back to top
25.5 C
Athens
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Θ. Λιβάνιος: Άξονας 5 δράσεων μετά τις πυρκαγιές

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Επικαιρότητα

Στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των φορέων και στην επίσπευση του χρόνου αποκατάστασης των ζημιών, βάσει ενός άξονα πέντε δράσεων, αναφέρθηκε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, παρουσία και δημάρχων των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Ο υπουργός σημείωσε ότι το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι η αποκατάσταση των καταστροφών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, και το δεύτερο η καταβολή των αποζημιώσεων, μετά την καταγραφή των ζημιών σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Το τρίτο είναι η αποκατάσταση των δημοτικών υποδομών που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, κυρίως στους δήμους Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας, αλλά και στο τμήμα που έχει πληγεί στον δήμο Ερυμάνθου.

- Advertisement -

Ο κ. Λιβάνιος χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικό τον τέταρτο άξονα δράσεων, που είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση, κυρίως της Πάτρας, ενόψει του επερχόμενου χειμώνα και με δεδομένο ότι τα ύψη βροχοπτώσεων στην περιοχή είναι από τα υψηλότερα στη χώρα.

Αναφερόμενος στον πέμπτο άξονα, είπε ότι αφορά την αποτίμηση της κατάστασης στον ΦοΔΣΑ, ώστε να διαπιστωθεί εάν και πόσο επηρέασε η πυρκαγιά την εγκατάσταση.

- Advertisement -

Κ. Κατσαφάδος: Πολύ σύντομα θα αποζημιωθούν όσοι έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος τόνισε ότι πρέπει να δημιουργηθεί πλέγμα ενεργειών και πλαίσιο συνεργασίας, «ώστε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όσοι επλήγησαν από την πυρκαγιά να επανέλθουν στην κανονικότητα».

Σημείωσε επίσης ότι για να αποζημιωθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι πολίτες που έχουν πληγεί απαιτείται η συνεργασία μεταξύ του Α’ και Β΄ βαθμού τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των συναρμόδιων υπουργείων. «Σήμερα βάζουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα» είπε, «το οποίο, τηρώντας το, πάρα πολύ σύντομα θα αποζημιωθούν όσοι έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές».

Έξω από το κτίριο όπου πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη είχαν συγκεντρωθεί πυρόπληκτοι που ζητούσαν την επίσπευση των διαδικασιών αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Κ. Κατσαφάδος: Νέα μέτρα για τους πυρόπληκτους τη Δευτέρα – Άνιση η μάχη με την κλιματική κρίση

Newsroom 3 -
Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Διαβάστε περισσότερα

Τριετής απαλλαγή ΕΝΦΙΑ και κρατική αρωγή για πυρόπληκτους: Σημαντική στήριξη για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Newsroom 3 -
Όσα αποφασίστηκαν στην έκτακτη συνεδρίαση υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδο
Διαβάστε περισσότερα

Ντάνιελ: Ολοκληρώθηκε η προκαταβολή κρατικής αρωγής, ξεκινά η τελική επιχορήγηση

Newsroom 3 -
Η συνολική επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% της κατά περίπτωση εκτιμώμενης ζημιάς
Διαβάστε περισσότερα

Κ. Κατσαφάδος: Άμεση στήριξη στους πληγέντες των δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού

Newsroom 3 -
Το πλαίσιο συντονισμένων και γρήγορων ενεργειών που συμφωνήθηκε στη σύσκεψη με τους δημάρχους των περιοχών
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η 89η ΔΕΘ γιορτάζει έναν αιώνα ΔΕΘ-HELEXPO

Newsroom 3 -
Με επετειακό χαρακτήρα και τη δυναμική μιας ξεχωριστής γιορτής ανοίγει τις πύλες της από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025 η 89η ΔΕΘ
Διαβάστε περισσότερα

Γ. Χατζηθεοδοσίου: Επίμονη πρόκληση η ακρίβεια για επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Newsroom 3 -
Για επίμονη αίσθηση οικονομικής ασφυξίας και τουριστική κίνηση που δεν αποφέρει τα αναμενόμενα έσοδα κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΕΕΑ
Διαβάστε περισσότερα

Στον «αέρα» η καμπάνια της Υδρογείου Ασφαλιστικής: «Η ασφάλειά σου δεν περιμένει»

Newsroom 3 -
Με το σύνθημα «Ασφάλεια με ανθρώπινο πρόσωπο», η Υδρόγειος επενδύει στη σχέση εμπιστοσύνης που χτίζει διαχρονικά με τους ασφαλισμένους της
Διαβάστε περισσότερα

Στη μαύρη αγορά πωλούνται τα προσωπικά δεδομένα, οι χάκερς ζητούν εκατομμύρια λίτρα

Newsroom 4 -
Κάθε ψηφιακή συσκευή αποτελεί πιθανό σημείο εισόδου. Πολλές συσκευές στερούνται ισχυρής ασφάλειας αυξάνοντας τον κίνδυνο ...
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Εκδηλώσεις

Η 89η ΔΕΘ γιορτάζει έναν αιώνα ΔΕΘ-HELEXPO

Με επετειακό χαρακτήρα και τη δυναμική μιας ξεχωριστής γιορτής ανοίγει τις πύλες της από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025 η 89η ΔΕΘ
Κοινωνική Ασφάλιση

Ο χάρτης πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από 18 έως 22 Αυγούστου

Πώς θα καταβληθούν 53.688.748,03 ευρώ σε 67.677 δικαιούχους
Υγεία

Αξιολόγηση νοσοκομείων μέσω SMS: Το 75% ικανοποιημένο από την περίθαλψη στο ΕΣΥ

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτεί λίγα λεπτά, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε διορθώσεις αδυναμιών δεκαετιών
Επικαιρότητα

Γ. Χατζηθεοδοσίου: Επίμονη πρόκληση η ακρίβεια για επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Για επίμονη αίσθηση οικονομικής ασφυξίας και τουριστική κίνηση που δεν αποφέρει τα αναμενόμενα έσοδα κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΕΕΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Στον «αέρα» η καμπάνια της Υδρογείου Ασφαλιστικής: «Η ασφάλειά σου δεν περιμένει»

Με το σύνθημα «Ασφάλεια με ανθρώπινο πρόσωπο», η Υδρόγειος επενδύει στη σχέση εμπιστοσύνης που χτίζει διαχρονικά με τους ασφαλισμένους της
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.