Τα γκάζια και τα χειρόφρενα των ασφαλιστών

Πατάνε γκάζι, λένε στον Ανασφάλιστο, οι αστικές ευθύνες, τράβηξαν χειρόφρενο οι υποχρεωτικές από τον νόμο ασφαλίσεις περιουσίας για φυσικές καταστροφές.

Οι εξελίξεις, ακούει ο Ανασφάλιστος, δεν είναι καθόλου τυχαίες.

Οι μεν υποχρεωτικές ασφαλίσεις φρέναραν γιατί η κυβέρνηση με τη διευκρινιστική που έστειλε απάλλαξε της υποχρεωτικότητας πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι αστικές πάτησαν γκάζι, και ξέρετε γιατί; Επειδή στις συμβάσεις των μεγάλων τεχνικών έργων έχουν σαν όρο την ασφάλιση αστικής ευθύνης για μηχανικούς, εργολάβους, υπεργολάβους και άλλα επαγγέλματα.

Για ρίξετε μια ματιά γύρω σας, όπου και να βρίσκεστε σε όλη την Ελλάδα, όλα τα έργα είναι ανοικτά σε εργοτάξια. Αν προσθέσουμε και τις ανακαινίσεις που γίνονται ακόμα και σε μεγάλα ιδιωτικά έργα, τότε καταλαβαίνουμε τι γίνεται.

Ο Ανασφάλιστος, παρά ταύτα, αδυνατεί να καταλάβει γιατί η κυβέρνηση, ενώ ψήφισε νόμο που υποχρέωσε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ασφαλιστούν, δεν εφαρμόζει τον νόμο. Γιατί άραγε να δίνει το κακό παράδειγμα; Της περισσεύουν τα συγχωροχάρτια για παρανομίες;

Μήπως για να ψαρεύει ψηφοφόρους; Ο Ανασφάλιστος το λέει αυτό, ξέρετε γιατί; Διότι πριν κάμποσες εβδομάδες ο πρωθυπουργός της χώρας βγήκε και υποσχέθηκε κρατικές αποζημιώσεις σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές. Ακούσατε εσείς να λέει κάτι διαφορετικό ή να βάζει ένα όριο ή να διαχωρίζει τις αποζημιώσεις μεταξύ ασφαλισμένων και ανασφάλιστων;

Και τώρα έρχεται το ερώτημα, πώς να τους ξεχωρίσει κάποιος όταν η κυβέρνηση έχει δώσει το συγχωροχάρτι; Χτες ο Ανασφάλιστος έμαθε ότι πάνω από τις μισές μικρομεσαίες έχουν παραμείνει ανασφάλιστες, ενώ έχουν την ικανότητα.

Και αν και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών έβαζε στις συζητήσεις της τα MGAs, τότε κάτι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει, έχοντας μεγαλώσει η ασφαλιστική βάση.

Για την ώρα όμως λέμε τα ίδια.