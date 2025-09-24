29.1 C
«Θέλω να γίνω influencer!»: Πώς να στηρίξετε το όνειρο του παιδιού σας με ασφάλεια στο διαδίκτυο

Πάνω από 3 στα 10 παιδιά της Gen Alpha δηλώνουν ότι θέλουν να γίνουν δημιουργοί περιεχομένου στα social media, ενώ μελέτες δείχνουν ότι περίπου το 32% των παιδιών μεταξύ 12-15 ετών ήδη αναφέρουν σαν το ιδανικό τους επάγγελμα το «YouTuber». Για πολλά παιδιά, οι ψηφιακοί δημιουργοί αποτελούν πρότυπα, και η επιθυμία τους να ξεχωρίσουν στο διαδίκτυο εμφανίζεται ακόμα πριν την εφηβεία. Σε αυτή την περίπτωση, η συμμετοχή των γονέων κρίνεται απαραίτητη. Όταν οι γονείς εμπλέκονται ενεργά, οι κίνδυνοι γίνονται ευκαιρίες μάθησης και τα παιδιά αποκτούν αυτοπεποίθηση να δημιουργούν online.

  1. Να ρωτάτε και να ενδιαφέρεστε, όχι να επικρίνετε. Έτσι χτίζετε το δίχτυ ασφαλείας τους

Αν ένα παιδί πει «Θέλω να γίνω YouTuber», αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία στους γονείς. Ωστόσο, το ασφαλέστερο πρώτο βήμα δεν είναι να το σταματήσετε, αλλά να ανοίξετε διάλογο. Ρωτήστε το παιδί γιατί θέλει να έχει παρουσία στο διαδίκτυο και τι θέλει να μοιράζεται, και ενημερωθείτε για τα πιο πρόσφατα ενδιαφέροντά τους στο διαδίκτυο μέσω της έρευνας της Kaspersky. Μέσα από την προσέγγιση αυτή δείχνετε πρώτον ότι παίρνετε στα σοβαρά τα ενδιαφέροντά τους, χτίζοντας εμπιστοσύνη, ενώ ταυτόχρονα σας δίνεται η ευκαιρία να συζητήσετε για τη διαδικτυακή ασφάλεια.

Για να γίνει η συζήτηση πιο εύκολη και ενδιαφέρουσα, χρησιμοποιήστε υλικό κατάλληλο για την ηλικία τους. Για παράδειγμα, οι ειδικοί της Kaspersky έχουν δημιουργήσει το Kaspersky’s Cybersecurity Alphabet το οποίο εισάγει βασικές έννοιες κυβερνοασφάλειας με κατανοητή γλώσσα και έγχρωμες εικόνες, διευκολύνοντας τα παιδιά να καταλάβουν πώς να εντοπίζουν απάτες, να προστατεύουν τα δεδομένα τους και να παραμένουν ασφαλή ενώ εκφράζουν τη δημιουργικότητά τους online.

  1. Δημιουργήστε λογαριασμούς μαζί

Αντί να παραδώσετε απλά στο παιδί το τηλέφωνο και να το αφήσετε να τα καταφέρει μόνο του, αφιερώστε χρόνο για να δημιουργήσετε λογαριασμούς μαζί. Είτε πρόκειται για YouTube, TikTok, Instagram ή άλλη πλατφόρμα, καθίστε δίπλα στο παιδί και περάστε τα βήματα μαζί. Βοηθήστε το παιδί να:

  • Eπιλέξει κατάλληλες ρυθμίσεις ιδιωτικότητας (π.χ. ποιος μπορεί να βλέπει δημοσιεύσεις, να σχολιάζει ή να στέλνει μηνύματα).
  • Απενεργοποιήσει την ετικέτα τοποθεσίας από προεπιλογή.
  • Χρησιμοποιεί ισχυρούς, μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης.
  • Ενεργοποιήσει τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) για επιπλέον προστασία.

Αυτό όχι μόνο μειώνει την έκθεση σε κίνδυνο, αλλά παράλληλα μαθαίνει στο παιδί καλές συνήθειες στο διαδίκτυο από την αρχή.

  1. Διδάξτε τους τι να μη μοιράζονται

Όταν τα παιδιά ανεβάζουν περιεχόμενο στο διαδίκτυο, συχνά θέλουν να μοιράζονται τα πάντα: πού βρίσκονται, τι κάνουν, με ποιον είναι. Ωστόσο, μέρος της πορείας προς τη διαδικτυακή ωρίμανση είναι να κατανοούν ότι όλες οι πληροφορίες ανήκουν στο κοινό. Δείξτε στο παιδί πότε το περιεχόμενο είναι διασκεδαστικό και ασφαλές και πότε μπορεί να είναι επικίνδυνο. Συνεπώς, δεν πρέπει να μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες όπως διεύθυνση, σχολείο, πρόγραμμα ή μέρη που επισκέπτονται συχνά. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να κάνουν το παιδί ευάλωτο σε εντοπισμό, ειδικά όταν συνδυάζονται με φωτογραφίες, ετικέτες τοποθεσίας ή χρονικές σημάνσεις.

