριστώ» του προς όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στη φετινή διοργάνωση.

- Advertisement -

Με ιδιαίτερη συγκίνηση τόνισε τη σημασία της παρουσίας των συναδέλφων που κατέκλυσαν την αίθουσα και με τη συμμετοχή τους έδωσαν δύναμη στη συνάντηση. Αναφέρθηκε με σεβασμό στους ομιλητές, οι οποίοι με τις εισηγήσεις τους έδωσαν νόημα και ουσία στο συνέδριο, αλλά και στους χορηγούς που εμπιστεύθηκαν τον θεσμό και συνέβαλαν καθοριστικά ώστε να υλοποιηθεί με επιτυχία.

- Advertisement -

Υπογράμμισε ότι η επιτυχία του συνεδρίου δεν μετριέται μόνο από το περιεχόμενο, αλλά από την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία και τη ζωντανή ανταπόκριση όλων όσοι συμμετείχαν. Ήταν ένα κλείσιμο που ανέδειξε το πραγματικό νόημα του θεσμού: οι άνθρωποι που τον στηρίζουν και τον εξελίσσουν.

Έτσι, η τελευταία λέξη του φετινού συνεδρίου δεν ήταν μόνο το «ευχαριστώ», αλλά και μια υπόσχεση για τη συνέχεια. Μια υπόσχεση ότι η «νέα εποχή της ηγεσίας», που αποτέλεσε τον κεντρικό του άξονα, θα χτιστεί πάνω στην εμπιστοσύνη, στη συνεργασία και στη δύναμη της κοινότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ευθύνη για την οργάνωση είχε η LiveOn, η οποία υποστήριξε τεχνικά την εκδήλωση, εξασφαλίζοντας άρτια λειτουργία και επαγγελματική παρουσίαση όλων των σημείων του συνεδρίου.