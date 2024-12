Τι βλέπει η ιδιωτική ασφάλιση, κοιτώντας μπροστά

Με τη σταθεροποίηση των επιτοκίων, οι εταιρείες αναμένεται να περάσουν από μια προσέγγιση εξαγορών, με γνώμονα κυρίως την αύξηση του μεγέθους, σε μια πιο στρατηγική προσέγγιση. Οι ασφαλιστικές εταιρείες πιθανότατα θα εκχωρήσουν μη βασικές επιχειρήσεις ή και κλάδους που δεν παράγουν ικανοποιητικές αποδόσεις ή αποτελούν τροχοπέδη και θα αποκτήσουν επιχειρήσεις που προσφέρουν νέες δυνατότητες και θα συμβάλλουν στο μετασχηματισμό και στην καινοτομία.

Στην Ελλάδα υπάρχει, σύμφωνα με την μελέτη της KPMG για την ιδιωτική ασφάλιση σημαντική κινητικότητα τα τελευταία έτη με εξαγορές ασφαλιστικών και συγχωνεύσεις, με στόχο τη δημιουργία μεγαλύτερων οργανισμών που μπορούν να αντέξουν καλύτερα τον ανταγωνισμό με οικονομίες κλίμακος και να επενδύσουν στο μετασχηματισμό των λειτουργιών και συστημάτων τους που απαιτεί σημαντικά κεφάλαια. Με τη σταδιακή πτώση των επιτοκίων, άρα και τη μείωση των αποδόσεων αλλά και το αυξανόμενο λειτουργικό κόστος και την εξάλειψη των περιθωρίων στο αυτοκίνητο η τάση των εξαγορών, αναμένεται να συνεχιστεί με διαφορετικό ρυθμό, με την εκτίμηση ότι ένας νέος γύρος συναλλαγών θα πραγματοποιηθεί τα επόμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό και λόγω σταθεροποίησης και ανάπτυξης της οικονομίας στην Ελλάδα, το πιθανότατο είναι να υπάρξουν, αναφέρει η KPMG νέοι παίχτες εκτός από τους παραδοσιακούς ασφαλιστές που θα εισέλθουν στο χώρο και θα επενδύουν στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Σύμφωνα με άρθρο της McKinsey The Company (Oct 2024) “Investing in Insurance the Value imperative”, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αν και ο όγκος και η αξία των συναλλαγών για τον παγκόσμιο κλάδο των Private Equity μειώθηκαν κατά 21% και 24% αντίστοιχα, το 2023 αντίθετα όσον αφορά την ασφάλιση, οι επενδύσεις από Private Equity αυξάνονται. Μετά από μια ηρεμία το 2022, η αξία των ιδιωτικών επενδύσεων έχει εκτιναχθεί από περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022 και το 2023 σε 27 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής το 2024.

Ασφαλιστικός Μετασχηματισμός και Gen A

Η δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη (Gen AI) είναι σχεδόν δεδομένο ότι μπορεί να μεταμορφώσει τις λειτουργίες μιας ασφαλιστικής και να μειώσει το κόστος. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αναμένουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φέρει επανάσταση στις καθημερινές λειτουργίες επιτρέποντας στους υπάλληλους αλλά και στους συνεργάτες τους να βελτιώσουν την επικοινωνία με τους ασφαλισμένους – αντισυμβαλλόμενους, και να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες ανάληψης, τιμολόγησης και αποζημιώσεων οδηγώντας σε πιο αποτελεσματική και πιο ακριβή λήψη αποφάσεων. Κάθε εταιρεία, ωστόσο έχει τις διαφορές της, επομένως και ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμόσει την τεχνητή νοημοσύνη για να λύσει τα μοναδικά προβλήματά της δε θα είναι μια λύση που ταιριάζει σε όλους.