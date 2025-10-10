Συνταξιοδοτικά ταμεία και διασυνοριακή προοπτική: Το ελληνικό ενδιαφέρον στο 16ο Φόρουμ Κύπρου

Το 16ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2025 στο Hilton Nicosia, δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό γεγονός για την κυπριακή αγορά, αλλά παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και για την ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Κεντρικό θέμα του συνεδρίου είναι η ανάπτυξη των multi-employer IORPs και η ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα συνταξιοδότησης, ζητήματα που απασχολούν και την Ελλάδα, η οποία κινείται προς τον εκσυγχρονισμό του συστήματος επαγγελματικών ταμείων.

Η συμμετοχή του Δρ. Χρήστου Νούνη, Προέδρου της IORP-MoF, αναδεικνύει τη σημασία της διακυβέρνησης, της εποπτείας και της στρατηγικής ανάπτυξης των ταμείων, θέματα κρίσιμα για ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες που επενδύουν στον δεύτερο πυλώνα ή σχεδιάζουν νέα προϊόντα επαγγελματικής ασφάλισης.

Επιπλέον, η συζήτηση για επενδυτικές στρατηγικές, διαχείριση κινδύνου και βιωσιμότητα ταμείων προσφέρει πολύτιμη γνώση για θεσμικούς και διαμεσολαβούντες στην Ελλάδα. Η διασυνοριακή διάσταση των IORPs ανοίγει επίσης προοπτικές για cross-border pensions, κάτι που αφορά εργαζόμενους που κινούνται μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ευρώπης.

Συνολικά, το φόρουμ αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ελληνική αγορά να αντλήσει βελτιστοποιημένες πρακτικές, τεχνογνωσία και στρατηγικές διακυβέρνησης, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των ελληνικών συνταξιοδοτικών προϊόντων.