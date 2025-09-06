back to top
24.3 C
Athens
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025

Το ΕΕΑ με εντυπωσιακή παρουσία στην 89η ΔΕΘ – Γιορτάζει 100 χρόνια προσφοράς και προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εκδηλώσεις

Με μια σύγχρονη και υψηλής αισθητικής παρουσία το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών συμμετέχει φέτος στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τιμώντας τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Το περίπτερο του ΕΕΑ, εντυπωσιακά κατασκευασμένο, συνδυάζει τη μοντέρνα αισθητική με την ψηφιακή διάδραση, δημιουργώντας έναν φιλόξενο χώρο συνάντησης και ενημέρωσης για τους επισκέπτες.

Ξεχωριστή θέση στο περίπτερο κατέχει η δωρεάν διανομή δύο επετειακών εκδόσεων που σηματοδοτούν τη μακρά διαδρομή του Επιμελητηρίου:

- Advertisement -
  • Το Λεύκωμα «Από το χειρόγραφο στην Τεχνητή Νοημοσύνη», που καταγράφει έναν αιώνα εξέλιξης της επιχειρηματικότητας.
  • Η ειδική περιοδική έκδοση «Επιχειρηματικός Κόσμος», όπου 100 προσωπικότητες μιλούν για τα 100 χρόνια δράσης του ΕΕΑ, καταθέτοντας εμπειρίες, απόψεις και οράματα.

- Advertisement -

Στο πλαίσιο των εορτασμών, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών προσκαλεί όλους σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 12:00, στο Περίπτερο 2, Stand 13 της ΔΕΘ. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει φαγητό, ποτό, μουσική και καλή διάθεση, αποτελώντας μια μοναδική ευκαιρία συνεύρεσης και γιορτής μαζί με επαγγελματίες και μικρομεσαίους επιχειρηματίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι των εγκαινίων προηγήθηκε το βράδυ της Παρασκευής δείπνο της Διοίκησης του ΕΕΑ με εκπροσώπους του Τύπου, στην ταράτσα του Βασιλικού Θεάτρου Θεσσαλονίκης.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους δούλεψαν και γι’ αυτή την πολύ σημαντική προβολή του ΕΕΑ στη φετινή ΔΕΘ!

Σχετικές δημοσιεύσεις

ΔΕΘ 2025: Ο αντίκτυπος των εξαγγελιών Μητσοτάκη στην ασφαλιστική αγορά

Newsroom 3 -
Παρά τα θετικά νέα, η ομιλία του πρωθυπουργού αφήνει την ασφαλιστική αγορά με την αίσθηση ότι το «παράθυρο ευκαιρίας» για ειδικά κίνητρα δεν αξιοποιήθηκε
Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΑ: Με ξεχωριστή παρουσία στο Περίπτερο 2, Stand 22 της ΔΕΘ και ειδική εκδήλωση για τους μεσίτες της Βόρειας Ελλάδας

Newsroom 3 -
O ΣEMA υποδέχεται επισκέπτες, επαγγελματίες και φορείς, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο των μεσιτών ασφαλίσεων στην οικονομία και την κοινωνία
Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ 2025: Τι περιμένει η ασφαλιστική αγορά από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού

Newsroom 3 -
Αν και οι φοροελαφρύνσεις αξιολογούνται θετικά, οι παράγοντες της αγοράς ζητούν παράλληλα στοχευμένες παρεμβάσεις για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων
Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο «Ηγεσία και Πωλήσεις στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης» από την ΕΣΑΠΕ

Newsroom 3 -
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε δύο συναντήσεις, 18 και 25 Σεπτεμβρίου 2025 (15:00 – 18:20), σε υβριδικό περιβάλλον
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

ΔΕΘ 2025: Ο αντίκτυπος των εξαγγελιών Μητσοτάκη στην ασφαλιστική αγορά

Newsroom 3 -
Παρά τα θετικά νέα, η ομιλία του πρωθυπουργού αφήνει την ασφαλιστική αγορά με την αίσθηση ότι το «παράθυρο ευκαιρίας» για ειδικά κίνητρα δεν αξιοποιήθηκε
Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΑ: Με ξεχωριστή παρουσία στο Περίπτερο 2, Stand 22 της ΔΕΘ και ειδική εκδήλωση για τους μεσίτες της Βόρειας Ελλάδας

Newsroom 3 -
O ΣEMA υποδέχεται επισκέπτες, επαγγελματίες και φορείς, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο των μεσιτών ασφαλίσεων στην οικονομία και την κοινωνία
Διαβάστε περισσότερα

RVS2025: Mάθετε από σήμερα τι θα συζητηθεί στο αντασφαλιστικό ραντεβού του Μόντε Κάρλο

Newsroom 3 -
Το 67ο «Ραντεβού του Σεπτέμβρη» ξεκινά αύριο Σάββατο με υπερπροσφορά των κεφαλαίων που αντιστοιχούν σε κινδύνους της αγοράς
Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ 2025: Τι περιμένει η ασφαλιστική αγορά από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού

Newsroom 3 -
Αν και οι φοροελαφρύνσεις αξιολογούνται θετικά, οι παράγοντες της αγοράς ζητούν παράλληλα στοχευμένες παρεμβάσεις για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Εκδηλώσεις

ΔΕΘ 2025: Ο αντίκτυπος των εξαγγελιών Μητσοτάκη στην ασφαλιστική αγορά

Παρά τα θετικά νέα, η ομιλία του πρωθυπουργού αφήνει την ασφαλιστική αγορά με την αίσθηση ότι το «παράθυρο ευκαιρίας» για ειδικά κίνητρα δεν αξιοποιήθηκε
Εκδηλώσεις

ΣΕΜΑ: Με ξεχωριστή παρουσία στο Περίπτερο 2, Stand 22 της ΔΕΘ και ειδική εκδήλωση για τους μεσίτες της Βόρειας Ελλάδας

O ΣEMA υποδέχεται επισκέπτες, επαγγελματίες και φορείς, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο των μεσιτών ασφαλίσεων στην οικονομία και την κοινωνία
Τα Νέα της Αγοράς

Η Plum εντοπίζει τα κενά στην αποταμίευση και στην οικονομική ετοιμότητα των Ελλήνων

Πάνω από τους μισούς Έλληνες ξεμένουν τακτικά από χρήματα πριν τελειώσει ο μήνας - Δείτε τις διαφορές με βάση το φύλο, την περιοχή και άλλα χαρακτηριστικά
Κοινωνική Ασφάλιση

Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Οκτωβρίου 2025

Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν την Πέμπτη 25/9 και ποιοι τη Δευτέρα 29/9
Διεθνείς Ειδήσεις

RVS2025: Mάθετε από σήμερα τι θα συζητηθεί στο αντασφαλιστικό ραντεβού του Μόντε Κάρλο

Το 67ο «Ραντεβού του Σεπτέμβρη» ξεκινά αύριο Σάββατο με υπερπροσφορά των κεφαλαίων που αντιστοιχούν σε κινδύνους της αγοράς
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.