Θ. Λιβάνιος: Άξονας 5 δράσεων μετά τις πυρκαγιές

Στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των φορέων και στην επίσπευση του χρόνου αποκατάστασης των ζημιών, βάσει ενός άξονα πέντε δράσεων, αναφέρθηκε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, παρουσία και δημάρχων των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Ο υπουργός σημείωσε ότι το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι η αποκατάσταση των καταστροφών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, και το δεύτερο η καταβολή των αποζημιώσεων, μετά την καταγραφή των ζημιών σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Το τρίτο είναι η αποκατάσταση των δημοτικών υποδομών που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, κυρίως στους δήμους Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας, αλλά και στο τμήμα που έχει πληγεί στον δήμο Ερυμάνθου.

Ο κ. Λιβάνιος χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικό τον τέταρτο άξονα δράσεων, που είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση, κυρίως της Πάτρας, ενόψει του επερχόμενου χειμώνα και με δεδομένο ότι τα ύψη βροχοπτώσεων στην περιοχή είναι από τα υψηλότερα στη χώρα.

Αναφερόμενος στον πέμπτο άξονα, είπε ότι αφορά την αποτίμηση της κατάστασης στον ΦοΔΣΑ, ώστε να διαπιστωθεί εάν και πόσο επηρέασε η πυρκαγιά την εγκατάσταση.

Κ. Κατσαφάδος: Πολύ σύντομα θα αποζημιωθούν όσοι έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος τόνισε ότι πρέπει να δημιουργηθεί πλέγμα ενεργειών και πλαίσιο συνεργασίας, «ώστε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όσοι επλήγησαν από την πυρκαγιά να επανέλθουν στην κανονικότητα».

Σημείωσε επίσης ότι για να αποζημιωθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι πολίτες που έχουν πληγεί απαιτείται η συνεργασία μεταξύ του Α’ και Β΄ βαθμού τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των συναρμόδιων υπουργείων. «Σήμερα βάζουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα» είπε, «το οποίο, τηρώντας το, πάρα πολύ σύντομα θα αποζημιωθούν όσοι έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές».

Έξω από το κτίριο όπου πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη είχαν συγκεντρωθεί πυρόπληκτοι που ζητούσαν την επίσπευση των διαδικασιών αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές.