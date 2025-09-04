back to top
Τα τρία μέτωπα των ασφαλιστικών υγείας

Newsroom 3

Ανασφάλιστος

Απέναντι σε τρία μέτωπα βρίσκονται σήμερα οι ασφαλιστικές υγείας:

  • στο μέτωπο της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ανάπτυξης
  • στο μέτωπο της ΕΛΣΤΑΤ
  • στο μέτωπο των ίδιων των μετόχων των ασφαλιστικών υγείας.

Ο Ανασφάλιστος διαβλέπει ότι τα θέματα με τον Δείκτη Υγείας, τις αποζημιώσεις και τον καθορισμό των ασφαλίστρων υγείας έχουν παγώσει… βρίσκονται σε επικίνδυνο σημείο… και δεν το λέει αυτό από μόνος του.

Έχει τις πληροφορίες που λένε ότι τίποτα δεν έχει γίνει απέναντι στα κακώς κείμενα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του υπουργού με τις «αγορεύσεις» περί πλαφόν στα ασφάλιστρα υγείας. Και έχουμε δει όλοι και τις ανακοινώσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Τράπεζας της Ελλάδος περί φερεγγυότητας των ασφαλιστικών και των επιπτώσεων που θα υπάρξει αν ο Δείκτης Υγείας βγει… λοξός από την ΕΛΣΤΑΤ.

Το τρίτο μέτωπο είναι οι ίδιοι οι μέτοχοι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων Ζωής και Υγείας. Τι θα κάνουν αυτοί, θα βάλουν χρήματα αν η Κυβέρνηση βγει και βάλει πλαφόν; Θα χρειαστούν 5 δισεκατομμύρια ευρώ και άνω, είχε πει στην Ύδρα ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, ώστε να οι ασφαλιστικές να είναι ικανές να λειτουργήσουν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Φερεγγυότητας ΙΙ… μπορεί και παραπάνω.

Ο Ανασφάλιστος κάνει μία κακή υπόθεση. Τι θα γίνει αν οι μέτοχοι, ακούγοντας αυτό, στρίψουν διά του αρραβώνος;

Τότε, ούτε ΣΔΙΤ ούτε συμμαχίες… το σύστημα υγείας θα καταρρεύσει.

Και για να μην το ξεχνά ο Ανασφάλιστος… εξαιρετικά τα ΣΔΙΤ και οι διαβεβαιώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη ότι θα δουλέψουν από τις αρχές του νέου έτους… περιμένουμε να δούμε τι θα δουλέψει… για την ώρα μόνο οι ιδιωτικοί γιατροί στα απογευματινά ραντεβού του ΕΣΥ.

