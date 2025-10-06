Τα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο στόχαστρο της ΕΚΤ

Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη ρύθμιση των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών εταιρειών, προκειμένου να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού με τους παραδοσιακούς δανειστές και να περιορίσει τον κίνδυνο σε έναν τομέα που έχει αναπτυχθεί ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Christine Lagarde εξήγησε ότι τα μη τραπεζικά ιδρύματα, όπως τα επενδυτικά κεφάλαια, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, που μερικές φορές αποκαλούνται «σκιώδεις τράπεζες», διαθέτουν σήμερα συνολικά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 350% του ΑΕΠ, αλλά υπόκεινται σε ευνοϊκότερη ρύθμιση από τις τράπεζες, καθώς δεν δέχονται καταθέσεις από νοικοκυριά.

«Είναι ζωτικής σημασίας οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να προσαρμόσουν τη ρύθμιση και την εποπτεία σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον» δήλωσε η Λαγκάρντ, σύμφωνα με το Reuters.

