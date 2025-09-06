Το ΕΕΑ με εντυπωσιακή παρουσία στην 89η ΔΕΘ – Γιορτάζει 100 χρόνια προσφοράς και προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση

Με μια σύγχρονη και υψηλής αισθητικής παρουσία το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών συμμετέχει φέτος στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τιμώντας τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Το περίπτερο του ΕΕΑ, εντυπωσιακά κατασκευασμένο, συνδυάζει τη μοντέρνα αισθητική με την ψηφιακή διάδραση, δημιουργώντας έναν φιλόξενο χώρο συνάντησης και ενημέρωσης για τους επισκέπτες.

Ξεχωριστή θέση στο περίπτερο κατέχει η δωρεάν διανομή δύο επετειακών εκδόσεων που σηματοδοτούν τη μακρά διαδρομή του Επιμελητηρίου:

Το Λεύκωμα «Από το χειρόγραφο στην Τεχνητή Νοημοσύνη», που καταγράφει έναν αιώνα εξέλιξης της επιχειρηματικότητας.

Η ειδική περιοδική έκδοση «Επιχειρηματικός Κόσμος», όπου 100 προσωπικότητες μιλούν για τα 100 χρόνια δράσης του ΕΕΑ, καταθέτοντας εμπειρίες, απόψεις και οράματα.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών προσκαλεί όλους σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 12:00, στο Περίπτερο 2, Stand 13 της ΔΕΘ. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει φαγητό, ποτό, μουσική και καλή διάθεση, αποτελώντας μια μοναδική ευκαιρία συνεύρεσης και γιορτής μαζί με επαγγελματίες και μικρομεσαίους επιχειρηματίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι των εγκαινίων προηγήθηκε το βράδυ της Παρασκευής δείπνο της Διοίκησης του ΕΕΑ με εκπροσώπους του Τύπου, στην ταράτσα του Βασιλικού Θεάτρου Θεσσαλονίκης.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους δούλεψαν και γι’ αυτή την πολύ σημαντική προβολή του ΕΕΑ στη φετινή ΔΕΘ!