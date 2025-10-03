back to top
21 C
Athens
Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025

Τα γκάζια και τα χειρόφρενα των ασφαλιστών

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Ανασφάλιστος

Πατάνε γκάζι, λένε στον Ανασφάλιστο, οι αστικές ευθύνες, τράβηξαν χειρόφρενο οι υποχρεωτικές από τον νόμο ασφαλίσεις περιουσίας για φυσικές καταστροφές.

Οι εξελίξεις, ακούει ο Ανασφάλιστος, δεν είναι καθόλου τυχαίες.

- Advertisement -

Οι μεν υποχρεωτικές ασφαλίσεις φρέναραν γιατί η κυβέρνηση με τη διευκρινιστική που έστειλε απάλλαξε της υποχρεωτικότητας πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι αστικές πάτησαν γκάζι, και ξέρετε γιατί; Επειδή στις συμβάσεις των μεγάλων τεχνικών έργων έχουν σαν όρο την ασφάλιση αστικής ευθύνης για μηχανικούς, εργολάβους, υπεργολάβους και άλλα επαγγέλματα.

Για ρίξετε μια ματιά γύρω σας, όπου και να βρίσκεστε σε όλη την Ελλάδα, όλα τα έργα είναι ανοικτά σε εργοτάξια. Αν προσθέσουμε και τις ανακαινίσεις που γίνονται ακόμα και σε μεγάλα ιδιωτικά έργα, τότε καταλαβαίνουμε τι γίνεται.

- Advertisement -

Ο Ανασφάλιστος, παρά ταύτα, αδυνατεί να καταλάβει γιατί η κυβέρνηση, ενώ ψήφισε νόμο που υποχρέωσε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ασφαλιστούν, δεν εφαρμόζει τον νόμο. Γιατί άραγε να δίνει το κακό παράδειγμα; Της περισσεύουν τα συγχωροχάρτια για παρανομίες;

Μήπως για να ψαρεύει ψηφοφόρους; Ο Ανασφάλιστος το λέει αυτό, ξέρετε γιατί; Διότι πριν κάμποσες εβδομάδες ο πρωθυπουργός της χώρας βγήκε και υποσχέθηκε κρατικές αποζημιώσεις σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές. Ακούσατε εσείς να λέει κάτι διαφορετικό ή να βάζει ένα όριο ή να διαχωρίζει τις αποζημιώσεις μεταξύ ασφαλισμένων και ανασφάλιστων;

Και τώρα έρχεται το ερώτημα, πώς να τους ξεχωρίσει κάποιος όταν η κυβέρνηση έχει δώσει το συγχωροχάρτι; Χτες ο Ανασφάλιστος έμαθε ότι πάνω από τις μισές μικρομεσαίες έχουν παραμείνει ανασφάλιστες, ενώ έχουν την ικανότητα.

Και αν και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών έβαζε στις συζητήσεις της τα MGAs, τότε κάτι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει, έχοντας μεγαλώσει η ασφαλιστική βάση.

Για την ώρα όμως λέμε τα ίδια.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος που τιμά τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες με πρωτοβουλία του ΕΕΑ

Newsroom 3 -
Για ιστορική στιγμή μιλά η ηγεσία του Επιμελητηρίου, καθώς πρώτη φορά η ελληνική κοινωνία τιμά κατ’ αυτόν τον τρόπο τον «πυρήνα της οικονομικής δραστηριότητας»
Διαβάστε περισσότερα

Δ. Γαβαλάκης: «Το My City Market στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις» – Νέες προοπτικές για την ασφαλιστική αγορά

Newsroom 3 -
Μια καινοτόμος πρωτοβουλία στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας, με πολλαπλασιαστικά οφέλη και για τους ασφαλιστές
Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις αποζημιώσεων Cyber Insurance 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Newsroom 3 -
Οι ασφαλισμένοι καλούνται να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο, με την κυβερνοασφάλιση κρίσιμο δίχτυ ασφαλείας, αλλά όχι υποκατάστατο καλών πρακτικών
Διαβάστε περισσότερα

100 Χρόνια ΕΕΑ: 2ος Αγώνας Δρόμου για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες

Newsroom 3 -
Ο Αγώνας Δρόμου του ΕΕΑ αποτελεί μια γιορτή που φέρνει κοντά επαγγελματίες, οικογένειες και φίλους - Έως την 1η Οκτωβρίου οι εγγραφές
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η Ελλάδα φιλοξένησε τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Insurance Europe – Στρατηγικές συζητήσεις για το μέλλον της αγοράς

Newsroom 3 -
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τέθηκαν στο επίκεντρο οι βασικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς και η πορεία προς το μέλλον
Διαβάστε περισσότερα

Το 16th Pharma & Health Conference στις 7 Οκτωβρίου έρχεται να απαντήσει στο ερώτημα: «Το ΕΣΥ αλλάζει;»

Newsroom 3 -
Με τη συμμετοχή όλων των θεσμικών φορέων, επιστημόνων, συλλόγων ασθενών και στελεχών της φαρμακοβιομηχανίας που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου
Διαβάστε περισσότερα

Ένα μάθημα ηγεσίας για τον ασφαλιστικό κλάδο από τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου

Newsroom 3 -
Η ηγεσία δεν περιορίζεται στην τυπική εκπροσώπηση ή στην ανάδειξη προβλημάτων· είναι κυρίως η ικανότητα να δείχνεις τον δρόμο
Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μηχανικών Βλαβών και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Newsroom 3 -
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης στις 7 και 9 Οκτωβρίου
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Θεσμικοί φορείς

Η Ελλάδα φιλοξένησε τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Insurance Europe – Στρατηγικές συζητήσεις για το μέλλον της αγοράς

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τέθηκαν στο επίκεντρο οι βασικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς και η πορεία προς το μέλλον
Εκδηλώσεις

Το 16th Pharma & Health Conference στις 7 Οκτωβρίου έρχεται να απαντήσει στο ερώτημα: «Το ΕΣΥ αλλάζει;»

Με τη συμμετοχή όλων των θεσμικών φορέων, επιστημόνων, συλλόγων ασθενών και στελεχών της φαρμακοβιομηχανίας που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου
Εκδηλώσεις

Στο BeWell Festival 2025 η ευεξία έγινε γιορτή

Οι ποικίλες δράσεις του φεστιβάλ έδωσαν στους συμμετέχοντες ισχυρό έναυσμα για μια καλύτερη και πιο ισορροπημένη ζωή
Editorial

Ένα μάθημα ηγεσίας για τον ασφαλιστικό κλάδο από τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου

Η ηγεσία δεν περιορίζεται στην τυπική εκπροσώπηση ή στην ανάδειξη προβλημάτων· είναι κυρίως η ικανότητα να δείχνεις τον δρόμο
Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μηχανικών Βλαβών και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης στις 7 και 9 Οκτωβρίου
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.