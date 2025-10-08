Τ. Χατζηθεοδοσίου: «Είμαστε η γέφυρα ανάμεσα στις ανάγκες των πολιτών και τις δυνατότητες της ασφαλιστικής αγοράς» 

Σε μια εποχή όπου η ασφάλιση αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινότητά μας, η MEGA Brokers ξεχωρίζει. Όχι μόνο για την επαγγελματική της δυναμική, αλλά και για την ανθρώπινη προσέγγιση που φέρνει σε κάθε συνεργάτη και πελάτη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Τάσος Χατζηθεοδοσίου, «ανοίγοντας την πόρτα» στον κόσμο της MEGA Brokers, μοιράζεται εμπειρίες, όνειρα και προτεραιότητες που την καθιστούν μοναδική.

Στη συζήτηση με τον δημοσιογράφο κ. Λάμπρο Ρόδη, για το τ. 124 του περιοδικού Insurance World, γίνεται σαφές πως πίσω από κάθε αριθμό και υπηρεσία υπάρχει ένας άνθρωπος με αδιαπραγμάτευτη επιθυμία να προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε οικογένεια.

Και ενώ φιλοξενούμε τον Τάσο Χατζηθεοδοσίου στο cover story μας, η ελληνική ασφαλιστική αγορά βιώνει μια ιστορική στιγμή: η Mega Brokers, η μεγαλύτερη εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη χώρα, εντάσσεται στον Όμιλο Unilink, μέλος της διεθνούς fintech ηγέτιδας Acrisure. Μια στρατηγική κίνηση που συνδυάζει ελληνικό ταλέντο με διεθνή δυναμική και ανοίγει νέες προοπτικές για συνεργάτες και πελάτες, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας, συναρπαστικής εποχής για την εταιρεία και ολόκληρη την αγορά.

Κύριε Χατζηθεοδοσίου, είστε ένας άνθρωπος που χαράζει μια αξιοσημείωτη πορεία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Ποιο ήταν το προσωπικό σας κίνητρο όταν ξεκινούσατε αυτό το ταξίδι;

Το κίνητρό μου ήταν απλό, αλλά σαφές: να αποδείξω ότι η ασφάλιση μπορεί να γίνει πραγματικός σύμμαχος των ανθρώπων. Έχοντας δει από κοντά τις δυσκολίες των πελατών να κατανοήσουν τις ανάγκες τους και να βρουν λύσεις που να ταιριάζουν στις πραγματικές τους δυνατότητες, συνειδητοποίησα ότι ο δρόμος για να πετύχω είναι να δείχνουμε –και προσωπικά, αλλά και ως εταιρεία– αυθεντικό ενδιαφέρον για τον κάθε άνθρωπο που εμπιστεύεται την προστασία του σε εμάς.

Τα τελευταία χρόνια, η MEGA Brokers προχώρησε σε σημαντικές εξαγορές και συνεργασίες. Τι σας ώθησε σε αυτήν την επιθετική στρατηγική επέκτασης;

Η στρατηγική μας στις εξαγορές είναι στοχευμένη. Βλέπουμε την ελληνική ασφαλιστική αγορά να χρειάζεται περισσότερη εξειδίκευση και καλύτερη εξυπηρέτηση. Κάθε εξαγορά μας φέρνει νέα ταλέντα, νέα τεχνογνωσία και, κυρίως, την ευκαιρία να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε περισσότερους ανθρώπους που τις χρειάζονται. Ταυτόχρονα, η εταιρεία μεγαλώνει οργανικά με διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης και οι εξαγορές έρχονται να επιταχύνουν ακόμα περισσότερο την ανάπτυξή μας και μας δίνουν νέες δυνατότητες, καθώς δημιουργούμε μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακος και νέες συνέργειες κόστους.

Ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από κάθε νέα εξαγορά – τι αναζητάτε στις εταιρείες που εντάσσετε στον όμιλο;

Αναζητούμε τρία πράγματα: καλούς χαρακτήρες, συμπληρωματική τεχνογνωσία και κοινές αξίες. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι το πώς οι άνθρωποι της εταιρείας αντιμετωπίζουν τους πελάτες τους. Θέλουμε να συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες που, όπως κι εμείς, βάζουν την ακεραιότητα πάνω από τη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία. Επίσης, κοιτάμε αν μια εξαγορά μάς φέρνει κοντά σε αγορές ή κλάδους όπου μπορούμε να προσφέρουμε κάτι διαφορετικό και καλύτερο.

Σας ικανοποιούν μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής; Υπάρχει «return on investment» ή ακόμη «χτίζετε» πάνω σε αυτές τις κινήσεις;

Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Από το 2019, έχουμε σχεδόν τριπλασιάσει τα κέρδη μας, αυξήσει τον τζίρο κατά 50% και το προσωπικό μας κατά 100%, όλα αυτά χωρίς να χρειαστεί να πάρουμε ούτε ευρώ δάνειο. Το 2024, κλείσαμε με αύξηση τζίρου 25%. Αλλά το πιο σημαντικό ROI δεν είναι μόνο οικονομικό – είναι το γεγονός ότι έχουμε δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, πολλές από αυτές σε πόλεις της περιφέρειας. Κάθε εξαγορά μας ενισχύει όχι μόνο τη δική μας θέση στην αγορά, αλλά και την ικανότητά μας να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες και περισσότερες ευκαιρίες.

Είναι στα σχέδιά σας να προχωρήσετε σε νέες εξαγορές στο προσεχές διάστημα; Αν ναι, σε ποιους τομείς ή γεωγραφικές περιοχές επικεντρώνεστε;

Βρισκόμαστε σε αρκετές συζητήσεις για εξαγορές και διενεργούμε ελέγχους σε κάποιες εταιρείες, οπότε η απάντηση είναι ναι. Από τη μια το ενδιαφέρον μας παραμένει ενεργό και από την άλλη αυτό που βλέπουμε είναι πως από τότε που ολοκληρώσαμε τις πρώτες εξαγορές έρχονται εταιρείες και μας προτείνουν να συνεργαστούμε, είτε μετοχικά είτε εμπορικά, και εξετάζουμε την κάθε περίπτωση. Παράλληλα, έχουμε επενδύσει στην ανακαίνιση των γραφείων μας και έχουμε εγκαινιάσει πρόσφατα τα νέα μας γραφεία στη Λάρισα, και προετοιμάζουμε επεκτάσεις και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Βλέπουμε τεράστιες ευκαιρίες στην περιφέρεια, όπου οι άνθρωποι αξίζουν την ίδια ποιότητα υπηρεσιών με αυτήν των μεγάλων κέντρων.

Η MEGA Brokers έχει καταφέρει να αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Πώς καταφέρνετε να διατηρείτε συνοχή, ταχύτητα και ποιότητα σε μια τόσο ευρεία δικτύωση;

Η συνοχή προέρχεται από κοινές αξίες, κοινή κουλτούρα και αγάπη για τη δουλειά μας. Επίσης, έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα τακτικών συναντήσεων –από εβδομαδιαία management meetings μέχρι quarterly strategic reviews– που εξασφαλίζει ότι όλοι κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, επενδύουμε συστηματικά στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη του προσωπικού μας. Οι άνθρωποί μας έχουν πρόσβαση σε προγράμματα επιμόρφωσης, ενώ χρηματοδοτούμε πλήρως σπουδές και μεταπτυχιακά για όσους θέλουν να εξελιχθούν.

Επίσης, τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία μας –όπως το MEGA AI Advisor– υποστηρίζουν τους ανθρώπους μας σε καθημερινές εργασίες, προσφέροντας ταχύτητα, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Έτσι τους δίνουν τη δυνατότητα να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην ουσιαστική επαφή με τους πελάτες μας. Έχουμε πάνω από 15 εργαλεία για εξειδικευμένες υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν οι συνεργάτες μας στους πελάτες τους, που επιβεβαιώνουν τον ρόλο της MEGA Brokers ως πρωτοπόρου στην ψηφιακή μετάβαση και εξυπηρέτηση.

Ποιος είναι ο ρόλος των συνεργατών –ασφαλιστικών διαμεσολαβητών– στη δική σας φιλοσοφία;

Οι συνεργάτες μας είναι το σημαντικότερό μας κεφάλαιο. Είναι οι συνδημιουργοί της επιτυχίας μας. Κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής στη MEGA έχει την ελευθερία να αναπτύξει τη δική του προσέγγιση, αρκεί να τηρεί τις βασικές μας αξίες: ακεραιότητα, εστίαση στον πελάτη και συνεχή βελτίωση. Τους παρέχουμε όλα τα εργαλεία που χρειάζονται, από τεχνολογία αιχμής μέχρι εκπαιδευτικά προγράμματα, με σκοπό να τους ενδυναμώσουμε να πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις και να είναι δίπλα στους πελάτες τους.

Στη MEGA Brokers την επιτυχία τη μοιραζόμαστε όλοι. Ενδεικτικά, αναφέρω ότι το 2024 δώσαμε περισσότερα από 500.000 ευρώ σε bonus στους συνεργάτες μας. Αυτή η φιλοσοφία της ενδυνάμωσης έχει δημιουργήσει μια κουλτούρα όπου όλοι νιώθουν ιδιοκτήτες της επιτυχίας και όλοι στοχεύουν σε αυτή.

Υπάρχει εκπαιδευτικό ή υποστηρικτικό μοντέλο που τους βοηθά να εξελίσσονται επαγγελματικά;

Απολύτως. Έχουμε θεσμοθετήσει προγράμματα upskilling και reskilling, ενώ στηρίζουμε στην πράξη όσους θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον πανεπιστημιακές γνώσεις. Πιστεύω ότι η συνεχής μάθηση είναι το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον σημερινό κόσμο. Παράλληλα, οργανώνουμε τακτικά workshops και ημερίδες όπου οι συνεργάτες μας μπορούν να μοιραστούν εμπειρίες και να μάθουν από κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου. Πέρα από την τεχνική εκπαίδευση, επενδύουμε και στην ανάπτυξη soft skills, όπως η επικοινωνία και η διαχείριση πελατειακών σχέσεων.

Πώς αντιμετωπίζετε την πρόκληση της περιφέρειας σε σύγκριση με τα μεγάλα αστικά κέντρα;

Οι άνθρωποι στις μικρότερες πόλεις αξίζουν την ίδια ποιότητα υπηρεσιών με αυτούς στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Όταν ανοίγουμε νέα γραφεία σε πόλεις όπως η Λάρισα, ενισχύουμε τις τοπικές κοινότητες δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας και προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες που πριν δεν ήταν διαθέσιμες. Η τεχνολογία μάς βοηθά να εξαφανίσουμε τις αποστάσεις: ένας συνεργάτης μας στον Βόλο έχει πρόσβαση στα ίδια εργαλεία και πληροφορίες με έναν στην Αθήνα.

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο Insurance World, τ. 124