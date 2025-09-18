back to top
Θεμιστοκλέους: Ψηφιακά ραντεβού και στα νοσοκομεία – Αύξηση κατά 1 εκατ. των διαθέσιμων ραντεβού

Υγεία

Από την 1η Οκτωβρίου θα προστεθούν στο ψηφιακό σύστημα finddoctors.gov.gr τα ραντεβού των νοσοκομείων, σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Στόχος είναι η αύξηση κατά 1 εκατομμύριο των διαθέσιμων θέσεων.

Τα ψηφιακά ραντεβού στα νοσοκομεία ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους μιλώντας στην εκπομπή «News Room» της ΕΡΤ News και παρουσιάζοντας τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες για τα ραντεβού στα νοσοκομεία και την πρόοδο στα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία. Επιδίωξη αποτελεί η αύξηση κατά 1 εκατομμύριο των διαθέσιμων θέσεων, ώστε οι πολίτες να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα, ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στην αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς, τη στελέχωση στα νησιά και τις αεροδιακομιδές που ενισχύουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Μείωση στις λίστες αναμονής με τα δωρεάν χειρουργεία

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων εξελίσσεται με θετικά αποτελέσματα, μειώνοντας αισθητά τον χρόνο αναμονής. Σύντομα οι ασθενείς θα μπορούν να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή σε κάθε κλινική και νοσοκομείο.

Οι ασθενείς αξιολογούν τα νοσοκομεία

Περισσότεροι από 11.000 πολίτες έχουν συμπληρώσει ερωτηματολόγια αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 9 στους 10 ασθενείς βρήκαν την ειδικότητα που χρειάζονταν, ενώ το 50% όσων εισήχθησαν στα επείγοντα εξυπηρετήθηκαν σε λιγότερο από μία ώρα.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

